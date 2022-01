Para Julio Luis Sanguinetti, Vicepresidente de UTE

“No hemos llegado todavía a ninguno de los picos de consumo a pesar de la ola de calor”

El año culminó con una ola de calor intensa, donde se ha tenido que producir un alto consumo energético en todo el país ante el encendido masivo de los aires acondicionados. La consulta de EL PUEBLO al Doctor Julio Luis Sanguinetti, Vicepresidente de UTE, apuntó a conocer la situación de la empresa estatal en el marco de una sequía que reciente la generación de energía hidráulica y que podría generar algún trastorno adicional.

– ¿Cómo se observa desde la UTE este verano que estamos teniendo en cuanto al consumo energético?

– Le diría que no hemos llegado todavía a ninguno de los picos a pesar de la ola de calor. Siempre las olas de calor son momentos en los cuales el consumo aumenta, muy asociado a las temperaturas y a los aires acondicionados que se han difundido muchísimo en la última década. Estamos con una generación de cierta complejidad porque como todos saben hay sequía, entonces la incidencia de la generación hidráulica ha bajado bastante. Hemos tenido que prender algo de la energía térmica para complementar. En el último año también hemos tenido un porcentaje menor de generación eólica, pese a ello le diría que desde el punto de vista del abastecimiento UTE está asegurado, porque no hay eventualidades que hoy con la calidad que tenemos de abastecimiento y de composición de la generación no podamos atender.

De cualquier manera, cada producción energética cuesta diferente. Cuando hay que prender las centrales térmicas los costos cambian, de todas maneras, no hemos llegado a los picos de otros años. Teníamos un pico del 28 de junio del año pasado, en invierno, y el anterior pico era del verano anterior. Entonces, probablemente si las temperaturas siguen altas ya entrado un poco más el verano vayamos a tener algún récord.

– La infraestructura de la UTE, ¿está preparada para afrontar un prendimiento masivo de aires acondicionados debido a estas altas temperaturas que se vienen registrando?

– Si, totalmente. La calidad del abastecimiento no solo la tiene que dar UTE, sino que está controlado por la URSEA en cuanto a los estándares de calidad del servicio. Dicho esto, UTE puede responder a picos de consumo sin mayores inconvenientes. Evidentemente también, cuando tenemos coyunturas como las que hemos tenido en los últimos días, con un incendio por un lado y un gran temporal por el otro, los motores se ponen en rojo sobre todo porque hay que atender la solución de los problemas. Por poner un ejemplo, el temporal dejó unos 31 mil servicios afectados el 1° de enero y al día de hoy (martes 4) tenemos el noventa por ciento de esos servicios repuestos. En los servicios afectados por el incendio, por ejemplo, hoy quedaban solamente diez servicios sin abastecimiento de luz. Es decir, que las cuadrillas de UTE trabajaron con los motores en rojo, han respondido al desafío que tuvimos, máxime cuando muchas de estas reparaciones a veces se hacen con empresas contratadas, y como sabe, en este momento la licencia de la construcción, a la cual pertenecen los sindicatos de las empresas privadas, están con licencia y no pudimos contar con ellos, con lo cual todas estas reparaciones se hicieron estrictamente con personal de UTE y las estamos atendiendo. Así que, dentro de las desgracias que han sido estas dos eventualidades, estamos muy contentos por como la infraestructura de toda la empresa ha respondido.

– Respecto al consumo y pensando en el cliente y la factura, UTE propone planes para abaratar costos. ¿Los uruguayos nos estamos afiliando a estos planes?

– Así es, ojalá la velocidad fuera mayor, pero por ejemplo, ya tenemos unos seiscientos mil medidores inteligentes (en un universo de un millón y medio de clientes) que son los que permiten de alguna manera tecnológicamente el ingreso, y después es el cliente el que tiene que cambiar y pasarse a la tarifa inteligente, que es la doble o la de triple horario, y ahí recién adecuar su consumo a determinados horarios, lo que le facilita a UTE muchísimo programar el abastecimiento de la demanda y al cliente le permite, según nuestros cálculos, rebajar su costo energético entre un diez y un quince por ciento.

Por eso le pedimos a los clientes que todavía no lo tengan, pidan el medidor y la afiliación a la tarifa inteligente, que lo pueden hacer directamente en la página web de UTE, y de esa manera hacer más eficiente el consumo de la energía, por un lado, y por el otro, bajar su costo energético. Es un plan que para nosotros es muy importante porque más allá de los ajustes que hemos ido haciendo a la baja para el cliente domiciliario por el lado de adecuar las tarifas por debajo de la inflación, que es una rebaja indirecta de costo, este plan es otro de los planes que tenemos implementado para que el costo energético de los domicilios vaya bajando.