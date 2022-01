Para la nueva hora de Salto Fútbol Club: Braian Rodríguez-Juan Albin

Cuando el final del 2021 fue llegando, en Salto Fútbol Club las decisiones no faltaron. Porque se ejecutó la idea de convocar a jugadores aspirantes, para integrar el área juvenil. Sabido es que en esta temporada, Salto será uno más en el torneo oficial que impulsa AUF en esa categoría, sumándose a equipos de la Segunda División Profesional. Para los que ingresan a la Primera División, en el primer año no es obligatorio jugar, pero si a partir del segundo.

Los equipos que integran la menor de las divisionales no tienen un esquema de campeonato propio, por lo tanto DEBEN sumarse a los de Segunda División. Será el caso de Salto.La misión de Sergio Gustavo Olivera y Luis Lima desde la Dirección Técnica.Pero no hay dudas que el plantel principal, más que un tiempo paralelo, es un tiempo-eje. Las palpitaciones en danza de cara a la gradual conformación del plantel.Aspecto clave: DETERMINADAS SITUACIONES YA SE ESTÁN RESOLVIENDO, sobre todo porque un número de jugadores dejará de pertenecer, pero la idea es que una base se prolongue, mientras la conquista de un objetivo no falta: fortalecer la ofensiva. La alternativa que supone LÍBER QUIÑONES. Pero a los efectos de esa misma línea de pensamiento, aparecen dos salteños: BRAIAN RODRÍGUEZ y JUAN ÁNGEL ALBÍN. Los dos tienen 35 años.

En la última temporada del fútbol profesional, Braian alistó en Juventud de Las Piedras y Juan en Rampla Juniors. Los dos supieron de tiempos en el fútbol de España.Cabe recordar que en el caso de Braian Damián Rodríguez, fue de los jugadores que Salto Fútbol Club tentó abrochar para la temporada paasada. Finalmente todo se diluyó y el goleador «naranjero» (hijo de Artigas «Abuelo» Rodríguez, memorable arquero si los hay…), terminó siendo uno más en el plantel orientado por Alejandro Apud.Si los dos están próximos a Salto Fútbol Club, la respuesta es una: SÍ. Definitivamente sí.