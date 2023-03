PANTALLAZO HORTICOLA

LA GRANJA AL DIA

El Mercado Regional de Salto y el infierno.

Por estos días se está anunciando la segunda licitación de derechos de uso a unidades de puesto en la nueva Central Hortícola del Norte. Es el paso previo a la apertura de las ventas mayoristas de frutas, verduras y otros en dicho espacio, y comenzar las actividades en el ejercicio 2023, según el calendario planificado por las autoridades de dicha empresa público privada.

La Junta de la Gobernanza, con carácter de transitoria, lleva adelante los procesos que permitirán el funcionamiento de la misma.

La dirigencia del Salto Hortícola, integrante de la junta de la Central, entre otros, lleva adelante gestiones de difusión, promoción y asunción de compromisos por parte de productores, empacadores y exportadores para adquirir puestos en la misma. Actividad que sustentan con el paquete de beneficios que ahora se otorgan a los aspirantes a puesteros; una flexibilización en la política de pagos de la amortización de dicho derecho de uso es uno de los aspecto más relevante, por la situación del sector productivo. Vienen sumando adhesiones y son optimistas de aumentar la presencia de operadores en la futura Central.

Ahora, uno de los grupos que forman parte de la Junta de la Gobernanza, por ley, con un sillón en la misma, y una discrecionalidad de poder del 20% de las decisiones, al igual que los productores agrupados en una organización de segundo grado como el Salto Hortícola, son los OPERADORES. En rigor, un grupo que fue creado a iniciativa del actual Ministro del MGAP; y, del Director General de la Granja, que apuntaron, razonablemente, a que serían un grupo más, e importante por las actividades de comercialización que desarrollan; y, que llevaban adelante desde dos galpones contiguos en la calle Diego Lamas casi Avda. Blandengues, que autodenominan Mercado Regional de Salto.

No aparecen; y cuando lo han hecho ha sido a título personal como comercializadores, y se han descolgado con críticas y demandas en el mejor de los casos, en otros como agoreros fatalistas de la transformación ya edificada, pronta para poner en funcionamiento.

De hecho, la nueva Central no fue hecha para alojarlos en exclusividad a ellos, los fines de los dineros públicos puestos ahí, son, primordialmente, para brindar la oportunidad al sector hortifruticola local y regional de un lugar adecuado para comercializar, sobre la base de una sana ecuanimidad comercial, y escapar a la iniquidad y voracidad de una larga historia de intermediación salvaje practicada por algunos. En segundo lugar, sacar de la ciudad distintos centros de concentración de frutas y verduras, en aras de una reorganización territorial y de seguridad sanitaria. Objetivos que vienen desde la administración del Esc. Malaquina con la creación del Parque Industrial y Agroalimentario de Salto.

No se conoce por parte de estos futuros integrantes de la Junta de la Gobernanza, los OPERADORES, que se hayan o estén agremiándose, más allá de los dichos de algún dignatario, que hace las veces de productor, representante de una gremial de base del Salto Hortícola, comercializador; y, articulador del espacio pionero de esos OPERADORES en uno de los galpones, aglutinados en el autodenominado Mercado Regional de Salto.

No hay manifestaciones al respecto, no se sabe si están congregándose gremial o asociativamente, si están creando más personerías jurídicas, o si están gestionando sus espacios en la Central por carriles desconocidos, para afrontar el futuro protagonismo que les otorgo el Ministro y el Director de la Granja, razonablemente, y que lo transformaron en ley, entendiendo que eran candidatos naturales a desempeñarse en ese nuevo espacio, además de los otros. Sin dudas que ese silencio ensordecedor es alarmante, porque bien puede entenderse como un desdén, dejando la gestión del Ministro y su asistente como un voluntarismo al haberlos convocado; y, haber llevado adelante un diligenciamiento, por ley, sin considerar la poca voluntad manifiesta por parte de ellos en el proceso, más allá de haberle señalado al Ministro, grupalmente, su adhesión a la creación de la Central, desde la primer reunión-asamblea en la Expo Salto del 2021, cuando debutaba el Ministro Mattos con el Director de DIGEGRA en este proyecto, quien había articulado ese encuentro inicial.

Seguramente este Director, el de DIGEGRA, el que más se allego a los OPERADORES a lo largo del tiempo, estará esperando el nuevo lanzamiento para visitarlos; y, avivar la decisión de licitar y que estén donde corresponde con sus emprendimientos, como se lo habían manifestado a él y al Ministro.

No haber acompañado en la primer licitación, aun puede excusarse por las bondades financieras que se agregan en esta segunda. Pero si no están, y no marcan presencia, las conclusiones del análisis del proceso serán otras. Aún están a tiempo.

La intendencia; en la persona del Intendente, de quien tuvimos la oportunidad de verlo desairado por la posición de parte de este sector en una nota televisiva hecha en la Central misma a un canal local, y, seguir manifestando su firme compromiso de hacer que los puestos sean asequibles a la mayor cantidad de OPERADORES en esta última etapa. También, ratifico que en Salto no habrá lugar para más espacio de comercialización mayorista que no sea la Central Hortícola del Norte. Es claro que si algo de indulgencia hay para con los espacios existentes hoy, una vez operativa la Central, ya no habrá tolerancia al respecto.

De hecho, de no ir a la CHN, quedaran expuestos esos espacios del tipo Mercado Regional de Salto a contar con la más prolija legalidad para su funcionamiento, para quienes hoy se admite cierta laxitud por la falta de una infraestructura adecuada para esos fines, cosa que no sucederá una vez en andamiento la CHN. En el Uruguay nos preciamos de ser todos iguales ante la ley. Los contratos de las empresas correspondientes de arrendamiento de los galpones, deberán estar en regla para poder subarrendar a terceros. Las empresas subarrendadoras operan en su mayoría en régimen tributario de empresas rurales, como productores; y ahí dan de alta a sus empleados acreditados en el mercado, cuando algunos ya estarían en régimen de industria y comercio como intermediarios. El o los arrendadores deberán estar con las instalaciones en las condiciones mínimas frente a las regulaciones de bomberos, las señalizaciones interiores de entradas, salidas, etc.; las demandas sanitarias para usuarios y visitantes, como limpieza, gabinetes higiénicos, etc.; las instalaciones eléctricas óptimas y otros. Estamos a la salida de una pandemia, que dejo a la sociedad toda en estado de shock, los contralores bromatológicos se harán más rutinarios, para asegurar la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad de los mismos, además del ordenamiento, gestión y contralor de los residuos. Atender el stress de los congestionamientos del tráfico dentro de la ciudad con los camiones de carga. Y, todo ello pudiendo estar en el lugar geográfico correcto, donde se organiza y se diligencian esas necesidades para el bien común como actividades conexas a la gestión de una Central Hortícola en serio.

Y por último, cuando algunos OPERADORES fueron abordados por la prensa, uno de los señalamientos que más hacían es que generaban trabajo, mucha mano de obra. Y es verdad, trabajan muchos empleados ahí, es loable esa responsabilidad social del empresario que genera empleo.

Y estar en la Central Hortícola del Norte implica, por el derecho de uso casi vitalicio, durante cinco años de menos de la mitad de un salario mínimo con los aportes patronales de industria y comercio, por mes, para hacerse dueño del espacio. Estamos hablando en el entorno de 13 mil pesos mensuales.

Ese es el costo de evitar crispación, conflictos, tumultos, clausuras; y, no poder desarrollar sus actividades con normalidad, eventualmente.

Los OPERADORES, en particular los del Mercado Regional de Salto, están a tiempo de honrar sus dichos con el Ministro y el Director General de la Granja, que motivo que los incorporaron al proceso con, seguramente, la mejor de las buena fé. Evitando confrontar; y, zafar del infierno.

Sin duda que son libres de hacer lo que se les dé la gana, no están obligados a nada, aun considerando la palabra empeñada; vivimos en una democracia republicana, somos libres, vivimos en paz, con seguridad jurídica, pero estas elementales reflexiones son parte de las que deben darse mientras aún hay tiempo para licitar.

Porque en el Uruguay . . . el cumplimiento de la ley no admite ignorancia alguna.

Emilio Gancedo