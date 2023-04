Pantallazo de la primera semana de Redención

LA GRANJA AL DÍA

Mercado

Los precios de la zanahoria y la papa siguen igual que el lunes 10, a $95 la primera y$56 la segunda. El informe semanal de la UAM de esta semana nos dice que:

¨En papa y zanahoria ingresan partidas importadas para mantener el nivel de abastecimiento sin cambios significativos de precios. En papa rosada la oferta es menor, pero con la zafra de otoño en los próximos meses se irá recomponiendo con mejoras en la calidad y presiones a la baja en sus precios mayoristas¨.

En la calle, al público, la zanahoria está a $170 y la papa blanca lavada a $120, aquí en Salto. Todo consecuencia de oligopolios, monopolios, etc., sin legalidad conocida, fomentados por el MGAP, cosa que hemos venido denunciando.

Locales

Es tan grotesca la realidad, que por la plata que compramos dos kilos de papa buena, importada, $240, aqui; en el Carrefour se compra un kilo de asado, un kilo de papa y la Coca Cola familiar. Y se va a cualquier montecito de la Avda. Eva Perón, y se hace el churrasco. Día de camping en Concordia, le dicen.

La gravedad profunda, es un secreto a voces, parece un disparate, pero nos dicen que se trasiegan U$S 300.000 diarios a Concordia. Y el otro componente, Salto ya está pasando el 14,5% de des-ocupados; y, esa cangrena, no se detiene.

Nuestro vecino, Rodolfo Germano, lidera una movida, ¨Salto en Movimiento¨, que

empieza a sumar adhesiones exponencialmente, y están aumentando la gestión popular. Donde entre otras cosas nos dice que ya hay un proyecto de ley de ¨Comercio Fronterizo, Un Régimen Especial¨.

Entendiendo que no soluciona el problema estructural, que es la asimetría de precios, pero que es algo que comienza a ayudar a amortiguar las diferencias. Está en manos del Poder Ejecutivo, desde el 14 de diciembre del 2021, firmado por los senadores Botana y Manini Rios.

Una ley de ayuda a los pro-ductores hortícolas dam-nificados por la sequía de exoneración de aportes patronales de sus empresas rurales.

Es una ley de único artículo, y para pronta consideración, para exonerar de los aportes patronales rurales y el aporte por enfermedad de los mismos, por 2023 a los referidos productores. Y se ¨faculta a la DIGEGRA a establecer la nómina de beneiciarios, formas y condiciones para su determinación¨ Los recursos provienen del Fondo Nacional de la Gran-ja, que se nutre de un impuesto a las importaciones de vegetales, que los importadores cargan a los costos; y, por añadidura lo termina pagando el consumidor. Sorprende la atribución de otro poder discrecional a la DIGEGRA. La potestad de otorgar el beneficio a su criterio, sin regulación legislativa preestablecida alguna.

Sorpresa

Sorprende, además, que sea el Diputado Moreno, el firmante. Es el mismo articulador de la Ley de Creación de Central Hortícola del Norte, la ley ¨EXPRESS¨, que para el caso se agregó el Diputado Marne Osorio, de Rivera, en la articulación de agregar un delegado del Congreso de Intendentes, en conjunción con el Director de DIGEGRA. Quien no solo no fue designado aun, sino que además, no ha trascendido promoción alguna por parte del Congreso a la licitación de la CHN.

Y sorprende, porque habiendo sido promulgada la ley de Creación de la CHN; y, antes que el Ministro lo hiciera público en Salto junto con el Intendente, donde participamos de la conferencia de prensa e hicimos la nota, la acompañamos con un suceso singular de este Diputado, el señor Mo-reno.

Entre la promulgación y la venida del Ministro, se hizo una reunión partidaria, aquí en Salto, un asado. A pedido de este representan-te, dicho encuentro.

Estaban presentes Galliazzi, Luis Ferreira, José Guarino, y un Agrónomo, entre otros; y al amparo de esta ley, necesaria para poder ejecutar la obra de la Central, proponía la designación de Galliazzi como Gerente General de la CHN y manejar la mis-ma.

A la ley se le había bastardeado su contenido original, el del borrador del ante-proyecto, hecho entre la In-tendencia de Salto y la Inte gremial Salto Hortícola. Ya enviado, se le altero el equilibrio de poder de públicos y privados en el directorio, agregando un director más, un delegado del Congreso de Intendentes. Quedo 60 a 40 la relación por parte de los públicos. Pero por sobre todas las cosas, el referido borrador hacía hincapié que la representación de los par-ticulares debería estar acre-ditada por el respaldo de organizaciones gremiales de segundo grado para los pro-ductores. Lo modificaron; y, cualquiera podía ser dele-gado por los operadores, y cualquier organización de primer grado podía ocupar el lugar de los productores. A texto expreso de los relatos, decía este Diputado ¨con un empresario fuerte como vos (por el citricultor) y un ingeniero de prestigio como vos (por el profesional), ha-blamos con el Ministro y lo ponemos a Galliazzi de Ge-rente General; y manejamos la Central.

Eso se puede hacer con esta ley¨. De eso no tenemos grabaciones, solo los testimonios escandalizados de esas buenas personas, vecinos, sorprendidos en su buena fe con esa propuesta rastrera.

Esa movida la desbarata-mos en la nota donde entre-vistamos al Ministro, en el anuncio de la promulgación de la ley, y lo consultamos de las modificaciones arbitrarias; y, dañinas a la ley de Creación de la CHN, en la conferencia de prensa, está en la web del diario. Y la respuesta fue enfática al final ¨fue todo lo que pudimos hacer¨

Fue un trámite expreso. Ahora también con los aportes patronales rurales, van por una ley ¨EXPRESS¨, y ¿el borrador de dónde vendrá?, entregándole la potestad a la DIGEGRA para elegir a los beneficiarios, ¿será cómo los primeros 19 AFIDIs de zanahorias?.

Consecuencias

Al trascender la maniobra, generaron una profunda desconfianza en la gente, productores y operadores. El sentir, era un secreto a voces, esto es otra joda, aun-que la Central se construya. Eso seguramente fue lo que motivo el fracaso en la primera licitación.

Ahora, en un tour de fuerza con el Intendente Lima a la cabeza, Leonardo Verme como delegado de la Intendencia, el delegado del MGAP, Alejandro Seco, Italo Tenca, Eduardo Espina, Daniel Urroz y otros producto-res, del Salto Hortícola, revirtieron ese clima; y vienen bien, la gente entendió que es ahora o nunca; y, este 20 de abril la convocatoria superara las expectativas; y de una buena vez arrancara la Central.

Mercado

Informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del

Jueves 13 de Abril del 2023: La actividad en el inicio de la semana se presentó de manera ágil con alta afluencia de compradores y con un levante acelerado de mercadería, que respondió a la reanudación de actividades luego de la semana de Turismo.

Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, lechugas, rúcula y chauchas. Hubo incrementos en los valores de toma-tes, morrones, pepino, papas, repollos, puerro, brócoli, apio y uva.