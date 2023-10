Pantalla Uruguay despidió octubre con el 88% de ventas

Con la comercialización de 6.591 vacunos, Pantalla Uruguay realizó este viernes su edición 264, desde el LATU, con negocios al contado y la financiación del banco Itaú.

El efecto de las lluvias también se reflejó en las ventas del consorcio que observó una muy buena demanda en varias categorías con referencias al alza y un mercado muy ávido, donde las preofertas también marcaron la tónica de la jornada.

Promedios

Corderas: US$ 43; borregos/as: US$ 42; borregos US$36; ovejas: US$ 43; ovejas con cría al pié US$ 36; terneros de menos de 140 kg.: US$ 2,40; terneros entre 140 y 180 kg.: US$ 2,37; terneros más de 180 kg.: US$ 2,04; terneros: US$ 2,19; novillos de 1 a 2 años: US$ 1,88; novillos de 2 a 3 años: US$ 1,81; terneros y novillos Holando: US$ 1,30; vacas de invernada: US$ 1,41; terneras hasta 140 kg.: US$ 2,01; terneras más 140 kg.: US$ 1,85; terneras: US$ 1,86; terneros/as: US$ 1,97; vaquillonas 1 a 2 años: US$ 1,74; vaquillonas 2 a 3 años: US$ 1,55; vacas preñadas: US$ 656; vaquillonas preñadas: US$ 652; piezas de cría: US$ 375.

El próximo remate de Pantalla Uruguay será el 15 de noviembre.