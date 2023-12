“Papá me dejó un legado de honestidad y franqueza. Eso es lo que la gente siempre me recuerda en la calle”

Mañana en Círculo Sportivo se lanza “Malaquina, el intendente de todos”

Estaba previsto que el lanzamiento de “Malaquina Intendente” se realizara en la calle, frente a la Casa del Partido Colorado (Larrañaga casi Artigas), pero debido a pronósticos de tiempo atmosférico adverso, se resolvió que el acto sea en el club Círculo Sportivo. Será a las 20 horas de mañana sábado. EL PUEBLO conversó largamente con Malaquina y esto es lo medular del diálogo:.

-Se viene un acto muy importante…

Sí, estaremos dando el lanzamiento a una precandidatura, pero principalmente a un nuevo sector político en el departamento de Salto Se va a llamar “Malaquina, el intendente de todos” y es un acuerdo departamental con bases firmes en el departamento, pensando por y para el departamento de Salto, donde hay un grupo de dirigentes que en consenso han decidido que el candidato a la Intendencia en mayo de 2025, si ganamos las internas departamentales de junio, sea yo.

-Será candidato a Intendente y a nada más, ¿verdad?

En lo personal he tomado la decisión de no participar en la Diputación por el departamento en octubre. Siempre entendiendo, y es la esperanza que tenemos, que en el 2025 va a haber coalición en Salto. Los candidatos se definirán el año que viene pero en muchas de las recorridas que he hecho en este tiempo, la mayoría de la gente una de las primeras preguntas que siempre me hacía era ¿A qué te vas a candidatear, Chelo?, o ¿a qué te vas a jugar?. En ese sentido le queremos aclarar a la gente que no voy a ir en junio, no voy a ir en octubre; a lo que sí voy a aspirar es a ser el Intendente de Salto.

-Primero faltan otras etapas…

Claro…Para eso quedan varios pasos previos. Pero a la gente el mensaje que le queremos mandar es que hay un nuevo espacio político dentro del Partido Colorado, que va a competir en las elecciones con el Vamos Salto y la gente va a tener la posibilidad de elegir a los convencionales en junio, que luego voten al candidato a Intendente por el Partido Colorado en una coalición de gobierno.

-Eso significa Coutinho o usted, eso será lo que decidirán los colorados…

Eso es el Senador Germán Coutinho o quien decida el Vamos Salto y en el caso de nosotros tenemos las cuentas claras de que voy a ser yo.

-¿Qué significa todo esto en lo personal?

Es un momento muy especial. Uno se había trazado una línea de tiempo, quizás la coyuntura de lo que va pasando día a día en lo político hace que se aceleren ciertos procesos. Esto no quiere decir saltearse pasos, porque uno venía pensando en varias cosas a la vez…Y por suerte cuento con un grupo de gente impresionante, con muchos jóvenes, con ganas, con una motivación tremenda… A mí lo que me llena de orgullo siempre es ver a gente que me dice: Mirá, pensé que nunca más iba a volver a la política, había tomado una decisión de vida. Que esa gente hoy se motive y quiera trabajar y esté trabajando, muchos de ellos desde sus casas desde hace tiempo, y otros en otros lugares, a mí eso me motiva mucho, porque quiere decir que uno viene haciendo bien las cosas y uno tiene que cumplir con eso. Así que para mí todos esos pasos han sido muy pero muy buenos.

-Una pregunta cantada: ¿qué peso tiene en este momento llevar el apellido Malaquina?

Yo siempre digo que papá me dejó un legado de honestidad y franqueza. Eso es lo que la gente siempre me recuerda en la calle, cuando ando, cuando charlo, siempre me hablan de papá como un tipo honesto y sincero, y así fue en su vida. Él tomó esas dos palabras como frases de todos los días y vivió de esa manera, vivió con honestidad y franqueza. Hoy yo con 37 años, comenzando desde hace un tiempo en la política y previamente en el deporte y un montón de cosas, no encuentro gente que me hable mal de papá. Y fue quince años Intendente y en esos quince años seguramente que algún que otro error habrá cometido. Sin embargo la gente te habla bien, te habla bien desde el punto de vista personal, sacando lo político. Porque hay gente que me dice: Yo nunca lo voté a tu padre por tal o cual cosa pero qué persona que era. Y yo voy encarando esto de la política pensando que es una bendición haber tenido el padre que tuve. Orgulloso estoy. En algún momento tuve rechazo con el mundo de la política por el distanciamiento que se creaba con papá, sin embargo cuando él se retiró de la política me di cuenta que la manera que había tomado la política, que la había ejercido, había sido lo mejor no solo para la ciudadanía y para su recuerdo, sino también para nosotros como familia. Porque de otra manera no se puede tomar la política. Tiene que ser siempre al servicio de la gente, siempre poniendo primero el lugar y el rol que le había dado la gente y no lo personal. Todo ese tipo de cosas fue haciendo mella y hoy yo soy orgulloso de quien soy.

-Hablemos del acto de este sábado…

Va a ser un acto que va a contar con la presencia de cinco de los seis candidatos presidenciables, los cinco candidatos que apoyan este sector político: Robert Silva, Gabriel Gurméndez, Gustavo Zubía, Guzmán Acosta y Lara y Andrés Ojeda. Cada uno viene con sus respectivos equipos y eso está muy bueno, porque las distintas autoridades van a poder charlar, intercambiar con la gente…Cada uno de esos precandidatos va a tener unos minutos para hablar y cierro yo el acto. Estamos trabajando con el mayor profesionalismo posible, convocamos para las 20 horas a la gente en Círculo Sportivo, comenzará puntualmente y espero que sea del agrado de la gente. Hemos hecho un gran esfuerzo para que esto salga de buena manera.