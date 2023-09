PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

Paso, pasito, y va la Central Hortícola del Norte, la mitad más uno de los puestos adjudicados.

En el cierre de esta edición nos informaban desde los integrantes de la Junta de la Gobernanza que dos oferentes más se agregaban a la lista con tres puestos, tres espacios, de los cincuenta que estaban para comercializarse. Ya están en 26 los espacios asignados; y, con tiempo aun para integrarse, con alguno de los 24 restantes.

Siguen los gestores de la referida Central haciendo la promoción de la misma, con ahínco, seriedad y perseverancia. También se van dilucidando aspectos legales al funcionamiento futuro de los ámbitos de comercialización de ese rubro en nuestra ciudad, considerando las disposiciones vigentes.

Con la consigna de que solo habrá un espacio territorial para la comercialización de frutas y verduras al mayoreo en nuestro medio, los interesados, en particular los que ya están operativos desde larga data, compran la continuidad de su negocio con la tranquilidad que brinda hacer lo legalmente correcto, incluido.

Se esperan decisiones desde la autoridad para comenzar a instrumentar el proceso de consolidación jurídico administrativa de la estructura que regirá los destinos empresariales de la referida planta. La conformación definitiva, con la correspondiente autonomía de empresa público privada con su legítima Junta de la Gobernanza. Y comenzar la ejecución de los convenios pendientes para las acciones conexas a la logística del funcionamiento. Hablan que los oferentes, promitentes compradores de hecho, podrían en enero comenzar a instalarse con la cartelería y otros menesteres en dicha Central.

Paso, pasito y va . . .

Cómo va la zafra hortícola de Salto hoy, visión y opinión de experto

Consultamos al Ingeniero Agrónomo Miguel Baldassini, profesional, consultor, asesor, empresario y productor de nuestro medio al respecto. Comenzamos con la situación climática y seguimos hasta la producción. Estos nos decía Baldassini:

¨El clima últimamente no ha venido muy bueno para el sector, pero frente a las condiciones que no han sido buenas, no han sido tan malas. Porque al menos en esta zona donde estoy no ha venido piedra, tormentas. Si ha llovido mucho, hay mucha humedad, mucha nubosidad, que complica el desarrollo de las plantas. Ahí hay algo de hongos, empiezan todos los problemas sanitarios, pero la desgracia más grande, el granizo, no nos ha tocado, entonces tenemos que estar contentos igual. Eso es lo que yo opino¨.

¿La consulta es porque nos llega información de que productores de frutilla están tirando frutas por la contingencia climática?

Sí, no, no, se tira mercadería en la cosecha, se saca mucha fruta de la planta. Y la fruta que se cosecha, que usted la ve sana vamos a decir, al otro día o a los dos días ya está fea. Porque esa fruta va cargada de hongos por ahí, se termina pudriendo también. Hay mucho ¨tirado¨ de mercadería, como usted dice, pero ya en la planta cuando cosecha. Los hongos, la botritys, que es el principal daño en la fruta, ataca la fruta madura, la verde y la flor, ataca a todo. Hay mucha perdida de rendimiento ya desde la floración, pero eso es normal cuando las condiciones se dan así, no este año, siempre fue así, desde que me conozco.

Lleva a que puntualmente hay una caída de producción, ergo una caída de oferta de esos frutos . . .

Claro. Seguro. Ha habido una merma bastante grande en cuanto a volumen de entrada al mercado, por eso han subido un poco los precios. Eso siempre se da, en estas condiciones; y, ahora mejora el tiempo y no hay fruta tampoco, porque la planta no se repone de un día para el otro. Precisa varios días, a veces quince días, entonces va haber un faltante de mercadería por justamente, todo ese daño que le venía diciendo.

¿Cómo vienen las cebollas este año?

La cebolla viene relativamente bien, ha venido bien, algunas que se plantaron temprano han tenido problemas de divisiones, de mal formación, por exceso de vigor, porque justamente, fue un año de poco frio en invierno, con temperaturas muy atípicas. Esos picos de temperaturas a las cebollas no le sirven, entonces hay una malformación de la cabeza. La cebolla está formando cabeza ahora y alguno ha comenzado a cosechar, una cebolla muy blanda de poca firmeza, que no es buena. Pero las que están en proceso, el que hizo el almacigo muy temprano, tienen problema de malformación por el año. Pero después a nivel sanitario vienen bastante bien.

¿Cuándo piensa que va a aparecer producción en volumen desde Salto a este ritmo climático?

Octubre, octubre empieza fuerte. Ya en la primera quincena se va a ver mucho más cebolla, en quince, veinte días sale cebolla fuerte de Salto. Y noviembre ya empiezan las caseras, pero en octubre salen todas las tempranas.

¿Y la calidad así como va, será buena, si no hay alguna contingencia climática?

La calidad va a ser buena dependiendo, seguro, de cómo viene el clima de aquí para adelante. Con el proceso de maduración de la cebolla, digamos, si no vienen temperaturas relativamente altas y condiciones ambientales de humedad bajas, el curado y el secado de la cebolla no es bueno. Ya que la calidad de la cebolla, del bulbo, se juega mucho el partido en los últimos veinte días, quince o veinte días. Si de aquí para adelante llueve todas las semanas no va a ser una calidad buena, ahora si para, quince o veinte días y deja entrar a cosechar en condiciones buenas, la calidad va a ser buena. Dependemos de las condiciones ambientales con la cebolla.

¿Y a nivel de invernáculos como está la situación?

Normal. Normal diría yo. Lo mismo que hable para la frutilla, es para los tomates, los morrones, el zapallito, la berenjena, plantas de invernáculo. Normal para invernáculo, como todos los años. Una botritys mas, una botritys menos, pero ha sido un año normal, no han tenido mucho aborto de flores, ni nada. Como vinieron temperaturas altas han andado bastante bien. Las producciones han venido normal. Más allá que siempre hay algún problema puntual en algunos, pero en términos generales, normales.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 11 de Setiembre del 2023: La actividad de la semana comenzó con afluencia de compradores concentrada en las primeras horas, aunque el levante de mercadería fue menor que el inicio de la semana pasada a pesar de que aún persiste el ambiente de principio de mes. No obstante, como ocurre habitualmente, el anuncio de precipitaciones desestimula la venta a nivel minorista. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Redondo, cebolla uruguaya, ajíes catalanes y zucchini. Hubo incrementos en los valores de morrones, zapallito, tomate Perita, boniatos, coliflor, brócoli y pera Packham’s. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas importadas de boniato tipo Criollo y Zanahoria.

Emilio Gancedo