Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios

La riqueza y los acuerdos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de documentos financieros.

Unos 35 líderes actuales y del pasado, y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, conocidas como compañías offshore.

A la filtración e investigación sobre estos archivos se le conoce como los Pandora Papers.

Estos documentos revelan que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$95 millones en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos.

También muestran cómo el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa se ahorraron cerca de US$ 423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres.

La pareja compró una empresa offshore que era propietaria del edificio.

Otro de los detalles que revela la investigación es que el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, exbanquero, reemplazó a una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos con un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE. UU.

La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir Putin con activos secretos en Mónaco, y muestra que el primer ministro checo Andrej Babis -que enfrenta una elección a finales de esta semana- no declaró que una compañía de inversión offshore se utilizó para comprar dos villas por cerca de US$16 millones en el sur de Francia.

12 millones de documentos

Los Pandora Papers es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks.

La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros.

El programa Panorama, de la BBC, en una investigación conjunta con el periódico británico The Guardian y otros medios, ha tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

Algunas figuras que aparecen en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global.

Propiedades en Reino Unido

Una de las mayores revelaciones es cómo personas prominentes y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en secreto en Reino Unido.

Los documentos revelan a los propietarios de algunas de las 95.000 empresas extraterritoriales que están detrás de las compras.

Destaca el hecho de que el gobierno de Reino Unido no introdujo un registro de dueños de propiedades en el extranjero, a pesar de las reiteradas promesas de hacerlo, en medio de preocupaciones de que algunos compradores de propiedades podrían estar ocultando actividades de lavado de dinero.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de saquear su propio país, son un ejemplo.

La investigación descubrió que los Aliyev y sus asociados cercanos han estado involucrados en secreto en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por valor de más de US$540 millones.

Las revelaciones podrían resultar vergonzosas para el gobierno de Reino Unido, ya que los Aliyev parecen haber obtenido una ganancia de US$42 millones, después de vender una de sus propiedades en Londres a Crown Estate, el imperio inmobiliario de la Reina que es administrado por el Tesoro y recauda efectivo para la nación.

Muchas de las transacciones en los documentos no implican ningún delito legal.

Pero Fergus Shiel, del ICIJ, dijo: «Nunca ha habido nada a esta escala y muestra la realidad de lo que las compañías offshore pueden ofrecer para ayudar a la gente a esconder dinero en efectivo o evitar impuestos».

«Están usando esas cuentas en el extranjero, esos fideicomisos en el extranjero, para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en otros países y para enriquecer a sus propias familias, a expensas de sus ciudadanos», añadió.

El ICIJ cree que la investigación está «abriendo una caja sobre muchas cosas», de ahí el nombre Pandora Papers