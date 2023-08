Papiloma humano de alto riesgo predomina entre los genotipos que se vienen detectando en Salto

Matías Victoria -Laboratorio Virología CENUR lit.norte

El sábado próximo se estará realizando en el Hospital Regional Salto una nueva Jornada de test del Virus del Papiloma Humano con el objetivo de continuar con el análisis y estudio de cuáles son los genotipos predominantes en el departamento.

En lo que hasta el momento se ha podido estudiar hay una prevalencia de más del 50% del Papiloma de alto riesgo que puede terminar en generación de un cáncer de útero.

EL PUEBLO consultó a Matías Victoria , biólogo del Laboratorio de Virología Molecular del CENUR Litoral Norte como parte organizadora , quien explicó cómo se desarrollará la jornada de salud e informó sobre los resultados obtenidos hasta el momento.

«Esta jornada forma parte de un proyecto más grande a través del cual hemos venido colectando muestras a partir del Papanicolau. Ese período de muestreo tiene aproximadamente un año y ya contamos con algunos datos preliminares que nos muestran que hay una frecuencia mayor al 50% de los genotipos del Papiloma Humano de alto riesgo.»

Las muestras que se han venido tomando son de usuarias tanto del Hospital como del Centro Médico que son portadoras del virus.

«Estas mujeres generalmente tienen algún tipo de lección en el cuello del útero y es de esperar de cierta manera que haya una mayor presencia del virus del Papiloma Humano de alto riesgo»

Según explica Victoria, los genotipos de alto riesgo son aquellos que se ha visto , en diferentes trabajos epidemiológicos , que tienen una mayor chance de desarrollar un cáncer de cuello de útero a largo plazo si no son tratados. En cambio los de bajo riesgo están asociados débilmente con el desarrollo de cáncer.

«Es bueno aclarar que una persona que está infectada con el virus del Papiloma no necesariamente quiere decir que va a tener cáncer, esta enfermedad es multifactorial, es decir son varios factores que juegan ahí para en última instancia poder desarrollar cáncer.»

Matías Victoria continuó explicando que » así como hay variantes en el Coronavirus , en el caso de la clasificación del virus del Papiloma Humano son los diferentes genotipos y desde el punto de vista de la salud pública tenemos dos grandes tipos que ya nombre, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Las personas infectadas con el alto riesgo puede o no desarrollar cáncer y eso es un proceso que lleva un tiempo . si no es tratado a lo largo de los meses se van desarrollando lesiones hasta desarrollar un cáncer, no es que de un día para otro puede aparecer la enfermedad.»

«Por eso es tan importante que las mujeres se hagan el Papanicolau, asi identifica si tiene alguna elsión en el cuello del útero y tomar las precausiones para prevenir la enfermedad», señaló nuestro entrevistado.

DE LA JORNADA

La Jornada de test se realizará este sábado 5 de Agosto.

«La jornada de test de Virus del Papiloma Humano será de 07:00 a 12:00 horas en el Hospital Regional Salto y se organiza entre un grupo de médicos y el grupo de Virología del CENUR Litoral Norte. Estamos convocando a las usuarias del hospital que sean mayores de 30 años y que ya tengan un resultado del PAP positivo , que sean portadoras del virus»

La realización del PAP no tiene ningún costo , como tampoco tiene costo para la usuaria el test para conocer cual es el genotipo y proponemos un cupo de 60 personas que serán atendidas por hora de llegada.

«Con este estudio vamos a confirmar con el PCR que sea positiva al Papiloma y por otro lado ver por que genotipo está infectada.»

Habrá dos personas del equipo médico que serán quienes realicen el PAP.

«Hay una parte administrativa que conlleva un formulario de consentimiento para la libre participación de las usuarias y una ficha epidemiológica donde se agregará la información relevante para hacer el estudio poblacional.»

Las interesadas deberán agendarse mediante el celular 099869275, o pueden presentarse directamente el sábado en el hospital.