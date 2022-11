Para EL PUEBLO este es i;equipo ideal del Acumulado

Siete equipos de los doce de la Divisional «A», aportan jugadores para la conformación del equipo ideal de EL PUEBLO tras la disputa del Torneo Acumulado. Elección puesto por puesto, teniendo en cuenta no solo el rendimiento general de cada uno, sino la diferencia en materia de partidos jugados. Un total de tres jugadores de Ferro Carril, dos de Ceibal y Universitario, y uno en cada caso, respecto a Gladiador, Nacional, Salto Nuevo y Arsenal.

A los efectos de ensanchar la nómina de los mejores en el Torneo Acumulado (suma de la primera y segunda rueda), se conforma lo que bien podría llamarse un equipo «B», sumando jugadores que a renglón seguido han sabido de propiedades, sobre todo en el plano de la regularidad y la incidencia en sus respectivos elencos.

No es casualidad que los once mejores (hablemos de titulares), surjan de aquellos que obtuvieron relevancia en sus equipos, clasificado en el caso de Ceibal para la liguilla y los restantes a la hora de los play off que vendrán.

Formuladas estas puntualizaciones, es del caso patentar los 22 jugadores escogidos. Titulares y suplentes.

No es de descartar cuestionamientos, después de todo cuando se trata de enfoques de esta naturaleza, no siempre es posible la unanimidad o la unificación de criterios.

1) Anthony Costa (Gladiador).

4) Braian Almeida (Salto Nuevo).

2) Cristian Luna (Atlético Arsenal).

3) Franco González (Ceibal).

6) Franco Matías Bentín (Universitario).

8) Rafael Cereijo (Nacional).

5) Franco Silva (Ferro Carril).

10) Jonathan Jorge (Universitario).

11) Nicolás Emilio Fagúndez (Ferro Carril).

7) Braian Rodríguez (Ceibal).

9) Javier Vargas (Ferro Carril).

********** EL EQUIPO «B»

1) Carlos Eduardo Regueira (Nacional).

4) Diego González (Ferro Carril).

2) Jorge Gómez (El Tanque).

3) Richar Fabián Albín (Salto Nuevo).

6) Carlos Alberto Bicker (Nacional).

8) Brian Bermúdez (Gladiador)

5) Sebastián Menoni (Ceibal).

10) Santiago Sauto (Nacional).

11) Valentín Fornaroli (Universitario).

7) Jorge Echenausi (Atlético Arsenal).

9) George Dos Santos (Universitario).