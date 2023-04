PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

Los precios de las verduras y frutas importadas, la legalidad y los consumidores

PASEO DOMINICAL

En la mañana del domingo, fuimos al supermercado de la esquina de Blanes y 19 de Abril, hicimos compras y pasamos por la verdulería. Las bananas, se veían excelentes, valían $55 el kilo. Las zanahorias a $160 el kilo. Las papas, la rosada lavada $107 y la blanca lavada importada a $120. La manzana, de fea apariencia, de esas que entran cinco o seis por kilo a $162. No compramos.

Tenemos la feria en la puerta los domingos. A treinta pasos del zaguán, hay un puesto de un joven productor y su familia. Vende lo que produce y agrega alguna cosa, sus precios son excelentes y su mercadería también, compramos para la semana. Había bananas, la misma que en el Super, a $50. Lo consultamos donde la conseguía, la compra en el Mercado Regional, viene de Montevideo, nos anunció que era paraguaya, y que se la habían cobrado $850 la caja. Iba a reclamar porque no traía el kilaje que le dijo el vendedor, a ese número quizás se quedaba sin margen. Tenía papa, muy por debajo de la calidad del Super, a $80 el kilo. Cerramos el paseo con los vegetales de la semana.

ANALISIS – HOY, EN CURSO.

BANANAS

Uruguay no produce bananas, la importan importadores; y, productores importadores para fortalecer su oferta. Hubo y hay quienes producen manzanas e importan bananas y otros. La traen de diferentes orígenes, Paraguay, Brasil, Bolivia y Ecuador. En ese orden ascendente son los precios, la paraguaya se vendía el lunes en la UAM a $36,40, la que le compramos al puestero de la feria a $50. En la diferencia, $14, está el flete a Salto y la intermediación, hasta llegar al consumidor, nosotros. El máximo precio el lunes en la UAM era para la ecuatoriana a $79. Viene de muy lejos.

Pensamos que en Concordia estaría regalada como todo. Argentina tiene una escasísima producción en Salta y otras provincias norteñas, el grueso lo trae por barco de Colombia o Brasil, pero por problemas financieros con Brasil está detenida la importación, no hay dólares baratos en Argentina. Fuimos al portal del Mercado Central de Buenos Aires y tenían dos ofertas, la colombiana y una comercial. La importada valía, tomando la paridad de cambio de $1 argentino a $u 0,18; aunque nos dicen que en la calle se consigue a menos, hasta $u 0,12. La banana colombiana vale en el Central $u54 el kilo; y, la comercial a $u45 el kilo. En el Carrefour de la Avda. Eva Perón, en Concordia, según la página web, con el tipo de cambio a $u0,18; no a $u0,12; también de la web, la banana vale $u 52 el kilo.

En la feria de Salto compramos la banana que viene de Montevideo, a $2 pesos más barata que en Concordia. Porque la banana y los restantes vegetales, desde siempre después de1985, cuando hay faltante de producción, o suba desmedida de precios, se abren ventanas de libre importación cortas o del tiempo que fuese necesario. Y se trae en la legalidad, entre otras normas, al amparo de la ley de la Igualdad de la Competencia Comercial. Y, los operadores ¨compiten¨, bajan los precios, la gente come más barato. Y como en Argentina están en la misma situación que nosotros, no producen bananas, los consumidores pagamos lo mismo que ellos por ese producto, así sean de diferentes orígenes. Tampoco conviene contrabandearlo, así las autoridades le hagan la vista gorda, no hay margen.

ZANAHORIAS

En la zanahoria, con oligopolios privados de hecho, auspiciado y promovido por el MGAP, para su importación y comercialización, revisamos los primeros veinte, donde a un padre e hijo le tocaron siete AFIDIs, de diecinueve, porque el vigésimo fue el ¨histórico¨. La zanahoria importada el lunes seguía firme a $95 por kilo, no baja. A U$S 15.000 de lucro por viaje, se llevaron un fondo de U$S 300.000 acumulado los referidos productores, de 40 que dicen que hay. Más la fortaleza comercial de tener a los compradores cautivos con ese producto que es ¨vedette¨. Veinte viajes son 500.000 kilos de zanahorias, lo que implica que a $160 al consumidor, U$S4 dólares por kilo, le aspiraron a las economías familiares de tres millones de uruguayos U$S 2.000.000. En el Mercado Central de Buenos Aires, sigue valiendo al público desde hace más de dos meses, $a80, son $u14,40 por kilo. Sin dudas, que incita al contrabando.

PAPAS

En la papa, con un monopolio privado de hecho, auspiciado y promovido por el MGAP, para su importación y comercialización, nos dicen oficiosamente que ya van otorgados 88 AFIDIs. La papa importada el lunes seguía firme a $56 por kilo y no baja, ni la importada, ni la nacional. A U$S 10.000 de lucro por viaje, llevan un fondo de U$S 880.000 acumulado los 18 productores del monopolio de ANSEPA, de los 100 que hay en todo el Uruguay. Más la fortaleza comercial de tener a los compradores cautivos con ese producto, con sus tres puntos de venta al mismo precio de la misma corporación. Es para ayudarlos por la sequía. Y va a ser bastante más, viene atrasada la papa de otoño, lo informo la UAM el viernes pasado en su informe semanal. 88 viajes son dos millones doscientos mil kilos de papa de consumo, lo que implica que a $120 al consumidor, U$S 3 el kilo, le aspiraron a las economías familiares de tres millones de uruguayos U$S 6.600.000. Y va a más, la papa empuja, es de primera necesidad. Desde Concordia nos mandan fotos por nuestro interés en el tema, venta callejera en las esquinas, bolsitas de papa blanca lavada de la variedad Quenebec, con excelente cutis, a $u50 los tres kilos. Otra tentación para algunos desocupados y desesperanzados ciudadanos, acá en Salto ya estamos con el 14,7 de desocupación, datos oficiales.

¿Cuánto va de asistencia a algunos productores damnificados por la sequía en papas y zanahorias?

LO QUE VIENE

MANZANAS

El fruto prohibido no escapo a la sequía, en Melilla, según JUMECAL se perdió el 70% de la producción. El lunes se pagaba en el eje de los $u80 por kilo las rojas, U$S 2, en la UAM. Este es el objetivo de esta operación de falsa bandera, el espurio. Tomamos los datos de la UAM, el acumulado de ventas de junio del 2022 a enero del 2023, donde las rojas suman 16.000.000 de kilos y las verdes 2.400.000 de kilos. Esos son los volúmenes que pasaron por la UAM en ese periodo, según sus registros. Dejemos de lado las verdes. Concentrémonos en las rojas. Por la UAM, pasa el 70% de la comercialización; el 30% cuando menos, va por afuera. Ergo, en ese periodo se vendió en el país 20.800.000 de kilos de manzanas rojas. ¿Cuánto se perdió con la sequía? ¿El 50%? Es más, es menos, dejémoslo así. Eso hace que 10.800.000 de kilos van a faltar este año, para compensar una demanda normal como la del año pasado. La manzana buena empieza a faltar en breve, y va a subir, en junio a más tardar, y no va a alcanzar, habrá que importar. A precio de mercado hoy, U$S 2,0 por kilo, es un negocio de U$S 21.600.000. Al 25% de comisión, son unos U$S5.400.000 que se le transferirán a algunos manzaneros damnificados por la sequía, porque no todos tienen plata para cargar un viaje. Con este esquema de oligopolios o monopolio, burlando las normas legales más elementales del comercio en el Uruguay, arbitrariamente, sin competencia entre los importadores, seguirá pagando, cuando menos, el consumidor, los $u 162 por kilo que veíamos el domingo en el Super de la esquina, unos U$S4 y monedas. Y de nuevo le aspiraran U$S43.200.000 a los hogares uruguayos, a los consumidores, para ayudar a algunos productores manzaneros por la sequía.

Este lunes en el Carrefour de la Avda. Eva Perón la manzana roja, Red Delicius valía $a 499 el kilo al público, $u90, (con una paridad de $1argentino a $u 0,18)(Si es a $u0,12, el cambio, a valor en la calle; la manzana al público uruguayo es de $u60 el kilo) y en el Super de la esquina a $u162. Otra tentación, el diablo nunca duerme.

BALANCE

Desde el 31 de marzo, estamos con esta investigación periodística en la redacción del diario El Pueblo. Estos son los números fríos y nos esforzamos en ser conservadores y prudentes, son proyecciones, es cierto. También sabemos por experiencia que el mercado no siempre es lineal, su dinámica es más aleatoria generalmente. Pero las avala el acumulado de datos de la UAM del año pasado. Es evidencia empírica de un año normal. Puede seguir en este abominable régimen, por el año que es, el ajo, la cebolla, el calabacín, el boniato, etc., etc.

Esta operación que llamamos de falsa bandera, que aún no tiene nombre oficial; y, que sí, es histórica, la de ayudar a algunos productores por la sequía. Y que consiste en transferir recursos, directamente, desde el bolsillo de todos los consumidores a ese objetivo; y para lo que solo se necesita para consolidarlo, sencillamente, la total y absoluta supresión de la LEGALIDAD acostumbrada. Esa LEGALIDAD acostumbrada que sibilinamente, responsablemente, sin intereses espurios, que es proteccionismo; pero es la única herramienta jurídica con la que cuenta el estado para PROTEGER A TODOS LOS SUFRIDOS GRANJEROS URUGUAYOS¨.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 17 de Abril del 2023: La actividad en el inicio de la semana se presentó de manera ágil con alta afluencia de compradores y con un levante acelerado de mercadería, que respondió a la reanudación de actividades luego de la semana de Turismo. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, lechugas, rúcula y chauchas. Hubo incrementos en los valores de tomates, morrones, pepino, papas, repollos, puerro, brócoli, apio y uva

Emilio Gancedo