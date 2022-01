Para Josué Lima, Coordinador de CECOED por la IdS

“La prevención en este tipo de situaciones es fundamental, tenemos que buscar la concientización de la gente”

¿Salto está preparado para atender incendios forestales de la magnitud que se han podido ver en los vecinos departamentos litoraleños de Paysandú y Río Negro? EL PUEBLO consultó sobre este tema a Josué Lima, Coordinador del CECOED por la Intendencia de Salto.

– En el eventual caso que los incendios forestales que padecieron Paysandú y Río Negro hubiera pasado en Salto, ¿el CECOED está preparado para dar respuesta a ese tipo de contingencias?

– Sí, pero como dijo el Intendente de Paysandú, los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro estamos más acostumbrados al tema inundaciones que al tema incendios. Lo que hemos articulado muy bien trabajando con bomberos y Servicios Públicos de la Intendencia fue prestar maquinaria para hacer cortafuegos. Ahora en CECOED tenemos un camión hidrante que es con el que estamos paliando la situación abasteciendo a los bomberos para que no se queden sin agua y ya no tengan que hacer viajes continuos para recargar.

De todas maneras, creo que no estamos preparados para afrontar un incendio de veintiocho mil hectáreas, eso es una realidad. Se notó en el sur del país donde casi siempre ocurren estos incendios y fue algo exorbitante. Las altas temperaturas, la sequía que hay, y todavía en el marco de una emergencia agropecuaria. Acá vale mucho más la prevención, comunicar, algo que a veces no se hace bien y lo que tenemos que buscar es la concientización de la gente. Uno hace el asadito y no debe olvidarse luego de apagar el fueguito. Nosotros que estamos colaborando hemos sacado ejemplos de Rocha y de esa zona de los balnearios que en sus campings tienen parrilleros y un balde de arena al lado para apagar el fuego para que así se pueda ir tranquilo. Por eso pensamos que la prevención en este tipo de situaciones es fundamental.

Hay incendios que se han formado por botellas de vidrio que han dejado tiradas en lugares de campings o en el campo. En la ciudad tuvimos un incendio más o menos grande que pudimos controlar con maquinaria haciendo cortafuegos con la experiencia de los bomberos que nos indicaban cómo teníamos que hacer el trabajo. Quien está a cargo de Bomberos, Matías Alsúa, es una persona excelente, predispuesto, trabajador, hemos colaborado mucho en conjunto, pero, de todas maneras, es difícil estar preparados para un incendio de seis mil hectáreas o como lo que pasó en el sur.

– Y el clima y la seca no contribuyen en este momento.

– Sigue la ola de calor y los milímetros que han llovido han sido muy pocos. Si atendemos el nivel de absorción y evaporación, necesitaríamos dos o tres lluvias más durante el resto del mes para, por lo menos, aliviar un poco. Hay zonas del departamento que no ha llovido absolutamente nada, y que ahora con esto de la emergencia agropecuaria que es para la gente que tiene ganadería, para la cuenca lechera, para los agricultores, tienen acceso a un préstamo para que lo usen en la construcción de tajamares, forraje, alimentación.

Nosotros estamos trabajando ahora con el Departamento de Descentralización de la Intendencia, con Álvaro Gómez, tocando esos puntos para ver cuál es la necesidad real, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca daría un cincuenta por ciento, y el otro cincuenta por ciento lo tendría que aportar la Intendencia. Por eso hay que hacer un trabajo de mucha comunicación y que sea exacto a la necesidad de cada productor.

– Más allá de la espectacularidad de los incendios y del panorama de la seca en el campo, también hay pequeñas situaciones en la misma ciudad, cuando por algún cortocircuito se incendia la casa de una familia, ¿cómo se trabaja en esos casos?

– Justamente, en CECOED trabajamos mucho también en los lugares donde vemos que hay riesgo de personas, como en la situación que ha ocurrido con algunas familias donde se les ha quemado la vivienda, como acaba de pasar en Colonia Osimani, de donde acabamos de regresar. Cuando hay edificios linderos, como el otro día que se incendió Caputto, esas son prioridades porque tenemos que primero cuidar la vida humana, como también nos indican desde el SINAE. Entonces, trabajamos más en incendios domiciliarios, pero también sabemos de la necesidad que está pasando Salto, por eso estamos trabajando en conjunto con bomberos en todo tipo de incendio.

Así que esperemos que la gente tome conciencia, que además nos ayude un poco el clima, que últimamente no nos favorece mucho, y que por lo que sabemos, al menos continuará así hasta marzo. No está demás dejar los teléfonos de contacto directo del CECOED, que es el 473 27359, ese es el más efectivo y directo, o si no directamente al 911 que nos pasan la llamada inmediatamente.