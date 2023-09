PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

Otra autorización de importación ilegal, los boniatos tipo ¨criollo¨

El fin de semana pasado comenzó la zaga, entre sábado y domingo, a través de los despachantes hicieron llegar un comunicado a los importadores, entre otros a los que realmente importan frutas y verduras, de la nómina de empresas registradas que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque son pocos los de ese conjunto que verdaderamente realizan la referida actividad en los hechos. En esa lista hay hasta ferreterías; y los ponen ahí precisamente por los sorteos, como quien juega a la quiniela o al 5 de Oro, si sale sorteado y no tiene actividad en el rubro lo vende al AFIDI, es un mercado negro; y, todos lo saben, TODOS, y en cada sorteo agregan algunos más. Eso conforma un total de 282 empresas importadoras en el MGAP, cuando históricamente no suman más de 20 las empresas que realizan realmente esa actividad en plaza, la de importar boniatos, veinte; números más, números menos, si el negocio está bueno, dependiendo del año, pero en el entorno de 20 empresas, no 282, doscientas ochenta y dos.

El referido comunicado decía, con carácter de importante y a solicitud de la autoridad, el MGAP:

¨Boniato Criollo¨ Agosto 2023. Podrán postularse aquellos interesados en la importación de hasta 28.000 kilos de boniatos de tipo criollo por viaje procedente de la República Argentina y la República Federativa del Brasil. La recepción de solicitudes se hará en el programa SAFIDIS a partir del día de la fecha y hasta el día 28 de agosto de 2023. Se autorizaran un total de 20 viajes. El mecanismo de selección será mediante sorteo en línea y en presencia de Escribano Público. Periodo de ingreso de la mercadería al mercado: a partir del 11/09/23 y hasta el 6/11/23. Fecha del sorteo: a confirmar (se estima entre el 30/08/23 y el 01/09/23). Lugar del sorteo: MGAP, calle Constituyente 1476, Montevideo, Uruguay.

El jueves 31 de agosto, a las 18,06 horas, otro email del Dpto. Promoción Comercial promocioncomercial@mgap.gub.uy. Aviso Importante. Y rezaba: ¨Estimados. A través de la presente avisamos que el sorteo de boniatos tipo ¨criollo¨ se estará realizando en el día de mañana, 1 de setiembre de 2023, a la hora 13, en la sala de DIGEGRA sito en Avda. Eugenio Garzón 456. Saludos¨

El martes 29 de agosto, la Cámara Uruguaya de Importadores de Productos Agroalimentarios, accionaba por la vía administrativa en el MGAP la suspensión del mismo, por ser ilegal y lesivo a los intereses de las empresas nacionales legalmente constituidas, en actividad y al día tributariamente para ese fin.

Hicieron oídos sordos una vez más y siguieron adelante con la sistémica arbitrariedad con que viene operando esta conducción ministerial, en un afán pocas veces visto de naturalizar la ilegalidad.

Se realizó el sorteo el viernes pasado, primero de setiembre, en dependencias del MGAP y se adjudicaron 20 permisos de importación de boniatos criollos, que por su forma de autorización y emisión, están viciados de nulidad, son ilegales.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 31 de Agosto del 2023: La operativa transcurrió en forma relativamente ágil, en la misma tónica que a comienzos de semana, donde a pesar de la cercanía del fin de mes la colocación de producto fue buena. La excepción son las hortalizas de hoja, brote e inflorescencia, ya que su gran oferta dificulta la colocación de la totalidad de las partidas presionando gran parte de sus cotizaciones a la baja. En este escenario se descendieron los valores de acelga, apio Planta, brócoli, espinaca, lechuga, puerro, remolacha, berenjena y arándano. Por otra parte, se incrementaron los valores de morrón Rojo y Verde, tomate de mesa, frutilla, ajíes catalanes y rabanito.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 25 de Agosto al 1 de Setiembre del 2023

Abundancia de hortalizas de hojas, brote e inflorescencia

Este grupo presenta una excelente relación calidad/precio.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Esta semana continuó con abundante oferta y una demanda enlentecida para la mayoría de las hortalizas de este grupo. En brócoli, coliflor, espinaca, lechuga, perejil, apio y nabo es posible observar muchas partidas de calidad superior y calibre grande al finalizar cada jornada comercial. Esto mantuvo las cotizaciones en bajos niveles con mucha dificultad de colocación. En el caso de acelga y remolacha la situación es similar, aunque la calidad de las diferentes partidas varía mucho. Las partidas con hojas grandes, verdes y sin presencia de daños físicos tienen mayor facilidad de colocación en tanto que las partidas de calibre mediano que no alcanzan esos estándares de calidad quedan sin colocación al finalizar las jornadas comerciales. Tanto repollo colorado, como blanco y Bruselas tienen buena colocación, pero sus cotizaciones se mantienen estables. Los puerros se destacan en la oferta, sobre todo los de calibre grande. Está ingresando una mayor cantidad de puerros de calibre mediano lo que genera presión a la baja en las cotizaciones, aunque los que alcanzan tamaño grande logran mantener su precio. Los ingresos de partidas de alcauciles continúan siendo bajos, aunque es de esperar que aumenten a medidas que nos acerquemos a la primavera.

Frutilla: Esta semana se verificó el ingreso de muchas partidas de frutilla de Salto, en las que se observan muchos defectos por sobre-madurez, machucado y pudriciones. Las planchas que mantienen la sanidad en todas sus piezas hasta el momento de la comercialización se destacan en la oferta y obtienen mayores precios y facilidad de colocación. Cabe destacar que el color, calibre y sabor de estos productos es muy bueno, debido al tipo de variedad cosechada, en su mayoría desarrolladas por técnicos del INIA.

Frutas cítricas: continúa la abundancia de limón, en un escenario de precios bajos. Es normal ver partidas de color amarillo intenso y signos de sobre-madurez, además de pudriciones, por lo que su colocación es dificultosa. Se destacan en su comercialización las partidas de color amarillo – verdoso, tamaño mediano y cáscara fina. Continúa avanzando la zafra de naranja Valencia y su calidad va en ascenso. Si bien su color es menos intenso que las de “Ombligo”, la vida post-cosecha es mayor y la presencia de deshidratación es menor que en las Navel. En mandarinas el escenario se mantuvo estable. Las partidas de mandarina “común” y “bergamota” ya son escasas, mientras que muchas de la variedad Ellendale presentan severos problemas de calidad. Se destacan las cotizaciones de las partidas de calibre grande de la variedad Avana. En pomelo se observa un escenario estable en el que las partidas de Blanco son más escasas, aunque su demanda es muy retraída.

Emilio Gancedo