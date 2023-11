PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

¨Estamos convencidos que la Central Hortícola es el puntapié inicial de muchas cosas más que aún no podemos identificar¨

En dialogo con el Presidente del Salto Hortícola, Aquiles Mainardi, sobre el comienzo de actividades preparatorias para la apertura de la Central Hortícola del Norte. Esto nos decía:

¨Es el inicio, marcar un poco las líneas estratégicas de lo que va a ser este taller, en cuanto a tomas de decisiones de lo que va a ser el futuro funcionamiento de la gobernanza. Y todo lo que tiene que ver en lo referido al funcionamiento de la Central Hortícola del Norte. Llevado adelante por la gente del LATU con apoyo de INEFOP, un convenio junto con el gobierno departamental y el Ministerio de Ganadería. Una propuesta que se demoró más de lo que hubiésemos pretendido, pero en definitiva termina llegando en un momento, creo que justo; para esa toma de decisiones, que le decía de lo que va a ser el futuro funcionamiento. Donde tratamos de involucrar a todos aquellos actores de que una u otra forma han participado en todo este tiempo, sumando a los que van a participar en la operativa de cara al futuro; y, hablamos claramente de quienes van a ser los operadores. Y siempre volvemos a decir lo mismo, los que en definitiva van a ser los beneficiarios o perjudicados a la hora de dejar un reglamento de funcionamiento operativo¨.

¿Formada la Junta de la gobernanza existe la posibilidad de un mejoramiento operativocontinuo?

Acá hay algo que nosotros tenemos que destacar y valorar de todo lo que ha sido el proceso de construcción de la Central Hortícola; y, ahora el proceso hacia la operativa, y es que ha sido muy participativo; y, esta vez no va ser la excepción de la regla. Siempre hemos buscado las diferentes visiones, en el acuerdo o en el desacuerdo. Sacando un mejor resultado para un mejor funcionamiento una vez la Central comience a operar. Nos parece lógico que quienes aún no habían sido parte, porque entendían que no tenían para aportar, pero hoy como futuros operadores tienen mucho para opinar. Muchos de ellos con una experiencia a nivel de mercado local, como a nivel de mercado de la capital, años y años de venta de frutas y verduras al por mayor. Que nos parece que sería muy negativo de nuestra parte no aprovecharnos de esa experiencia para sacar lo bueno; y, de la Central Hortícola de lo mejor de sí.

¿Cuándo empieza a operar?

La Central Hortícola empieza a funcionar a partir de marzo del próximo año. Está estipulado que en febrero ya se pueda empezar con alguna operativa, sobre todo en la ocupación de los espacios. Que los operadores puedan acondicionar su logística de abasto, de funcionamiento. Viendo que ya tenemos como fecha fijada el 1º de marzo; y, ya, que tenemos un montón de cosas que hay que seguir avanzando, que hay que ir tomando definiciones. Y, en cuanto que las definiciones sean más consensuadas, frente a todos aquellos quienes vamos a participar, nos parece que es el camino que debemos recorrer. Aprovechando esta capacitación, formación, taller, pongámosle el nombre que le queramos poner, con un liderazgo de una institución como el LATU que debemos reconocer la capacidad que tiene. Con actores locales que también están participando, y como decíamos al principio que tiene que ser muy interactivo, tiene que ser muy participativo, en cuanto a las diferentes visiones de los productores, de los operadores, desde las instituciones públicas que están acompañando; y, de todas aquellas instituciones que de una u otra manera han sido parte de este proyecto. Se nos viene a la cabeza por ahí, los representantes de la OPP a nivel departamental que también participaron, en la persona del contador Walter Texeira, no podemos olvidarnos del aporte que hizo al proceso el Ingeniero Fernando Carrau, que fue participe de esta primer reunión con la visión de un técnico que fue durante mucho tiempo director del INIA en el departamento. Buscando esas miradas, que nos dan una mirada exterior a lo que es la comercialización del día a día; y, también que se eleva un poco la mirada hacia el futuro, pensando en eso que siempre decimos, que la Central hortícola es más que una palanca de desarrollo para el futuro. Si bien visualmente tiende a ser un mercado de frutas y verduras, estamos convencidos que la Central Hortícola es el puntapié inicial de muchas cosas más que aún no podemos identificar, porque estamos enroscados en la diaria de producir y tratar de vender nuestros productos.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 30 de Octubre del 2023: La semana comenzó con una buena afluencia de compradores, aunque con alta dispersión entre las naves y mejor levante de mercadería debido a las precipitaciones de las últimas horas y la proximidad del fin de mes. Se espera que la actividad comercial comience a mejorar luego del feriado del 2 de noviembre. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, pepino, morrón verde, berenjena, arveja, habas, cebolla colorada, albahaca y cebolla de verdeo. Hubo incrementos en los valores de papa blanca, calabacín, chauchas, zapallito, zucchini, brócoli y frutilla. Como novedad se registraron los primeros ingresos de pelones proveniente del litoral norte.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 21 al 27 de Octubre del 2023

Hortalizas de fruto: Hay una alta oferta de tomates, lo que ha ejercido presión a la baja en los precios, y se espera que esto continúe la próxima semana debido a la luna llena. En cuanto a los morrones, hay una oferta abundante en Rojos con signos de sobre-madurez, como deshidratación y podredumbres. En el caso de Verdes, la oferta es abundante en calibres pequeños debido al tiempo en el que las plantas están en producción. Al final de la semana, se ha observado una disminución en la oferta de zucchinis y zapallitos debido a los días nublados en la zona norte, lo que no ha favorecido la polinización. Sin embargo, se ha observado un aumento en la disponibilidad de partidas del sur. En cuanto a pepinos y berenjenas, la oferta es mayor con presiones a la baja en sus precios.

Emilio Gancedo