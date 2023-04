PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

A $100 la zanahoria y la sorpresa del Huevo de Pascua.

Se acabó el mes el viernes 31, una semana intensa. Con la zanahoria valiendo $100 el kilo, firme toda la semana.

Ese día visito la UAM el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se apersono con colaboradores al puesto donde estaban distribuyendo las zanahorias que habían traído de Brasil los productores de la Cooperativa de San Antonio.

Luego de la media mañana se reunieron el Vice Ministro, el Director General de la Granja, la Secretaria General de la UAM, y un grupo de unos seis o siete operadores-importadores, en el Ministerio, por gestiones de dicha Secretaria. A analizar la situación. Sin hacer muchos comentarios cuando se retiraron, más que indicar que fue una tenida ríspida y dura, con cruces muy serios y alarmantes, por parte de los operadores-importadores. Las autoridades procuraron la calma, que no alcanzo para aplacar las virulentas consideraciones de los visitantes. Son comerciantes, compran y venden, frutos del país e importados, algunos de los presentes desde hace más de cuarenta años, dedicaron su vida a ¨trabajar¨ en esa actividad; son ciudadanos de una democracia republicana, y como tales, no son mendigos, merecen respeto, se lo ganaron y se lo siguen ganando con su trabajo.

El día anterior, jueves 30, leímos en algún titular de matutinos capitalinos de un ¨Primer viaje histórico de zanahorias¨, fuimos a la nota y nos enteramos que extraordinariamente en el rubro, una cooperativa había importado de Brasil su primer viaje de zanahorias.

Enhorabuena, van a bajar de precios las zanahoria, no, no, la nacional a $ 100, desde el lunes; y, la brasilera a $95, ambas, firmes.

Y con la afirmación de que era para AYUDAR A LOS PRODUCTORES por la sequía. La idea la había dado el Director General de la Granja, semanas atrás, y la hizo pública, la de AYUDAR A LOS PRODUCTORES por la sequía, haciéndolos importadores por su voluntad. Y ahí estaba la zanahoria; que falta, y vale mucho, que tenerla es una ventaja marketinera y comercial, convoca por su escasez y se gana buen dinero. El presidente de dicha cooperativa señalaba en un audio del programa radial Informe Granjero, que seguramente traerían un viaje más, la semana próxima, porque colegas del Totoral ya estaban para empezar a sacar zanahorias y no iban a competir con ellos, en definitiva era una changa por la contingencia. Así y todo nos alegró saber que tenían un respiro, aunque también manifestaba dicho presidente que no sabía muy bien cuáles serían los resultados económicos de la operación, no se dedican a eso, aunque importar era un sueño cumplido.

Nos llamó la atención, porque desde el 20 de febrero estaba entrando a la UAM zanahoria importada, según sus informes, entonces había algo que no cerraba. Y nos fuimos al portal de la Dirección Nacional de Aduanas, que es información pública, la entrada de mercaderías al país, empresas importadoras, los titulares, volumen, costo, origen, etc. Y ahí estaba el ingreso, el 28 de marzo, el previo al día histórico, con un viaje, en el entorno de las 26 toneladas la referida cooperativa.

El total de ese ciclo, del 20/2 al 28/3, según Aduanas, unos 35 días, es alrededor de 490 a 500 toneladas. Simplificando, 20 viajes de zanahorias entraron a Uruguay, a una media de 25 toneladas por carga. 48 toneladas de Argentina, 50 toneladas de Chile y 390 de Brasil. Como es de esperarse al amparo de la institucionalidad, el procedimiento de siempre, quisimos ver quienes eran los otros 19 afortunados operadores que habían salido sorteados de la lista de importadores registrados para ese fin en el MGAP.

Cuando sumamos e hicimos los acumulados de la empresas importadoras y los llevamos a porcentajes . . . menuda sorpresa. La empresa A, había traído el 24.97% de la zanahoria importada; la empresa B, el 19.8%; la empresa C el 14.98%; la empresa D el 10.15%, la E el 9.91%; y ya estábamos en el 80%, había tres empresas más con alrededor del 15%, y por fin el viaje histórico de la cooperativa con su 5.23%.

Los nombres de las empresas están en el portal de Aduanas, cualquiera puede acceder, aunque para el caso encontramos algunas particularidades, la empresa B y la empresa C, que suman el 34,7%, los titulares tienen el mismo primer apellido, lo que bien puede ser que sean familia.

Entonces en los hechos, dos empresas salieron sorteadas con el 60% de los AFIDIs de zanahorias, que hasta puede ser una, lo que equivale a 12 viajes de 20, que debieron haberse sorteado, en una lista de cientos. En rigor 19, porque uno se debe haber usado para el viaje histórico.

Son datos de la Dirección Nacional de Aduanas, es información pública. Estos son hechos. Es una facturación facilitada a particulares de alrededor de U$S 1.250.000 a precio de mercado, por parte del estado, sin licitación, sin concurso, sin sorteo, sin nada . . . bueno, . . . ¿nada?

Eso sí, el viaje histórico es para AYUDAR A LOS PRODUCTORES por la sequía.

Ahora, oficiosamente, nos llegó, no tenemos evidencia como en lo anterior, porque es secreto, con el mismo régimen autorizaron de 8 a 17 viajes de papa, para AYUDAR A LOS PRODUCTORES por la sequía. Nos dicen que fue el jueves, cuando los responsables estaban en alerta de lo grave que está la situación, y tomaron recaudos, asignaron un viaje por productor, pero parece que el Karma de los decisores es implacable, le otorgaron AFIDI a productores que no plantan papa en verano, plantan en otoño y guardan la cosecha en cámaras para ir vendiendo hasta la zafra siguiente, ergo, no padecieron sequia alguna.

Entonces el AYUDAR A LOS PRODUCTORES por la sequía, haciéndolos importadores, como en una changa, sin contar la otra parte de la verdad, es porque se estaba barriendo para abajo de la alfombra del olvido una operación ministerial, con soporte mediático usando gente, productores y medios de comunicación, de que de 20 AFIDIs autorizados, fueron concedidos vaya uno a saber en qué régimen, todos, ¡TODOS!; pero a tres empresas, que puede ser una, les toco el 60% de los mismos, entre otras cosas.

El modus operandi de movilizar fuerzas vivas no es nuevo para estos personeros, en este tipo de circos; donde son muchos los que callan por temor a represalias, de esas sibilinas, nunca más un AFIDI, nunca más una asistencia ministerial, etc. etc.. Y eso lo sabemos todos, vieja escuela criolla ¨hazte amigo del juez y no del comisario¨.

Más que nunca se hace carne el viejo dictado de Mark Twain, ¨es fácil engañar a la gente, lo verdaderamente difícil, es hacerles comprender que fueron engañados¨ Es inimaginable donde termina esto, si es en una crisis política o es en la Justicia. Esa es la sorpresa del Huevo de Pascua.

Informe Semanal de Precios y Volúmenes a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 13 al 17 de Marzo del 2023

Inicia la oferta de frutas de otoño

Con la llegada de la segunda estación del año, a nivel mayorista se observan partidas de granada, caqui, membrillo y frutos nativos

Frutas de hoja caduca: se observaron los primeros ingresos de frutos nativos como guayabo y arazá. También ingresaron las primeras partidas de caqui de producción nacional. Además, continúa avanzando la zafra de membrillo, constatándose mayores ingresos a los canales comerciales. Por otro lado, la zafra de durazno y pelón está finalizando, complementándose este último con partidas importadas de la región. La ciruela es la fruta de carozo más presente en la oferta y las de calibre más grande son las que obtienen los precios más altos. Con respecto a manzana continúa el escenario de precios altos, especialmente Red Delicious de calibre grande y mucho sobre-color rojo. En manzana Granny Smith de reciente cosecha no se ha alcanzado la calidad óptima para su consumo. Las partidas de calibre grande y mayor contenido de sólidos solubles (azúcares) alcanzan las cotizaciones más altas. En pera esta semana se observó un panorama estable. En el caso de uvas, lo más habitual es encontrar partidas de cámara con tecnología post-cosecha de generadores de metabisulfito, aunque aún hay presencia de partidas de uvas Ribol directas de campo.