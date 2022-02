Papina De Palma se presentará este sábado 12 en Espacio Cultural Septentrión

La joven cantautora uruguaya Papina De Palma se presentará el próximo sábado 12 del corriente en el Espacio Cultural Septentrión, presentando su nuevo material en el marco de una gira por todo el país.

Papina de Palma nació en Montevideo en 1991. Durante su adolescencia residió en Colombia y al regresar a Uruguay comenzó a cantar en el grupo vocal Coralinas mientras comenzaba a componer sus canciones. En el año 2013 ganó el Premio Nacional de Música por su canción “Las cosas del Tintero”.

Consultada por EL PUEBLO Papina nos contó que este espectáculo que brindará en nuestro departamento tiene que ver con una gira que ha decidido realizar por todo el país y el fin de semana que viene llegará a Salto y Paysandú donde presentará parte de su nuevo disco y sus canciones más conocidas. “La excusa para viajar es este disco nuevo que salió en diciembre. Ya hace varios años que no he vuelto a Salto, es posible que más de cinco. La última vez que actué fue en el hall de la Universidad; una experiencia hermosa y desde entonces he intentado volver. Gracias a Septentrión, se me dio la oportunidad. El show será abierto por Juan Manuel Barrios, cantautor de Paysandú y mi amigo Andrés Alva, escritor y poeta que va a leer algunos de sus poemas; también me acompañará la cantautora salteña Florencia Dávila” – compartió De Palma.

Su segundo disco “Esta podría ser la señal” fue editado en forma independiente y producido por la misma cantautora.

Nueve de las diez canciones que integran su último material fonográfico ya formaban parte del repertorio habitual de los conciertos de Papina, quien los últimos meses del año pasado, presentándose en España y México. Solo uno de los tracks, “Tiempo al tiempo”, es inédito. Para ella, el hecho de grabar finalmente estas composiciones y presentarlas en un disco significó soltarlas y abrirse a que lleguen nuevas melodías para cantar – destacan los medios capitalinos.

Papina De Palma es una de las cantautoras jóvenes que han llegado para enriquecer y resignificar la escena de la canción uruguaya. Su poesía recorre temáticas cotidianas con una impronta particular, donde la sencillez y la ternura funcionan como puente para transmitir su original mirada del mundo.

Luego de haber realizado una intensa experiencia carnavalera en varias murgas (entre ellas, la legendaria Falta y Resto), la artista tiene un disco nuevo en camino. En 2019, se dedicó a producir y difundir su proyecto audiovisual «Los Abrazos son Instantes Decisivos», donde versiona en video todas las canciones de su primer disco junto a músicos uruguayos de la talla de Hugo Fattoruso, Mandrake Wolf, Alfonsina y Samantha Navarro, entre otros.

Gracias a su compromiso con la música, Papina ha recorrido el Uruguay y gran parte del territorio argentino y europeo.

La 2da edición del Festival Mujeres a la Patagonia, que se llevó a cabo entre el 27 de Enero y el 2 de Febrero de 2020 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina. El festival es un encuentro itinerante que promueve el empoderamiento de las mujeres en la música, genera instancias de formación y experiencias de convivencia grupal en contacto con la naturaleza. En esta ocasión, la música Papina de Palma fue convocada para realizar un concierto en formato Pocket como así también a participar en el panel “El rol de las mujeres en la música”.