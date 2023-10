PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

Boniatos, AFIDIs a dedo, libertad de mercado, contrabando y . . . las cosas por su nombre

¨El contrabando, los AFIDIs y los intereses de . . . ¨ es el título de la nota que se publicó este lunes en nuestra columna, donde señalábamos la disparada de precios de los boniatos, las ilegales maniobras del MGAP al respecto, con la autorización y otorgamiento de AFIDIs; y, las consecuencias en la generación del contrabando con esa y otras mercaderías en la UAM, dígase ¨ en el país¨.

El martes, el día siguiente, nos avisan que los despachantes comunicaban a los importadores que el MGAP había liberado la importación de boniatos desde el día de la fecha, martes 3 de octubre hasta el 17 de octubre, el día después de nuestra nota.

¡Qué casualidad! ¡Enhorabuena en parte!

La ¨necesidad¨ del contrabando de frutas y verduras para sobrevivir comercialmente; y, la estratagema alevosa del Ministerio

De boca de comercializadores en dialogo, escuchábamos lo siguiente:

¨Tengo que comprarle al bagayero, necesito comprarle, necesito precio. Si no le vendo yo a los grandes clientes, le vende el que le compra al bagayero o el que bagayea directamente; y, me saca los grandes clientes, y me saca del circuito comercial. Tengo la mercadería, la nacional, pero no tengo ¨precio¨, me mata, me mata. Yo tengo una empresa, tengo empleados y atrás de la empresa una familia, es con lo que me gano la vida. Y no te dejan importar, y cuando te dejan es para que te desnuques, para hacerte perder plata. Si no estás arreglado como los zanahorieros, o el monopolio que le dieron a los paperos, o los ajeros de la foto, la forma en que maneja el ministerio la importación es para terminar con los importadores. El hombre este con sus amigos se quiere quedar con el negocio de todos los importadores. Y va por todo, ni los bananero se salvan, ya los clavo con el precio de referencia, se fue a ADUANA con la de la UAM y les dieron leña con los precios de referencia¨

-Pero ahora dejaron libre la importación de boniatos, ¿qué más quieren?.

¨Usted no entiende donde está la jugada de este hombre. Fíjese, la zanahoria fue un negocio cerrado, redondita la hicieron los Gordillo, los Pérez y algún otro. Les dio los AFIDIs a los amigos el hombre. Con la papa el MGAP hizo de ANSEPA un monopolio, gestión del hombre, otra torta de plata. Y, cuando se destapo la joda, ahí, abrieron una ventana de libre importación por unos días. Se apilaron los importadores para traer papas y perdieron plata. La que había para hacerse la hicieron los paperos arreglados con el Ministerio antes, le aseguraron un mercado cerrado, solo para ellos. Y a la Arbeleche le hicieron saltar la inflación; le mintieron a todo el mundo, a los senadores en la comisión del senado le dijeron que fueron errores, esta de moda eso, la autoridad se equivoca, no comete delitos, se equivoca. Y siguieron en la ilegalidad; dar AFIDIs así como lo hace el MGAP es ilegal. El Ministerio de Economía ni siquiera llamo, busco, denuncio, a los paperos y a los zanahorieros desde la DGI por el oligopolio y el monopolio de la importación de zanahorias y papas, para investigarlos aunque sea.

Después el ajo, cinco o seis sorteados; y, cinco o seis a dedo. Hoy todos los que trajeron, los que terminaron comprando AFIDIs en definitiva, la mayoría, que son los que venden ajos importados, están perdiendo plata con ajo a $1.800 la caja. Pagaron los AFIDIs a U$S 25.000 porque tienen que tener la mercadería. Después la cebolla, como ya estaban en observación dieron una ventana de libre importación y más o menos anduvo. Ahora con los boniatos, es una barbaridad el precio, entonces hacen lo mismo que con la papa. Después del sorteo ilegal, de 20 viajes, ya van trayendo 17, 18, están cargando los últimos y el precio está en llamas; abren una ventana hasta el 17 de octubre. Una mercadería que de producción nacional hasta fin de año no hay. Si los importadores se apilan y traen, el riesgo de clavarse con sobreoferta es altísimo. Sino traen, falta y volvemos a este círculo macabro, donde se promueve el contrabando, porque falta. Escuche, ¿usted cree que un importador va a traer boniatos para especular en vísperas a la entrada de producción nacional a fin de año? Dan dos semanas para solicitar AFIDIs y asegurarse el abastecimiento hasta fin de año de un producto perecedero, cuando la producción sale dentro de casi tres meses. es como una franquicia al contrabando.

Eso es lo que está haciendo el hombre, buscando fundir a todos los importadores, para quedarse con el negocio, él y sus amigos.

No ve que a los amigos de la papa los cubre. Pululan las ofertas de papas a $u 900 la bolsa de contrabando, contra $u 1.300 la nacional. Y de importar ni se habla. No están dadas las condiciones para que los amigos bajen el precio y dejen de hacer su negocio. Todavía soportan el contrabando ganando bien.

Y de la manzana ni hablemos. Que la gente siga comiendo lo que hay. Porque la que autorizaron a traer es de extrazona, de la gran China, y vale uno y medio, porque del vecindario . . . ¡no me gusta! Es barata y la puede traer cualquiera, esa es la verdad¨.

Esta infamia a la que someten a la nación llegara a su fin, tarde, mal y extraordinariamente caro para el país, llegara a su fin. Su proceder ilegal está acotado, se va a terminar; y, por la vía de otro indeseado y lamentable escándalo judicial, por todos estos probados abusos, es cuestión de tiempo.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 2 de Octubre del 2023: La semana comenzó con un mayor ingreso de compradores que en igual día de la semana pasada, aunque persiste el ambiente de fin de mes y el levante siguió enlentecido, producto del bajo movimiento a nivel minorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Redondo y Cherry, cebolla Roja, nabo y apios. Hubo incrementos en los valores de boniatos, morrón Rojo, zapallito, zucchini, frutilla, pepino y brócoli. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de melón procedente del litoral norte.

Emilio Gancedo