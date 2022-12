Para Diego Alonso, «el equipo fue irreprochable»

“He tenido autocrítica en partidos anteriores cuando les dije que nos faltó juego. En el pasado, se hizo un buen segundo tiempo. El equipo me gustó. Encontramos lo que fuimos en Eliminatorias. Me hubiera gustado que esta situación hubiera aparecido antes. No tengo nada que reprochar. No voy a poner excusas. Los jugadores dieron todo lo que tenían. Hoy, el equipo fue irreprochable. Es muy pronto y en caliente para poder hablar. No es momento de hacer una valoración sobre mi futuro. Hay que dejar pasar los días. Desde el primer día creí en los futbolistas y ellos me respondieron no solo con resultados sino con juego”. (Textual de Diego Alonso, tras los 90′ y la eliminación).