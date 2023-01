Para balances, la balanza es personal

Cada lunes, solemos volcar en esta página de contratapa una serie de opiniones, informaciones y reflexiones, a modo de una extensa miscelánea, en especial sobre algún hecho destacado de esos días. Pero los dos lunes pasados, nos tomamos libres, veníamos del 25 de diciembre y 1° de enero respectivamente, y nos pareció oportuno continuar la pausa un día más. Dicho esto, digamos que la contratapa que usted está leyendo ahora, pretende tener el estilo de la de un lunes, y por ser la primera del año con estas características, hablaremos de lo que tanto se habla a fines de un año y comienzos de otro: el famoso balance, la evaluación, el debe y el haber… Las proyecciones de futuro también.

Creo todos podemos coincidir que 2022 fue un año con cosas buenas y malas, al fin de cuentas, como todos los años, porque cada uno tiene su propia balanza, que es personal e intransferible, y en ella seguramente habrá ido colocando cosas en ambos platillos.

Si pienso en mí, en lo estrictamente personal, debo decir que fue un año que empezó mal. Se me fue la querida tía Ruby; a los pocos días alguien con quien si bien no teníamos una gran amistad, nos respetábamos y apreciábamos mutuamente: el músico Yony Rodríguez; y enseguida mi querida amiga Myriam Albisu. Todo en el mismo mes, todo en febrero, como en un solo golpe. Pero de eso se trata también la vida, de ir sumando pequeñas muertes que conformarán algún día la de uno mismo, la muerte propia. ¿Y si entretanto hubo cosas buenas? La respuesta es sí, por supuesto que también las hubo: conocí nuevas personas, tomé decisiones importantes en lo laboral, contrajimos matrimonio con Mercedes después de varios años juntos, y mucho más. De todas maneras, no ha de ser lo estrictamente personal de quien esto escribe lo que más importe a los lectores. Tal vez tenga más valor, resaltar algunos hechos periodísticos de los que fui protagonista y de alguna manera marcaron el año que pasó…

Entonces empiezo por el mes de mayo, cuando un tal Roque Barla (docente y político) confiesa ante la Justicia que había abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de su propia nieta, una niña de tres años. Fue el portal Quinto Elemento y Diario EL PUEBLO a través de una nota de mi autoría (titulada “Convivíamos con un monstruo y no lo sabíamos”), los primeros que denunciamos públicamente el hecho. Lo hicimos más de un año antes de la sentencia final. Y durante todo ese tiempo sufrimos que nos acusaran de mentirosos, de querer ensuciar a una persona por cuestiones políticas, etc etc. Sin embargo, la Justicia confirmó lo que decíamos y hasta su propio partido político se manifestó repudiando los hechos, aunque no su sector (Partido Comunista), que argumentó que “aunque integró nuestras listas no era asociado”.

Paso luego al mes de agosto. Fue entonces la primera vez en 20 años que me dedico al periodismo, que una alta jerarquía de un organismo público (CTM) me dijo que los medios en que yo trabajo (Radio Libertadores y Diario EL PUEBLO) “no valían la pena”, por lo que para ellos “no iría ni un solo peso de publicidad”. Lo destaco por la gravedad del hecho, que no es negar apoyo económico a través de publicidad, lo grave es el motivo (explicitado por el jerarca): estos dos medios de comunicación son plurales y a quienes hoy dirigen Salto Grande eso les molesta. Es decir, les molesta la democracia. No lo digo yo, me lo dijo ese jerarca cuando argumentó por qué nos discriminaba de tal manera.

Luego paso al mes de octubre. Otra vez fue la primera vez, en 20 años ejerciendo el periodismo, que tuve que ir a declarar a una Seccional Policial a raíz de una nota publicada en este diario. Aclaro: tenía la opción de no haberme presentado (pues me citaba la Policía, no la Justicia), pero para facilitar las cosas, fui. Resulta que los uniformados querían saber quién me había dicho que en determinada Seccional del interior del departamento, a veces había un solo funcionario por turno. Obviamente respondí que no develaría mi fuente de información (dicho sea de paso, muy confiable para mí). Es decir, declaré que me negaba a declarar, aunque parezca absurdo.

En fin, más o menos así fue transcurriendo el año…

Y si pienso en el país, pienso que hemos sufrido una importante pérdida salarial; para ser claros: los sueldos, jubilaciones y pensiones no alcanzan en relación al precio de los artículos de primera necesidad. Y si no, vaya con 1.000 pesos a hacer un surtido de comestibles a un supermercado y después me cuenta cómo le fue. El 2022 fue un año “bisagra” que lamentablemente no colmó las expectativas de los uruguayos. “Bisagra” porque dejábamos atrás dos años de pandemia, catastróficos, y nos aprestábamos ansiosos a retomar la normalidad. La economía del país lo necesitaba, para el comercio era imprescindible. Y enero y febrero empezaron bastante bien, pero llegó marzo y se abrieron los puentes con todas las consecuencias que ya sabemos: hay todos los días verdaderos éxodos de compatriotas que van a dejar su dinero en los comercios de allá enfrente, mientras los de acá (en especial los pequeños almacenes de barrio) agonizan en la incertidumbre.

Para este 2023 se vienen aumentos en salarios, jubilaciones y pensiones. Los públicos tendrán un aumento de un 9%, las domésticas de 3%, trabajadores de la agricultura, ganadería y afines tendrán un aumento de un 3,5%, jubilados y pensionistas tendrán un aumento piso de 9,7%, etc., etc. Claro, también suben las tarifas. UTE en el entorno del 3,5% y OSE en el entorno del 6,7%. O sea, en enero sube lo que se gana y también lo que se gasta, como ha ocurrido siempre. Y habrá que adaptarse y seguir adelante. Ojalá que dentro de un año estemos hablando de que tuvimos un año mejor. Es el deseo de todos quienes hacemos EL PUEBLO. Y a propósito, queremos cerrar esta página con lo que expresábamos en nuestra edición de 2022 bajo el título “Acá estamos, de pie”:

Hace un año atrás, Diario EL PUEBLO vivía una incertidumbre terrible, inolvidable. En diciembre de 2021, este diario estaba a punto de cerrar sus puertas por dificultades económicas derivadas de una serie de circunstancias que no viene al caso volver a detallar ahora. Lo cierto es que se golpearon todas las puertas en busca de una solución, de una ayuda al menos; hasta se hizo una movilización en Plaza Artigas (el lunes 6/12/21) donde un gran número de salteños acompañó nuestra causa, en una formidable demostración de solidaridad hacia un medio de prensa que sienten como parte de su identidad. Y EL PUEBLO pudo seguir, y ya pasó un año, y vamos por más… ¿Acaso solo eso ya no es motivo para celebrar? Por supuesto que sí. Y merece celebrarse también que fue, como lo es seguramente todo momento amargo de la vida, una instancia para aprender. Aprendimos, por ejemplo, aquello de que la unión hace la fuerza. Aprendimos además, que a veces la ayuda (o el intento al menos) llega de quienes menos uno piensa, y contrariamente, comprobamos que muchos que en aquel momento se rasgaron las vestiduras hablando de la pérdida que significaría para la democracia si se callaba una voz como las de estas páginas, al momento de ayudar decidieron mirar para otro lado. Pero de todo se aprende, «Todo es bella cosecha», diría Rubén Darío. Acá estamos, para cerrar un año y empezar otro con mucha fe. Acá está EL PUEBLO, de pie, como todos los días en la lucha por ser la voz de los salteños. Gracias a todos… ¡a todos, sin discriminación alguna! Y a todos también, vaya nuestro sincero deseo de un feliz año nuevo.

JORGE PIGNATARO