PANTALLAZO HORTICOLA

Las importaciones de zanahorias, papas, ajos, y la verdad ausente en la rendición de cuentas del MGAP

En la rendición de cuentas del MGAP y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2022, reunión realizada el día 25 de julio de 2023, en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. Nos enfocamos en el tema que tenemos en pauta de investigación, las autorizaciones irregulares, ilícitas de AFIDIs; y, la marginación y segregación de operadores y organizaciones en esas operaciones comerciales por parte de dicho Ministerio. Este es uno de los últimos fragmentos de la alocución del Director General de la Granja, en la referida sesión al aspecto de las importaciones. Y esto decía:

¨Después había una pregunta sobre el tema de las importaciones. Esto lo remarco porque tenemos la información histórica, lo hemos trabajado con la UAM, lo pueden conversar con los técnicos de la UAM: nunca con el tema de las importaciones se han bajado los precios¨.

(Agregado de la edición: sin ir más lejos, hasta hace casi dos semanas la cebolla nacional valía $u 70, entro la semana pasada importada y ya vale $u 45 al mayoreo, un 35% menos aproxidamente. En el 2020, octubre-noviembre la papa, en libre importación bajo un 35% en mes y medio, dos meses. Ahora, abril del 2023, cuando después de dar los AFIDIs de papa a dedo, constituyendo un monopolio de privados, hace menos de tres, cuatro meses, le incendiaron los bolsillo a los consumidores trayéndola despacito para hacer su negocio, pero luego abrieron tres semanas de libre importación como consecuencia de la convocatoria del Senador Botana a la comisión de Ganadería del Senado a esa dirigencia, y trataron de arreglar algo, permitiendo que trabajaran los importadores; y, bajo sustancialmente el precio. No baja cuando se importan productos de a viaje, de a uno. Como cuando se importaron unos pallets de frutilla para el día de la madre, ahí hasta se cobra como si fuese un delicatesen. Ahora, cuando son productos masivos, es otra cosa, trae 1.100 toneladas de zanahorias, son 60 o 65 mil bolsas en un mes y medio, dos, ahí sí, bajan los precios, y suman a la baja en los grandes números)

¨Generalmente, lo que se hace es tener una plaza abastecida, pero los costos, la situación de los precios internacionales hacen que no haya una bajada de precios para el consumidor uruguayo. Baja el precio de las frutas y verduras en Uruguay cuando la granja uruguaya produce y produce mucho. Eso fue lo que pasó en estos meses y lo que dijimos que iba a pasar. El pico de la afectación de la sequía llegó allá por febrero, marzo, cuando la granja empezaba a producir fuertemente en todos los rubros: en la zanahoria, en la papa, en los cultivos de hoja¨.

(El precio de la zanahoria en Argentina cuando dieron los AFIDIs a dedo al club de amigos, a fines de febrero- marzo, era de $u 14 el kilo en el Mercado Central al público, y aquí la cobraban a $u 170 el kilo de la importada. Es falso que valía mucho en toda la región. Se quedaron con el negocio de la importación un grupúsculo, y según aseveraciones del Senador Sanchez, está en conocimiento de que cometieron, entre otras ilegalidades, colusión de precios, además de constituir oligopolios y monopolios de privados, incendiando el bolsillo de tres millones de consumidores. Y disparando el rango meta de la inflación del periodo en cuestión)

¨Hoy los precios de frutas y verduras han caído de forma significativa. En cuanto a animar a que los productores importaran para evitar el aumento de precios, esa fruta y verdura viene de la región. Viene de Brasil, viene de Argentina y ese mismo aumento de precios que ocurrió en Uruguay, pasó en la región. No había, por ejemplo, zanahoria en la región para traer. Ese incremento de precios importante que ocurrió aquí, también ocurrió en Brasil. Entonces, no hay forma de que hubiesen bajado los precios porque no había mercadería; de lo contrario, habría que haberla traído de extra-región¨.

(Es falso, alcanza con ir a las publicaciones oficiales de cada país, son portales de transparencia pública que no dan lugar a dudas sobre la falsedad de esas afirmaciones. Es necesario señalar, decir, gritar, que Argentina estaba, esta y parece que va a seguir estando con la comida regalada. Para el caso la zanahoria valía $u 14 el kilo al mayoreo en el Mercado Central desde el comienzo del año)

¨ ¿Qué forma se les dio a los productores? Ese es un reclamo histórico del sector productivo en el sentido de buscar un apoyo ante situaciones concretas. En el caso de la zanahoria hacía más de siete años que no era necesario importarla en Uruguay. Fue un caso atípico totalmente porque siempre se abasteció a través de la producción nacional. Hoy estamos siendo fuertemente abastecidos, con precios que han bajado de forma notoria y que continúan a la baja porque hay una oferta importante. Por lo tanto, los productores tuvieron la posibilidad y se animaron a importar zanahorias. Hubo gente que la trajo en forma individual; hubo gente que la trajo de manera grupal, a través de cooperativas. Hubo gente que quiso traer algún contenedor más; hubo gente que trajo uno solo. Hubo gente que dijo: «Estoy de acuerdo, pero no voy a traer». Hubo productores que pudieron mantenerse en pie por esta política. A su vez, los importadores también pudieron importar. En cuanto a la papa, se apoyó que los productores la importaran. Todos los productores de papa tuvieron la posibilidad de hacerlo, y el que quiso lo pudo hacer; también hubo productores que se arriesgaron.

(Falso, abominablemente falso. Auspiciaron, promovieron y constituyeron un ¨monopolio¨ de privados a través de ANSEPA, asociación de 17 productores de papa, que se la llevaron toda, en un universo de más de 100 productores. Cobrando a $u 120 el kilo al consumidor durante dos meses, y en Concordia te la daban en cualquier esquina a $u 50 los tres kilos. Cuando liberaron la ventana con los importadores bajo a $u 80 el kilo al consumidor en unos días).

¨Siempre existió la libertad de hacerlo. A su vez, los importadores también tuvieron la chance de importar. Además, cuando lo hicieron, siempre estuvo abierta la posibilidad de importar.

(Falso, los importadores tuvieron que constituirse en Cámara para defender sus derechos, los tuvieron meses sin trabajar, con las empresas tributando, pero sin poder importar, los AFIDIs los dirigían a sus clubes de amigos. Y encima, con serias sospechas de que los reclamantes eran perseguidos por múltiples medios)

¨De todos modos, el precio de la papa no bajó. ¿Cuándo bajó? Hoy, cuando tenemos fuerte oferta de producción nacional.

(Otra vez, para esconder lo que es un secreto a voces, después los legisladores se arrepienten como ya paso)

¨Para terminar, en cuanto al tema del ajo, debo decir que hoy, de los productores que producen ajo, más del 60 % -creo que trabajaron más de cuarenta productores en forma grupal- lo está importando. Quiere decir que ese 60 % fue beneficiado por esta medida. ¡Ojalá hubiese sido el 100 %! Estamos hablando de una política para ayudar al productor que creo que fue buena y que habrá que conversar. Entiendo los pataleos, pero conversando y dialogando hay lugar para todos. Se importan muchos millones de dólares de frutas y verduras en la granja, y esto es algo muy menor ante una situación coyuntural. Desde que asumió esta administración intentamos generar transparencia y apertura. Creo que eso es reconocido por todos: los importadores y los productores. Estamos manejando algo que puede generar ciertos roces. Seguro que habrá cosas para mejorar. Dialogar con todas las partes es la forma de mejorar¨.

(Sin dudas que el ¨dialogo¨ es el instrumento para acometer en el ¨recto proceder¨, sin dudas; siempre y cuando este al amparo de la ¨ley¨, de la ¨legalidad¨, aspectos que estuvieron ausentes en este periodo)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 31 de Julio del 2023: La semana comenzó con un ambiente comercial similar a la anterior con mucho público comprador, pero con la misma característica de un levante reducido de mercadería debido al cierre del mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de cebolla, espinaca y rúcula. Hubo incrementos en los valores de zapallito, zucchini, frutilla, boniato tipo Criollo, remolacha y naranja.

