PANTALLAZO HORTÍCOLA

El jueves al mediodía el ministro Mattos Moglia y el intendente Lima en Montevideo anunciarán el envió del proyecto de ley de creación de la Central Hortícola del Norte.

Sobre el mediodía de este lunes con la presencia de Nicolás Chiesa director de la Dirección General de la Granja en Salto, se realizo una reunión con integrantes de la Intendencia encabezados por el intendente, el secretario general de la comuna y otros colaboradores; un representante de los operadores del futuro complejo Central Hortícola del Norte, los delegados de Salto Hortícola y vía zoom el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos Moglia y el secretario Juan Igbacio Buffa, para terminar con el proyecto de Ley de creación de la Central Hortícola del Norte.

Nos comunicamos con Chiesa y al respecto nos decía:

¨Por la Central Hortícola teníamos que intentar terminar de acordar los puntos. Por suerte bien, hoy tuvimos una reunión de trabajo entre los productores algún delegado de los operadores, la Intendencia y el ministerio para tratar de cerrar el tema¨.

¿Se puede decir que está terminado?

Y . . . casi sí. Va a haber una conferencia de prensa el jueves a las doce del mediodía, entre el ministro y el intendente.

¿Acá en Salto?

No, en Montevideo para anunciar esto.

¿Cómo queda la gobernanza?

Cuatro miembros, uno por la Intendencia, uno del ministerio, uno de los productores y uno de los operadores.

¿Y el desembolso de los fondos para la terminación de la obra?

Eso va en la ley. Hoy estuvimos reunidos con la intendencia, con el secretario general, la Dra. Marazzano, el ministerio por zoom; y después los productores del Salto Hortícola y representante de los operadores.

Así que el jueves hacen el anuncio del envió del proyecto de ley

Exacto, del poder ejecutivo al parlamento.

En Brasil sube el tomate

La oferta se reduce aún más y los precios suben por segunda semana consecutiva. La cosecha de la segunda parte del cultivo de invierno se retrasa.

Entre el 4 y el 8 de octubre, los valores promedio del tomate de ensalada Larga Vida fueron de R$ 114,50 ($u 1.030) (+ 30,14%) en la CEAGESP y R$ 98,33 ($u 885) (-3,8%) en Campinas/SP, a R$ 119,74 ($u 1.078) (+ 23,94%) en Rio de Janeiro/RJ y a R$ 97,50 ($u 878) (+ 9,74%) en Belo Horizonte/MG. El aumento se produjo como consecuencia de la menor oferta, ya que, contrariamente a lo que se creía, aún no se ha intensificado la recolección de la segunda parte de la cosecha de invierno, y la primera parte se acerca cada vez más al final. Minas Gerais y Espíritu Santo continúan reduciendo cosechas, además de la finalización de la cosecha de invierno en Mogi Guaçu (SP), que también trajo menos fruta a los mayoristas. Es posible que la intensificación de la segunda parte de la cosecha de invierno aún no se produzca la próxima semana, ya que según los productores de las regiones que cosechan durante este período, hay muchos cultivos que han tenido su siembra retrasada.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 11 de octubre del 2021: La jornada transcurrió medianamente ágil, con alta afluencia de público comprador, aunque con reducido levante de mercadería debido al mal tiempo y el feriado. Descendieron los valores de morrón Rojo y Verde, tomate Redondo y Cherry, rúcula, albahaca, arveja, chaucha, durazno y frutilla. Se registraron aumentos en los precios de referencia de acelga, banana, zapallito y pomelo

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 2 al 8 de octubre del 2021

Frutas de huerta: continúa en aumento la oferta de frutillas provenientes del Sur, que superan a las del Norte en volumen y características de calidad. Las frutillas que se producen en Salto ya están finalizando su zafra y con el aumento de las temperaturas el transporte a largas distancias afecta considerablemente su calidad. Si bien las frutillas del Sur son más grandes, poseen menor número de defectos y tienen mayor vida de mostrador, las provenientes del litoral Norte tienen más sólidos solubles y los consumidores las consideran más sabrosas. También se observaron las primeras partidas de melón de cultivos locales, provenientes de Bella Unión.

Legumbres: se observa mayor cantidad de chaucha plana en plaza. Los productores de Salto todavía están remitiendo este producto mientras los cultivos de la zona Sur comienzan a aumentar paulatinamente su oferta. Se comienza a observar pequeñas partidas de chaucha redonda, tanto amarilla como verde, aunque son escasas y alcanzan cotizaciones superiores al resto de las legumbres. La oferta de arvejas sigue siendo principalmente del litoral Norte, aunque ya se aprecian partidas del Sur. Las habas están en plena zafra y la oferta es abundante, afectando negativamente el precio y en algunos casos dificultando su colocación.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en este grupo se destaca la situación del perejil. La mayoría de los cultivos tuvo condiciones para florecer, mientras que los cultivos nuevos se vieron afectados por las bajas temperaturas y todavía no han alcanzado el tamaño adecuado para su comercialización. En la plaza es habitual ver partidas con signos de floración y partidas de calibre mediano o chico verificándose una suba de sus precios al inicio de la semana, que se mantuvo durante varios días. Sucede una situación similar con el puerro, aunque la oferta es tan abundante que no hay cambios en los precios. Brócoli, coliflor y repollo se mantienen con un nivel alto de la oferta, ya que las temperaturas aún son frías por las noches, lo que mantiene el nivel de desarrollo de los cultivos sin acelerar el estado de floración, alcanzando calidades superiores con tendencia de baja en sus precios.

También en espinaca aumenta la oferta con mejoras en la calidad y descensos de precios. En lechuga, acelga, apio, nabo el escenario de ingreso a la oferta y precios se mantienen sin cambios. Ingresaron algunas partidas de choclo del Sur correspondientes a cultivos en invernáculos con valores de comercialización similares a los importados provenientes de Argentina.

Emilio Gancedo