Para Gustavo Zubía, Diputado del Partido Colorado “En la campaña ha habido muchas mentiras de todo tipo y color”

El diputado colorado Gustavo Zubía llegó hasta nuestra ciudad en el marco de la campaña en defensa de los 135 artículos cuestionados de la Ley de Urgente Consideración que serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo. En conferencia de prensa, Zubía expuso sus principales argumentos del por qué esos 135 artículos deben mantenerse vigentes dentro del ordenamiento jurídico uruguayo.

“Nos encontramos en una campaña impulsando el No –comenzó diciendo Zubía- a través del análisis de los distintos artículos que están siendo ahora impugnados. Consideramos que es una campaña que ha sido lamentablemente sucia, ha habido muchas mentiras de todo tipo y color, no solo en la parte de seguridad de la LUC”.

ARRENDAMIENTOS

“En el tema de arrendamiento, que es de los últimos temas de la LUC, se ha mentido groseramente haciendo referencia a mezclar sistemas que son completamente independientes. Una cosa es el sistema antiguo de la 14.219, otra cosa es el sistema que se crea en la LUC. El sistema nuevo tiene mecanismos de desalojo y lanzamiento más breves que están en consonancia con las nuevas características de ese sistema que es sin garantías. El sistema viejo sigue funcionando perfectamente, ambos sistemas coexisten, y la mentira ha estado en tratar de mezclar las características procesales del nuevo con el viejo sistema”.

LIBERTAD FINANCIERA

“En el tema libertad financiera, es otro tema que agraviaba a muchos de los operadores comerciales en Uruguay por la mecánica de imposición de la bancarización obligatoria. La LUC ahora da libertad y en absoluto es verdad que los controles de lavado han cesado. Ahora la LUC autoriza que no tienen por qué ser bancarizado el depósito de cualquier operación, los controles siguen operativos y los sujetos obligados deben hacer reportes al Banco Central con lo cual el tema del lavado sigue siendo fiscalizado. Una nueva mentira en ese aspecto”.

EDUCACIÓN

“En el tema educación, todos hemos visto como han retrocedido los adherentes del Si en aquello de la privatización de la educación al punto que Andrade y Pereira lo han dicho públicamente en programas de televisión, han aceptado que es una equivocación. No existe ninguna privatización de la educación. Lo que sí existe es que a los gremios se les quitó aquellas prerrogativas que tenían en materia educativa de dirección de los órganos desconcentrados. Se les quitó, eso es real y eso está a nuestro juicio correctamente diseñado porque los gremios tienen una función específica sindical y no pueden tener la función de conducción”.

SEGURIDAD

“Y en materia de seguridad, que es mi punto más fuerte por mis 38 años en la Fiscalía, la LUC ha visto, por suerte, cristalizar muchas de las medidas que nosotros como Partido Colorado desde mediados del año 2019 estábamos impulsando”. “Por julio de 2019 presentamos un librillo de 14 carillas con 37 medidas imprescindibles. De esas 37 medidas la LUC ha recogido 24, y las que no recogió hacen a la reorganización de las Fiscalías que eso fue un proyecto independiente que presentamos también, que ha quedado dormido, por ahora, espero que se pueda reactivar”.

“La LUC da posibilidades de acción mucho mayores de las que se tenía hasta ese momento a la Fiscalía y a la policía en materia de persecución del delito. En la LUC se establece en numerosas disposiciones la posibilidad a la Fiscalía de identificar, de revisar bultos y vehículos, establece nuevas disposiciones legales para proteger a la policía cuando realiza las detenciones. En cualquier tipo de acto público está la figura del agravio a la autoridad policial. La LUC establece delitos por romper instalaciones, patrulleros, tobilleras del Ministerio del Interior. Establece límites en el cumplimiento de la condena para obligar sobre todo a los femicidas, a los violadores al cumplimiento de la totalidad de la condena”. “No comprendemos cómo el ciudadano de bien puede estar en oposición a estas normas. Lo he dicho un poco irónicamente, no es que todos los que voten el Si sean delincuentes o es que quieren el mejor de los tratamientos para los delincuentes, pero estoy seguro que los delincuentes sí votan el Si porque les da ventajas operativas, las que habían tenido en 2018 y en 2019 cuando la delincuencia arrasó a Uruguay con casi 30 mil rapiñas, cuando el Frente Amplio inició su gobierno en 2005 había 7 mil. Los hurtos también se multiplicaron por cinco. Cuando aquella situación de desborde total de la delincuencia nos quejábamos todos los uruguayos, el propio Presidente Vázquez prometió en la campaña de 2015 que iba a hacer descender las rapiñas y no lo pudo hacer”. Para Zubía, la verdadera intención de objetar la LUC “es política, es deteriorar a un gobierno en su segundo año de gestión cuando recién se está echando a volar, deteriorarlo, ponerle complicaciones”,

concluyó.