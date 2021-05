Pantallazo Hortícola

La pandemia . . . y el sector hortícola en Salto

Ayer por la mañana visitamos el mercado local, aunque estaba muy tranquilo el movimiento, propio del día después de una entrada, podía verse un importante volumen de mercaderías stockeados.

Los operadores se manifestaban por la lentitud con la que se desarrollaba la salida de mercaderías provocando acumulación y bajas de precios en relación a productos que habían repuntado el lunes en la UAM.

Como mercado de origen siempre se producirá ese efecto, se siente primero el impacto de la no venta y la caída de los niveles de precios.

También es de preocupación la cantidad de operadores con Coronavirus; y algunos con cuadros muy delicados. Arrecia la pandemia en nuestro medio, es una realidad; y sensibiliza enormemente, ya que al igual que otros servidores privados y públicos no le aflojan a mantener abastecida de alimentos a la población.

Era de observar el uso de tapabocas, una disciplina asumida responsablemente y de destacar dentro de las instalaciones; además del cumplimiento de todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

Por otra parte esta en el tapete la designación de integrantes en la conformación de la dirigencia de Unidad Agroalimentaria de Montevideo, asunto que es visto con ansiedad por parte de productores y gremiales. El sector está hoy, como la mayoría de la sociedad, ávido de medidas que aporten un panorama más esperanzador de lo que se vive.

Las gremiales están activando, en las medidas de sus posibilidades, cursos de acción para concretar soluciones al respecto que involucran al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y, la intendencia de Montevideo. Hay expectativas bien fundadas que en los próximos días tendremos novedades al respecto.

En nuestro medio, es firme por parte del Ministerio el fideicomiso a través de AFISA y BROU, para los desembolsos parciales del Fondo Nacional de la Granja, de modo que la segunda etapa no se vea interrumpida en ningún momento hasta su terminación. Ese es el firme propósito de todas las organizaciones involucradas, públicas y privadas. Las obras de la Central vienen a buen ritmo en su primera fase, ya puede verse en el predio el avance de las mismas; y, se espera que para mediados de agosto está terminada la primera parte.

Por último, el grupo de trabajo local, Intendencia, Salto Hortícola, DIGEGRA, viene trabajando a buen ritmo sobre la gobernanza y funcionamiento de la futura Central, también estamos en vísperas de definiciones que dejaran laudados esos aspectos fundamentales del futuro de la Central.

Mercado

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 17 de mayo del 2021: La jornada transcurrió de manera poco ágil, confirmando la realidad de la semana anterior, caracterizada por la baja colocación de mercadería y de movimiento de compradores.

Descendieron los valores de referencia de naranja Navel, apio hoja, lechuga Mantecosa, nabo, remolacha y repollo.

Aumentaron los precios de: ajo, ají catalán, berenjena, morrón Amarillo y Rojo de calidad superior, pepino, tomate Cherry y Cherry perita, tomate Perita y frutilla. Como novedad se registraron ingresos de peras de la variedad Packham’s Triumph.

Informe Semanal de

Precios e Ingresos al

Mercado Modelo.

Semana del 8 al 14 de mayo del 2021

Frutas cítricas: los valores de mandarina se vieron incrementados en forma importante a partir de una disminución de la oferta, especialmente de fruta de calidad superior.

El ingreso de partidas de mandarinas del tipo criollo, que son las de mayor aceptación por el consumidor, con buenos estándares de calidad, también ayudó en cierta forma a que sus valores se incrementaran.

En cambio, mandarinas del tipo Clementina, con menor aceptación del público principalmente por la cascara pegada que dificulta su pelado, vieron sus precios reducidos, en concordancia con la menor atracción de los consumidores.

Operadores del rubro hicieron referencia a que la reducción de la oferta estuvo asociada a que algún packing redujo su producción debido a contagios de Covid.

En naranja, avanza la zafra de la variedad de ombligo, lo que hace que ganen principalmente en madurez, por lo que se ha iniciado una leve tendencia a la baja en sus cotizaciones.

Algo similar pasa con el limón, cuyos precios tienden a la baja a medida que aumenta su oferta, y principalmente mejora el grado de madurez con que llegan a la oferta.

Hortalizas secas: los valores de este grupo en general permanecen estables en un escenario de buena oferta. Si bien la demanda de hortalizas secas en general continúa en ascenso, asociado al descenso de las temperaturas, la amplia oferta y su buena calidad, actúan como un freno en contra del aumento en los valores. Esto es válido para cualquiera de los rubros de este grupo en forma indistinta.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: las buenas condiciones han generado un escenario de creciente oferta para la gran mayoría de estos productos.

Esto provocó menores precios por ejemplo en espinaca, lechuga, rúcula, rabanito cebolla de verdeo o acelga de calidad superior. Si bien no han exhibido cambios drásticos, otros productos del grupo vienen mejorando su oferta en cantidad y calidad, por lo que se ha iniciado una tendencia a la baja en sus valores, entre ellos destacan, remolacha, brócoli, puerro, apio y perejil.

Los productos que aún siguen con valores firmes y cierta escasez en referencia al resto de los rubros son repollo y coliflor, aunque se estima que esta situación se revierta en el corto o mediano plazo. Como todos los años fríos la albahaca es la excepción ya que se comienza a enlentecer notoriamente su crecimiento y, consecuentemente, baja su oferta y aumentan sus valores.

En el caso de choclo sus valores permanecen estables en un escenario de clara predominancia de partidas de calibres medianos, donde también abundan choclos con problemas de falta de granos debido a fallas en su polinización.

Eso lleva a que las escasas partidas de choclos de calibres grandes y calidad superior se mantengan firmes en la banda superior de precios.