PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

Los engaños a los consumidores de papas importadas.

Falto papa y el precio se disparó; hace más de un mes que traen papa importada, y la papa no baja de precio, como sucedió en el 2020 con el Ministro Carlos Uriarte, que si bajo. La papa debió haber bajado un tercio de su precio, por esta fecha con la importada, por lo menos; como de octubre a noviembre en la operación del 2020. O sea que, el consumidor que está pagando $120 debería estar pagando $80 por kilo de papa. Esa diferencia de $40, U$S1,00 por kilo, es el ¨PLUS¨ que el consumidor está pagando porque no baja (¨Si, si, no baja, porque la están haciendo . . . la traen despacito¨ (nota anterior)) Y so pretexto de ayudar a los productores damnificados por la sequía, hacen de la Asoc. ANSEPA un monopolio de privados por parte del MGAP, que está expresamente prohibido por toda la legalidad nacional.

En 88 viajes hasta hace unos días, 2.200.000 kilos son U$S 2.200.000 lo que aportan los bolsillos de los consumidores a la campaña de los damnificados por la sequía, arbitrariamente, y se transformó en una sangría estéril de los ciudadanos.

Si, el primer engaño; y, es que a ninguno de los 100 paperos del total que hay en el Uruguay, ninguno, recibió un mísero dólar de esa operación, porque ese dinero lo puso el consumidor en el sistema que va de la UAM al consumidor, y no le llega al productor. Los engañaron en U$S 2.200.000 al no bajar el precio en la libre competencia, a tres millones de consumidores. Un dinero que por el sistema comercial nunca llega a los damnificados por la sequía. U$S 2.200.000

De donde podría llegar; y, tampoco les llega la ayuda a los productores afectados por la sequía.

Decía en la entrevista radial CX30 el veterano importador Rodríguez, la semana pasada en Informe Granjero, que se necesitan $u 800.000 para traer un viaje de papas. A precio de mercado, 25 toneladas a $54 el kilo, son $u 1.350.000. En esa diferencia hay más de U$S18.000 de margen bruto de utilidades por viaje, lo que lleva a que en 88 viajes acumulo U$S1.584.000, el ocasional importador ANSEPA, que se lo reparten entre 18 socios de ANSEPA, según la cantidad de viajes que pagan, puede haber alguno más, si tienen $u800.000 para cargar un viaje. Que conste, que están castigados por la sequía. ¿O ANSEPA distribuyo por sorteo los 88 AFIDIs con escribano público entre los 100 paperos que tiene el país; o distribuyo democráticamente lo recaudado? En los hechos, 82 paperos más, de los 100 damnificados por la sequía . . . la ven pasar. Segundo engaño.

Y es falso que la papa esta cara en la región, visiten el sitio web oficial del Mercado Central de Bs. As. Si hay algo que sobra en Argentina hoy, son zanahorias, papas, cebollas, etc.. Y a precios irrisorios, están desesperados por vender, precisan dólares. Tercer engaño.

Cuarto engaño, en el régimen del Ministro Uriarte, en el de la LEGALIDAD acostumbrada, cualquiera puede importar, alcanza con tener una empresa legal, al día y estar registrado como importador en el MGAP. Cuando la ventana de importación es de libre importación, va y pide AFIDI, se lo dan e importa; y, sale al concurso comercial de la oferta y demanda, en la competencia. Cuando es de volúmenes acotados, tiene que esperar a salir sorteado, acto que se realiza entre todas la empresas registradas en el MGAP, en presencia de escribano público, para atomizar la oferta en el concurso comercial, para competir y bajar precios. Así funciona armónicamente, bueno, funcionaba. Nada más.

Por último

¿Qué gobernante, que compatriota, no quiere ayudar a los productores damnificados por la sequía? Y con esa falsa bandera; en un proceder estatal antojadizo, caprichoso, arbitrario e ilegal; como al disimulo; toman por asalto a la ciudadanía con ya casi U$S5.000.000 desviados entre papas y zanahorias. Desde el bolsillo de la gente tirados al basurero, al sumidero comercial; convirtiendo a tres millones de consumidores de buena fé en una nación de doloridos distraídos.

Aclaración

Los monopolios de las empresas públicas creadas por ley, ratificadas por referéndum democrático cuando las quisieron privatizar, son patrimonio de la nación. Los monopolios privados, por ley, están prohibidos. Para cerrar,sabemos que los cálculos que hemos hecho no son tan lineales, no somos especialistas, pero en esencia no estamos equivocados, considerando que de perdurar este atroz régimen ilegal, lo que viene es peor para los bolsillos de los consumidores.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 24 de Abril del 2023: La actividad en el inicio de la semana se desarrolló en forma medianamente ágil, con alta afluencia de público comprador, pero con levante enlentecido de mercadería, debido a la proximidad del fin de mes. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrones, tomates, pepino, chauchas, repollos, puerro, lechuga, espinaca, brócoli, acelga, caqui, limón, mandarina y naranja. Hubo incrementos en los valores de zapallito, zucchini, cebolla Roja y calabacín.

Informe Semanal de Precios y Volúmenes a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 15 al 21 de Abril del 2023

Se incrementa la oferta en las hortalizas de hojas

Con fuertes presiones de precios a la baja principalmente en acelga, espinaca y lechugas.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta del grupo se incrementa en forma paulatina desde la semana pasada, lo que denota un cambio de tendencia, principalmente en estos días con una mejora en la calidad de las hojas. El color se verificó con mayor intensidad, al mismo tiempo que la hidratación de las hojas y su brillo. Además, en espinaca, acelga, remolacha, perejil y lechuga se incrementó y cambió la calidad la oferta y con ella los calibres, con presencia de mayor proporción de grandes con relación a medianos y chicos, como sucedía hasta hace un par de semanas. Se incrementó la oferta de brócoli, coliflor y cebolla de verdeo con fuertes presiones de precios a la baja. Sin embargo, en apio, puerro y nabo, la demanda aumentó con el ingreso de temperaturas frías al país, manteniéndose los altos precios presentes. Esto responde también a que la predominancia principal es de calibres más bajos y la calidad de las partidas es mejor que días pasados. En choclo la zafra de los cultivos nacionales está finalizando, lo que repercute en la oferta mayorista y presiona sus precios al alza de manera leve.

Emilio Gancedo