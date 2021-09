Para aplaudir: Uruguay fue vice campeón del Panamericano de Pádel con dos salteños en el plantel

Por Nicolás Caiazzo

Uruguay se consagró vice campeón Panamericano de Pádel en la competencia que se desarrolló en Baja California (Tijuana), México.

En la final del campeonato, los uruguayos perdieron 2 a 0 ante Argentina. El Panamericano absoluto de selecciones nacionales se jugó entre los días 25 y 28 de agosto. Las instalaciones fueron 6 canchas de pádel de cristal y césped sintético. Participaron del evento, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Estados Unidos, Uruguay y México. Uruguay, que estaba en el grupo A, junto con Argentina, Estados Unidos y México, clasificó segundo, derrotando a México y Estados Unidos, en los tres partidos disputados contra cada uno (3-0).

En la otra zona, se dio un triple empate entre Brasil, Paraguay y Chile, mientras que Ecuador quedó cuarto. En el desempate Brasil quedó en primer lugar y así pasó a jugar contra Uruguay por el pase a la final. Capitulo aparte merece el desafío que se dio entre Brasil y Uruguay, hay que tener en cuenta que los uruguayos no le ganaban a los norteños (3ros del Ranking Mundial) en una competencia por equipos desde el año 1996, o sea, hace 25 años. La eliminatoria fue sumamente disputada, y duró casi 7 horas, se definió recién en el tercer set, del tercer partido, cayendo para el lado celeste, ya entrada la 1 de la madrugada y colocando a unos exhaustos, pero más que felices uruguayos, en una histórica final. El impresionante triunfo celeste tuvo la contracara de una final a la cual se llegó con la cabeza en alto, pero con un desgaste físico muy grande, ya que las finales se diputaron a las pocas horas, en el turno de la mañana y bajo un sol agobiante. No obstante, los uruguayos salieron a la cancha a dar el máximo, pero no pudieron con Argentina, que es ampliamente el país que más títulos internacionales acumula, destacando que todos sus jugadores son profesionales. La selección de Uruguay estuvo conformada por los siguientes deportistas: Higor Ensslin (Río Branco), Martín Araújo (Montevideo), Daniel Romero (Maldonado), Ignacio Artía (Paysandú), Martín Rodriguez (Salto), Federico Chiribao (Montevideo), Valentín Piastri (Salto) y André Trindade (Rivera). El técnico del equipo fue John López Alaniz. El evento contó con la excelente organización de la Federación Mexicana de Pádel (FeMePa) y fue oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), y de la American Pádel Federation (APF).