Para avanzar desde ya; es gestión por fichas médicas

El encuentro se produjo entre autoridades de la Liga Salteña de Fútbol y representantes del Centro de Asistencia Médica, a los efectos de ir avanzando en gestiones cuya incidencia es real; obtención de fichas médicas para los jugadores de todas las divisionales. No solo de planteles de Primera División, también aquellas que se incluyen en el Consejo Único Juvenil. En los próximos días el encuentro se verificará con representantes de EMI, con el mismo fin. El hecho es concreto: el futbolista que no posea su correspondiente ficha médica, NO podrá sumarse al fútbol en ninguna de las categorías.

La cuestión relativa a las fichas médicas en la Liga Salteña de Fútbol, sabe de una larga data y con más de una complejidad. Por eso es que, en tiempo y forma, se pretende definir todo el quehacer preliminar, aunque el efecto pandémico genera sus propias trabas.