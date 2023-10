PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

La naturalización del CONTRABANDO, el desprecio a la ley, a los productores, y a la nación.

Contextualización

Apostar al fin del contrabando solo por la vía de la represión es una tesis que la historia demuestra que no tiene asidero alguno. Frente a la asimetría de precios como los que hoy vivimos con nuestros vecinos, especialmente con Argentina, es un dislate. Las diferentes sugerencias al Poder Ejecutivo por grupos de privados y públicos, como los anteproyectos de ley de Micro-importación y otros, serian medidas efectivas; y, amortiguarían en parte los efectos negativos de esa práctica, al quitarle competitividad a los matutes, en especial a los que son de uso y/o consumo masivo. Pero no, no son de recibo esos planteos, al menos por ahora en esta administración.

En el caso de frutas y verduras, de los tributos que pagan las importaciones de mercadería legalmente introducida en el país, se nutre al Fondo Nacional de la Granja. Se puede decir sin mucho margen de error, que los seguros subsidiados del sector granjero, todos, el desarrollo de proyectos de control biológico de plagas, y otros proyectos de desarrollo puntuales incluidos planes de negocios, tienen su fuente de recursos en esos aportes. Se puede decir, también, que por el volumen de importación, las bananas pagan todo eso y sobra, sobra bastante para rentas generales.

Las importaciones no solo atienden los faltantes, ya sea de oferta o de calidad, o de excesos de precios de los vegetales en plaza, sino que dan la batalla, legalmente, al flagelo del contrabando.

Pero ya parece asumido, esta naturalizado o naturalizándose ese hecho, el contrabando. Y algunos efectos no se ven a simple vista en el sector hortícola, pero están. Por estos días dialogábamos con un legislador integrante de una de las comisiones parlamentarias de Ganadería, Agricultura y Pesca; y, al respecto observaba de la cantidad de productores de papa que salían a Ruta 1 a vender su producción, y que últimamente le parecía que eran muchos más, cuando semanalmente pasaba rumbo a Montevideo . Razonando, concluíamos que eso era consecuencia del contrabando. Esa papa que se oferta no llega al circuito comercial capitalino porque el intermediario no la lleva, en parte o en su totalidad. Y la razón económica es muy simple, a $ 1.300 la bolsa, y al 15% de comisión, le tiene que pagar al productor $ 1.100. Sin embargo, si se la compra al bagayero la paga a $ 800, y en un viaje la ganancia salta de $ 200.000 a $ 500.000. No quiere decir que todos lo hagan, pero es una realidad tangible. Es por plata que se trabaja.

Si se la dejara importar, porque la autorización y otorgamiento de ¨Autorizaciones Fitosanitarias de Importación¨ (AFIDIs) en nuestro país es una discrecionalidad ilegal del MGAP, si se la dejara importar de Brasil por ejemplo, (no hablemos de Argentina que allá casi que la regalan) cuesta $ 355 la bolsa de papa blanca Ágata lavada, en origen. Seguramente la brasilera haría bajar el precio de la nacional, pero hoy el verdadero problema del productor no son pesos más o pesos menos hoy, el verdadero problema es poder vender. Porque vender . . . vende el contrabando. Con ese margen el delito es un gran negocio, ¨paga¨ cualquier riesgo.

La lucha contra la naturalización del contrabando

El lunes de la semana pasada leíamos en la prensa local que diputados de una agrupación política, algunos oriundos del litoral, se reunían con el Presidente por la situación en los departamentos fronterizos con Argentina por la incambiada situación económica del vecino y que parece no tener término en el mediano plazo; y hacían hincapié en la perdida de fuentes laborales, como consecuencia de una suerte de micro-contrabando masivo. Solicitaban el aumento de los controles en la ADUANA y detallaban operativas de los infractores, denunciando su modus operandi.

Pero volvemos al principio, no es tarea solo de ADUANA, los hechos muestran que haciendo lo mismo de siempre no se cambiaran sustancialmente las cosas.

Pero además señalamos que la naturalización del contrabando se propicia más cuando autoridades nacionales del primer escalón ministerial, militante de ese grupo político que solicita más controles, exigiéndole a ADUANA como en una ironía, se manifiestan públicamente de estar en conocimiento de matutes, contrabando, de quien los tiene y donde están en la UAM; y, no lo denuncian, como fue el caso del Director General de la Granja.

Eso, también es delito y grave, es la máxima autoridad de la Granja en el país, que viola los deberes y obligaciones fundamentales que establece la Constitución y demás normas jurídicas de la nación, especialmente a los funcionarios públicos.

El 3 de marzo en reunión con importadores en dependencias del MGAP, donde en audios de dicha reunión se auto-incrimina el jerarca, con los referidos dichos y no actúa en consecuencia. Además, en una grabación de un prestigioso programa radial granjero, capitalino, se detalla el hecho con el testimonio de uno de los participantes, el Presidente de la Cámara de Importadores Productos Agroalimentarios, en esa reunión; y, la nómina de participantes, unos seis importadores más, afines de ratificar los dichos del jerarca. Está siendo investigado en la Fiscalía del Ministerio Público. Las pruebas, grabaciones, audios, y los testimonios, no merecen controversia alguna; y los primeros ya obran en poder de la Fiscalía del Ministerio Público. Además, con solo oír la auto-incriminación del funcionario vale el viejo dicho legal, de que ¨a confesión de partes, relevo de pruebas¨. Este proceso según nos dicen, será ampliado a las otras ilegalidades al respecto de las autoridades ministeriales, con la autorización y otorgamiento de AFIDIs a dedo.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 16 de Octubre del 2023: El inicio de la semana comenzó con un movimiento más disperso en comparación con la semana pasada. Además, según comentarios de informantes calificados, el levante de mercadería se vio reducido debido al feriado. Se registraron descensos en los precios de referencia de pepino, zapallito, zucchini, berenjena, repollos, brócoli y choclo. Hubo incrementos en los valores de tomate Redondo y Cherry, morrón Rojo, frutilla, banana y rabanito. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de durazno provenientes del litoral norte y manzana de la variedad Gala procedentes de Portugal.

Emilio Gancedo