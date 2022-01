Palomar saborea el segundo ascenso; no le faltan razones

En la «C» se va la última

El acuerdo de partes entre Barcelona y Parque Solari, para no afrontar el partido correspondiente a la quinta fecha de la segunda rueda. Después de todo, al margen de las posibilidades matemáticas. Los dos partidos de hoy sábado en el Parque Dickinson a manera de cierre de la temporada en la «C» y con un condimento especial: ganando Palomar será el segundo equipo en ascender a la «B».

Registra cuatro puntos de ventaja (26 a 22) en relación a Cerro, que además del juego de esta noche, debe el de la tercera fecha ante Quinta Avenida-Treinta y Tres.



JUGARLO O NO JUGARLO

En dos ocasiones el partido fue suspendido por inclemencias del tiempo. Si Palomar derrota a Quinta-33, ganará el segundo ascenso y aquel partido ya resultará innecesario.

A primera hora sale Cerro con la ilusión vigente, ante el Almagro ya vacío de posibilidades con sus 22 puntos y a cuatro del puntero. La obligación es albiceleste: acreditarse los tres puntos y después aguardar que Quinta Avenida le reste algún punto a Palomar.

ELLOS, LOS AUSENTES

El tema central de Cerro: el peso mismo de las ausencias. Tras el juego ante Palomar, la violencia desencadenó. 8 jugadores de Cerro fueron denunciados. De última, el empate albiceleste, pero lo de hoy, no sabe de mañanas si no vence.

Mientras un caso podrá resultar singular: si el equipo de la Villa pìerde en el juego de arranque ante Almagro, a Palomar se le viene a pique la duda que tuviera a mano, porque SIN JUGAR, ya plasmaría su ascenso a la Divisional «B».

Es cierto que Palomar saborea ese segundo ascenso y no le faltan razones.