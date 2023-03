PANTALLAZO HORTICOLA

A $100 las zanahorias . . . y el duro golpe a la producción granjera nacional

$ 2.000 la bolsa de 20 kilos, hay nacionales e importadas. Las uruguayas están con calidades variadas. Y ese precio lo tiene la de primera, al mayoreo, el lunes 27 y ayer 30 de marzo en la UAM; y, de producción local. Esa oferta va acompañada de zanahorias brasileras extra-grandes a $80 y grandes a $95 el kilo, ambas de máxima calidad. Hasta la semana pasada se ofertaban argentinas de segunda calidad a $90, y semanas anteriores chilenas a $75 el kilo. Hoy, no hay oferta de esos últimos orígenes, en plaza.

La fuente de la información son las publicaciones oficiales del relevamiento de precios que hace la UAM en acuerdo con la Dirección Nacional de la Granja (DIGEGRA). Son importantes esos informes para el estado, ya que fijan los precios por los cuales pagan esos productos, en las licitaciones públicas para las proveedurías, como hospitales, comedores, escuelas, cuarteles, etc.

Es sorprendente ver la evolución de ese guarismo a partir de la publicación del 6/2, en la que cotizaba a $55, $1.100 la bolsa de 20 kilos. Transcurrieron solo 52 días.

Si se toman los promedios semanales, también publicados por la UAM en los referidos informes, donde se promedian las zanahorias de diferentes calidades, los precios crecieron hasta la semana del 24/3, a $81; empezando esa curva alcista la semana del 10/2, donde cotizaba promedialmente a $50.

La sequía comenzaba a cobrar su factura, además de la coyuntura tradicional de producción de zanahorias en febrero y parte de marzo, donde siempre se debe hacer uso del instrumento comercial de la importación. Es muy difícil obtener producción de ese producto por esa fecha en Uruguay; y, para colmo de males, se agregó esa tragedia que fue la falta de lluvias.

La importación se lleva adelante a partir de la solicitud por parte de privados de autorizaciones fitosanitarias de importación, AFIDIs, para traer mercaderías, frutas y verduras para el caso, que no hubiere. Históricamente Uruguay ha creado una institucionalidad desde la Comisión Asesora de Mercado Interno (CAMI), que la preside el Director General de la Granja (DIGEGRA), con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas que es un representante de la Liga de la Defensa del Consumidor, y otros de otras instituciones afines, especialmente del sector granjero. Este órgano asesora al Ministro; de los faltantes de producción en ¨volúmenes estimados¨ y la oportunidad de los mismos. En vista de ello el Ministro ordena otorgar ¨x¨ AFIDIs, en función al volumen recomendado.

Y se instrumenta el volumen estimado autorizado para paliar esa contingencia en salvaguarda de la seguridad alimentaria; y, contemplando la protección de la producción nacional, tomando como unidad una carga de camión completo, ¨sorteando los AFIDIs¨ de a viaje, de una lista de comercializadores, con empresa, debidamente registrados en el MGAP, que pudieran desarrollar operaciones de importaciones o no, alcanza con tener empresa afín y estar registrado. A cualquiera le puede tocar un AFIDIs, estando en la mencionada lista del Ministerio. De no haber necesidad, de estar abastecida la plaza, no hay AFIDIs.

En esta oportunidad se agregó que los productores pudieran acceder a dichas autorizaciones, sin que se sepa cómo es el mecanismo de acceso para ellos. Con la sola explicación de ¨AYUDAR A LOS PRODUCTORES¨, aspecto con el que todos coinciden, AYUDAR, pero nadie sabe cómo se realiza.

De todos modos se está llevando a cabo la operación comercial de importar zanahorias, por parte de los productores. También se rumorea que ya se otorgaron AFIDIs para otros productos, en el mismo régimen. Por el hecho de ser productores no quiere decir que sean operadores, ni importadores, y todo el oficio que eso implica, pero da igual, así van las cosas; y, no se conocen recaudos por parte de los responsables de otorgar los AFIDIs que efectivamente estén comercializando lo importado los productores, a quienes quieren ayudar.

En los referidos informes de la UAM-DIGEGRA, nos dicen que se están importando zanahorias, llegando a la UAM desde el 20/2; y, cotizaba la que traían de Brasil a $75/kg cuando la nacional estaba a $70/kg esa semana, la misma que este lunes y ayer valía $100/kg y la brasilera $95/kg.

Ahí está el cuadro primario de la situación, trágico por cierto.

Trágico porque la zanahoria, aun siendo importada en estos volúmenes, y por productores, sigue valiendo alrededor de $100 el kilo, $2.000 la bolsa de 20 kilos al mayoreo, como ayer jueves. Quiere decir que el consumidor la está pagando bastante más, lleva un paso comercial adicional, el menudeo. La Canasta Hortifruticola Nacional viene subiendo mes a mes, especialmente agravada por la sequía, lo que seguramente hará que ya no sean productos en solitario como lo fueron en el pasado, el morrón rojo, los tomates, etc., los villanos que afectaban el rango meta de la inflación, ahora con este cataclismo climático, la falta de lluvias, será un tsunami, las cebollas de verdeo ya están a $u 1.800 la docena de atados, las naranjas con precios siderales, la cebolla seca en vías de dispararse en cualquier momento, en fin.

Y se deberá recurrir a comprar en el exterior los faltantes, en la medida de lo posible.

Y alterar la armoniosa institucionalidad que existía para importar; con una discrecionalidad, vaya uno a saber con qué verdadera motivación, aunque con el tiempo se sabrá, sin dudas; y poco menos que secreta en gran parte, asignándoles AFIDIs a productores, so pretexto de ayudarles, a sabiendas de los riesgos del instrumento así usado; es muy temerario. Ya que otorgar AFIDIs como aquí se hace, que es el único instrumento con que cuenta el estado uruguayo para proteger la producción granjera nacional, ¡el único!; es una salvaguardadelas asimetrías de costos, estacionales o permanentes, en ese sector vital de la economía nacional, que genera afincamiento, trabajo asalariado, que es inclusivo, que algunos productos se exportan, etc., etc., frente a las pasmosas diferencias de precios en la mayoría de los rubros del sector con la región. Para el caso, el lunes 27 y ayer 30 de marzo del 2023, las zanahorias en el Mercado Central de Buenos Aires valían, las mejores, las exportables, $u300 la bolsa con 20 kilos; y, en Curitiba-Brasil la mejor $u585 los 20 kilos y a la baja; en la CEAGESP-Sao Paulo-Brasil $u606 y a la baja.

Y por sobre todas las cosas, Uruguay hace un esfuerzo sobrehumano por su dimensión para insertarse cada vez más en el mercado internacional, para poder vender y generar el progreso que todos anhelamos. Exponer al país a justificados reclamos de particulares, a sabiendas de que los pierden, por daños y perjuicios al amparo del derecho internacional, por practicar, aunque sibilinamente, un antojadizo y arbitrario proteccionismo; o a sanciones por las mismas razones de los vecinos y terceros países que hacen a la comunidad de naciones con tratados que se han suscrito, o fragilizando las esforzadas gestiones comerciales del Uruguay en otros rubros, cuesta entenderlo, cuesta.

Además, vaya uno a saber porque, pero poner en el tapete estas cosas y exponerse al cumplimiento de los tratados firmados, habrán ¨AYUDADO A LOS PRODUCTORES . . . A CAVAR SU TUMBA¨

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 30 de Marzo del 2023: La actividad de la jornada se desarrolló en forma medianamente ágil, al impulso del fin de mes y la inminencia de la semana de Turismo, aunque la colocación de mercadería sigue enlentecida. Se registraron descensos en los precios de referencia de morrón Amarillo y Rojo, tomate Cherry, zucchini, cebolla, acelga, apio de Hoja, lechugas, remolachas, frutilla y limón. Hubo incrementos en los valores de tomate Redondo y Perita, berenjena, chauchas, higo y melón Reticulado. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de frutas nativas como guayabo y arazá.

Emilio Gancedo