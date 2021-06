PANTALLAZO HORTICOLA

Cae el valor de la canasta frutihortícola en el mes de mayo

El Valor Kilogramo Canasta del mes de mayo descendió 3,0% con respecto a abril, al pasar de 33,5 a 32,5 pesos/kg. Comparado con el valor promedio de mayo en los últimos cinco años se ubica 7,5% por debajo. Comparado con mayo del 2020, se ubica 12,3% por debajo.

Mañana lunes 14 ya se

podrán inscribir los

productores del sector

en el REGISTRO NACIONAL HORTIFRUTIÍCOLA

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA), comunica que a partir del lunes 14 de junio de 2021 estará operativo el Registro Nacional Frutihortícola (RNFH), para realizar las actualizaciones correspondientes o solicitudes de inscripción por primera vez.

A raíz de la situación sanitaria que atraviesa el país, se ha definido que el plazo para realizar el registro se extienda hasta el 30 de julio del corriente año. Corresponde que se inscriban todas aquellas empresas con actividad hortícola o frutícola (hoja caduca, citrus, olivos y otros frutales) con fines comerciales. La inscripción y actualización del registro es de carácter obligatorio y excluyente para acceder a los diferentes beneficios que otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Se recuerda que el RNFH se realiza completamente online, pudiendo gestionarlo desde su domicilio a través del link: https://www. mgap.gub.uy/Frutihorti/

Se solicita la colaboración de las Organizaciones de Productores Granjeros de todo el país, respetando todos los protocolos sanitarios, para que apoyen a sus productores para actualizar el RNFH o inscribirse por primera vez.

De requerir colaboración teniendo en cuenta las recomendaciones y medidas para reducir la movilidad y evitar aglomeraciones, se estará atendiendo únicamente con agenda previa en nuestras agencias zonales correspondientes a su zona.

Por mayor información, los productores deben comunicarse con la Agencia Salto, con el ingeniero agrónomo Fernando Martínez, teléfono 094975639 – fmartinez@mgap.gub.uy.

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves de 10 de Junio del 2021: La jornada transcurrió en forma medianamente ágil, destacándose el interés por la zanahoria y el morrón Rojo. Descendieron los valores de referencia de tomate, zapallito, zucchini, berenjena, apio, brócoli, limón y frutilla. Aumentaron los precios de zanahoria, puerro, ciboulette y ají catalán.

Informe Semanal de

Precios e Ingresos al

Mercado Modelo.

Semana del 5 al 11 de

Junio del 2021

Baja el precio del tomate y aumenta el de morrón Rojo

Hortalizas de fruto: por tercera semana consecutiva suben los precios en morrón, principalmente el Rojo, dada las condiciones atmosféricas adversas de baja temperatura y luminosidad que afectan este cultivo. Estos factores desencadenan la maduración de frutos y en esta semana en particular hubo menor cantidad de horas de luz y bajas temperaturas, enlenteciéndose esta etapa de desarrollo. Además, la humedad del fin de semana ocasionó pérdidas, por la aparición de enfermedades fúngicas y deterioros de los frutos.

La oferta de morrón con coloraciones rojas intensas es escasa y son los que llegan a cotizarse a los máximos valores de venta. Esta realidad se mantendría por lo menos hasta la próxima semana ya que, en situaciones como esta, los precios tan elevados no se sostienen por largos períodos, porque el consumidor final reduce la compra, lo que de alguna manera «frena» la tendencia alcista de precios. En tomate, sin embargo, los precios tendieron a la baja, en virtud de la llegada de temperaturas más frías, que reducen la demanda. Según referentes de la plaza, se prefiere el consumo de comidas calientes y se reduce la preparación de ensaladas y comidas frías. Las bajas temperaturas afectan también la maduración de los tomates, verificándose alta proporción de la oferta con coloraciones verdosas a rosadas pálidas. Zapallitos y zucchinis: a pesar de las bajas temperaturas la superficie plantada en el litoral Norte es de tal magnitud que permite mantener el volumen de oferta, con un nivel de precios relativamente estable y con leve presión a la baja. Lo mismo ocurre en berenjenas en las que la calidad de las partidas se observa sin defectos a pesar de las condiciones atmosféricas adversas. Se espera que este rubro no modifique de manera significativamente sus valores al menos hasta fin de mes, dado el nivel de oferta existente, según se confirma desde el sector productivo e informantes calificados a nivel mayorista.

Frutas cítricas: continúa aumentando la oferta en general, propiciando descensos en sus precios. En mandarinas sigue expandiéndose el abanico de variedades, sumándose las Ellendale y Afourer a las ya instaladas Satsumas, Clementinas, Criollas y Nova. Para el caso de Satsumas ya comienza a visualizarse problemas de conservación poscosecha, especialmente deshidratación, volviéndose más propicia la aparición de signos como el «bufado» (cáscara separada de la pulpa).

En naranjas la variedad Navel o de ombligo es la principal (ya que prácticamente ha desaparecido de la oferta la naranja Valencia) y sus valores exhiben una clara estabilidad con respecto a la semana pasada. En pomelos se incrementan las partidas de rosado o rojo con relación a blancos. En limones la oferta también es abundante y descienden alrededor de 10% los precios en relación con semanas pasadas.

Frutas de huerta: en frutilla aumenta paulatinamente la oferta (principalmente la proveniente del litoral Norte), mejorando también la calidad que ingresa a la UAM. Esto presiona los precios a la baja. Se mantiene el nivel de problemas de coloraciones de las partidas de la zona Sur dado los factores atmosféricos adversos para la maduración de fruta.

Hortalizas secas: la novedad pasó por la reducción en la oferta de zanahoria, principalmente para aquellas de calibre grande y de calidad superior, con un precio de más de 40% por encima de la semana pasada. Operadores referentes mencionan que esta situación se verificó por una merma en el rendimiento de los cultivos. Además, los cultivos sembrados en el verano sobrellevaron quince días de precipitaciones y alta humedad en febrero lo que afectó su implantación y correcto desarrollo en ese momento, observándose ahora la consecuencia de estas condiciones desfavorables. A su vez, desde el litoral Norte, la superficie de cultivo se viene reduciendo año tras año, por los precios que obtienen, agravando la situación de baja oferta. Informantes calificados mencionan que esta situación persistirá por lo menos durante unos 20 días. Mientras tanto, se mantiene estable el resto de las hortalizas que compone este grupo como boniatos, calabacines, cebolla, papa y zapallo Kabutiá.