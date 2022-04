Para Liga Salteña de Fútbol, el «nuevo Dickinson está en marcha»

Desde el lunes le apuntan al sector Este

«Autoridades y funcionarios de la Liga estuvieron realizando un recorrido por el estadio Ernesto Dickinson con el propósito de ultimar los detalles del comienzo de la primera etapa de obras fijada para este lunes 25. En esta instancia, se iniciarán los trabajos en la Tribuna Irazoqui: colocación de nuevos premoldeados de hormigón ya adquiridos, pintura de la tribuna, construcción de talud, nuevo tejido perimetral. En las próximas semanas también se iniciará la etapa relativa a pintura y mejoramiento de Tribuna España: accesos, muros interiores y exteriores. Cabe destacar asimismo, que el lunes 25 se realizará fertilización y nuevo sembrado del campo de juego (esto ante el suspenso en la ejecución del sintético para esta temporada). Un nuevo Dickinson está en marcha»

Desde la Liga Salteña de Fútbol, la información que no faltó, sobre todo, si se trata del tiempo que viene. y en relación al Parque Dickinson. Ahí están algunos de los neutrales y la suma por ejemplo, del presidente de Nacional, Ing. Francisco Cano, el de la mano tendida a la hora del tratamiento que ejecutará en el campo de juego del estadio. La colocación del piso sintético este año, definitivamente descartada, pero sin embargo no faltarán ejecuciones concretas. En el caso de la Tribuna España se mencionó en su momento, el mejoramiento sustancial de los sectores destinados a los medios de prensa. Pero en la última información proveniente de la Liga, no se establece como prioritaria la obra en esa dirección. A su vez desde el presidente Luis Alberto Arreseigor, el acento puntual, «porque a partir de la mano de obra que aporta la Intendencia, pasa a transformarse en un factor decisivo para encarar esta primera etapa».

Desde la Liga se invoca que un nuevo Dickinson está en marcha. Desde el lunes, la aparición de las primeras señales.