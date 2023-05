PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

El presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, el Senador Domenech, y su testimonio

Entrevistamos el martes al referido Senador de Cabildo Abierto y esto nos manifestaba:

Buen día, un gusto de hablar con usted. Encantado de hablar con un medio de comunicación del interior de la República. Yo soy votante en el interior de la República y se imagina que estoy muy consustanciado con los puntos de vista y acciones del interior, tantas veces ignorado desde Montevideo.

Muchas gracias Senador. La consulta es la impronta que le dejo el llamado a sala por parte del Senador Botana a la comisión del senado, al Director General de la Granja.

Como es de público conocimiento ese día me tocaba a mí presidir la Comisión de Ganadería. Y realmente me sorprendió una, yo diría un dialogado muy ríspido, que se produjo entre el senador Botana y el Director de la Granja, el señor Chiesa, estando también presente el Ministro Interino, el Ing. Buffa. La situación estuvo motivada, como es sabido, por declaraciones del director Chiesa que no fueron del agrado del Senador Botana. Porque el interpreto que se le imputaba estar defendiendo intereses de algunos particulares. Cuando en realidad lo que yo interpreto según sus expresiones, lo que pretendió fue reclamar una total transparencia en la importación de algunos productos de la granja. Yo realmente, le soy franco, no estaba interiorizado de la problemática. Pero es uno de los tantos temas que la intervención del estado es necesaria. Pero esta debe trasuntarse para beneficio de la generalidad de los productores y de la población. Quizás yo interpreto, de las expresiones del Senador Botana, que en los hechos eso no sucedió de la manera que hubiera sido deseable. Son situaciones que, creo que, hay que tomar recaudos para que en el futuro, ese tipo de asuntos se tramiten de otra manera.

Hubo instancias de las que no hay registros taquigráficos, donde se pudo analizar con más rigor, situaciones, por ejemplo, a consecuencia del Senador Sanchez, donde preguntaba desde el comienzo cómo se habían distribuidos las autorizaciones fitosanitarias de importación, y responden que habían sido convocados la mayoría de los productores vía email, cosa que no es propio del MGAP cuando hace un llamado público general. ¿A ese respecto qué opinión le merece ese proceder?

Mire, no voy a hacer ninguna declaración haciendo público lo que se tramito en una comisión en la que se resolvió no tomar versión taquigráfica. Porque hay intereses del país que pueden verse afectados seriamente, si eso se hiciera público. Yo lo que puedo decir en términos generales, es que si el interés es favorecer a los productores, no se puede favorecer a un grupo de productores, sino que tiene que seguirse algún procedimiento, que contemple a la generalidad de los mismos. Tengo que confesar que tengo una gran ignorancia en materia de granja; y, me tomo por sorpresa la problemática. Pero en principio, yo considero que está muy bien de estimular la producción de productos hortícolas a través de los productores nacionales. Pero eso se tiene que hacer de manera que todos los productores puedan tener, o por lo menos la mayor generalidad posible, puedan acceder a la comercialización de esos productos, a través del mecanismo de la importación. Si eso es necesario, si no se está en condiciones de producirlos en el país.

Seguramente como dice usted, no manejar públicamente el instrumento del cual se hace uso en estas circunstancias tiene como finalidad última el beneficio de tres millones de ciudadanos, lo respetamos señor Senador. Aunque lo que está en cuestión y es pauta de nuestra investigación, que en alguna medida usted lo indica, es el procedimiento. No es el instrumento, es el procedimiento, es la forma en la que se operó con el mismo. Para lo que entendemos, como consecuencia dell análisis de lo que venimos investigando, no se ajustó a derecho y que afecto múltiples intereses, por sobre todas las cosas el de tres millones de consumidores. A eso apuntamos cuando lo estamos consultando, a los procedimientos, no al instrumento.

Yo creo que los procedimientos van a ser revisados de manera tal, de proteger la producción nacional, del trabajo hortícola, lo que nos consta que es extremadamente sacrificado; y, también al consumidor nacional. Porque los productores de la granja son indispensables en la mesa familiar. Yo creo que de una circunstancia enojosa y perjudicial para muchísimos productores, tenemos que extraer enseñanzas, que en el futuro les aseguren tanto a productores nacionales como a consumidores, a unos la mejor participación en la comercialización de los productos de la granja y a otros la posibilidad del consumo a los precios más razonables posibles.

En esa línea estamos desde el 31 de marzo, ese es el foco, la pauta de nuestra investigación desde el diario El Pueblo de Salto . . .

Me parece que esa es una forma muy constructiva de encarar la crítica de lo sucedido.

De hecho señor Senador, puede usted tener la tranquilidad y la certeza de que toda nuestra evidencia es consecuencia de información fundamentalmente oficial, los registros de la UAM, de la Dirección Nacional de Aduanas, informes de la DIEA-MGAP, la DGI, portales públicos como el del Mercado Central de Buenos Aires, la CEAGESP-Brasil, además de medios de prensa radial y escrita nacionales; y, la colaboración anónima y desinteresada de calificados técnicos y particulares.

En algún momento de la sesión se cuestionó los importes por los cuales tributaban las importaciones de zanahorias; y, ya contamos con las series oficiales emitidas por la entidad CEAGESP, que es el equivalente a la UAM de Uruguay; expresamente para nuestra redacción vía email, desde el 15 de febrero al 30 de abril del 2023. Donde se puede ver; y, podemos adelantar, que las diferencias de precios para la tributación en Uruguay, con la excepción de la Cooperativa de San Antonio, son realmente inexplicables. Estamos hablando que se tributa muy por debajo del valor real de lo se cobra en el mercado de origen; y eso nos llama poderosamente la atención. Usted puede ser excusado porque con nobleza reconoce que lo tomo por sorpresa el tema. Pero seguiremos teniendo el tema en pauta; agradecemos su tiempo y la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias Senador.

Un gusto, pero yo les agradecería que toda la información que tengan sobre el tema, me la hagan llegar, porque evidentemente tenemos que asumir con responsabilidad el tratamiento de algo tan delicado. Porque el sector hortícola es un sector que ocupa, yo le diría, poca extensión de territorio nacional, pero ocupa muchísima mano de obra. Y además es un sector clave, el tener independencia en materia alimentaria. Entonces tenemos que contemplar los diversos intereses que hay en juego de la manera más justa posible.

Nos parece certera su percepción, adherimos a ella. Y con respecto a la información ya le estamos enviando el dossier de notas desde el 31 de marzo a la fecha. Una vez más, gracias por su tiempo y sus apreciaciones

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 8 de Mayo del 2023: La baja actividad minorista del fin de semana se vio traducida en un comienzo de semana enlentecido, asociado a las expectativas de colocación de la mayoría de los operadores consultados. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón, acelga, albahaca, repollo blanco, limón y mandarina clementina, Hubo incrementos en los valores de tomate Cherry, frutilla, coliflor, mandarina Satsuma, apio de hoja de calidad superior y berro. Como novedad se registraron los primeros ingresos de mandarinas del tipo “criollas”.

Emilio Gancedo