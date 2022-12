Para la actividad comercial, 2023 será un año más lento que el que tuvimos, será un año de cautela”

Julio César Lestido en Salto

En la jornada de ayer, en horas del mediodía, llegó a nuestra ciudad el empresario Julio César Lestido, Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, quien por espacio de dos horas mantuvo una reunión con directivos del Centro Comercial e Industrial de Salto. Luego de la misma, dialogó con EL PUEBLO.

– ¿Cuál es el motivo de su visita a Salto?

– En la Cámara llevamos adelante una cantidad de actividades, y la principal de ellas es visitar a nuestros Centros Comerciales para ver su problemática, aprender de ellos y ver qué es lo que está pasando en cada uno de los departamentos. Hoy estamos visitando Salto, en la tarde nos vamos para Paysandú y terminamos mañana en el Centro Comercial de Young. Como le decía, venimos a escuchar cómo está el Centro Comercial de Salto, que es muy pujante, de los más importantes que tiene el país, con mucha actividad de todo tipo y estando muy cerca de los socios, entendiendo cuál es la problemática que está pasando acá. Evidentemente hoy la situación de frontera es un tema muy complejo y que preocupa mucho.

– Estuvo cerca de dos horas reunido con los directivos del Centro Comercial, ¿qué destaca del intercambio que tuvieron?

– Tratamos varios temas. Hubo una presentación de la cantidad de actividades que desarrolla el Centro Comercial e Industrial de Salto, pero también estuvimos viendo la problemática que hay. Nosotros también estuvimos haciendo una presentación de cómo vemos el futuro de nuestras Cámaras, la importancia de la actividad gremial y dando un pantallazo de lo que veníamos viendo después de recorrer algunos departamentos del país. Ya recorrimos la parte litoral este, ahora estamos recorriendo la parte del litoral oeste, y estuvimos tratando algunos temas puntuales como es el tema de fronteras.

Acá nos han planteado que hay dos medidas rápidas para tomar y que ya se la plantearon a distintas autoridades del gobierno, como es una rebaja del 40% de las naftas y buscar mecanismos de financiamiento o de pagos que puedan tener a través del Banco República, buscar herramientas que permitan de alguna manera llegar con incentivos al consumidor final, que es a quien hay que atacar a través del precio. De alguna manera tengo que buscar algún mecanismo que sea atractivo comprar acá y no comprar allá. Esas son de las cosas más importantes que estamos viendo que se han pedido y que apoyamos, entendemos que ese es el camino. Es un tema de fondo con una problemática muy seria que hay que trabajar mucho. No nos olvidemos que estamos llegando a las fiestas de fin de año donde el comercio es muy activo, así que tratemos de ayudar a que esta zafra no sea mala.

– El Poder Ejecutivo anunció que tomaría medidas que aliviaría en parte la carga tributaria al comercio en la zona litoral, pero no atacaría a lo que usted hizo referencia, que es al precio que llega al consumidor, ¿se espera alguna otra medida del gobierno?

– Si las hubiera no las conozco. Estas medidas que usted acaba de decir son buenas, pero hablando acá y entendiendo la problemática, da la sensación que lo que se necesita también es buscar una medida que afecte al consumidor final y que vaya al precio. Creo que esa sería la medida más rápida. Si no tengo gente en mi negocio, no podré pagar tributos porque no vendo. Entonces, lo que tengo que hacer es traer al que está en la calle para que me venga a comprar y que no compre más allá. Todas las medidas que se toman son bienvenidas, pero tenemos que entender lo que acabo de decirle, necesito traer a la gente al comercio. Las autoridades del Centro Comercial nos mostraron cifras que alarman, realmente asustan, en el mes pasado 168 mil personas pasaron para el otro lado por el puente de Salto.

– ¿Cabe la posibilidad que la Cámara que usted preside realice algún tipo de gestión ante el Poder Ejecutivo para tratar de aliviar la situación del litoral oeste?

– Sí, por supuesto. Hemos venido haciendo gestiones, también lo ha hecho el Centro Comercial de Salto, y lo que vamos a hacer es acompañar, seguiremos trabajando. No bajaremos los brazos, entendemos que tenemos que trabajar todos en conjunto, con respeto, con buenas ideas y proponer cosas. Seguiremos insistiendo, planteando y trabajando junto a Salto, Paysandú y con los otros departamentos fronterizos para buscar soluciones que puedan de alguna manera paliar la situación.

– ¿Qué se espera del 2023?

– Estamos frente a una situación compleja, creemos que desde el punto de vista de la actividad, será un año, diríamos, más lento que el que tuvimos este año, si bien se espera un crecimiento que puede andar en el orden del 3 o 4%, estamos viendo una actividad que está siendo muy impactada por distintas causas. Una de ellas es lo que está pasando con Argentina. Tenemos que ver cómo se va comportando el tipo de cambio y cómo vamos a poder ofrecer nuestros productos al exterior. Estamos hablando que será un año de cautela.