Paolo Dantaz y el destino tiene nombre: Guatemala

En las últimas semanas adiestrando con el equipo volante de la Mutual Uruguaya, se trata de jugadores en espera en materia de incorporación al equipo que fuese. Esa situación en la que también estaba involucrado PAOLO DANTAZ, el volante sanducero que pasó por Ferro Carri y la selección salteña. Con el combinado fue Campeón del Litoral Norte, en la edición 2020.

No fue Campeón del Interior con Salto, porque ya estaba integrado a Rampla Juniors, pero el hecho es para esta temporada los «picapiedras» y Paolo no produjeron un acuerdo y el vínculo se truncó, mientras la duda fue asomando en el horizonte: ¿qué horizonte para él?

El martes a la noche la línea de EL PUEBLO tendida con Paolo, por lo que una novedad se planteó: en breve viajaría a Guatemala, para sumarse a un equipo de la divisional superior en aquel país centroamericano. Habrá que aguardar los pasos que vienen para un jugador al que las aptitudes no le faltan. Talento del bueno y clase en la pegada. Desde Paolo.