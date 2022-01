Palabras a Lepera, a los Reyes Magos y a la Escuela Rural

POR: JORGE PIGNATARO

Casi a modo de rápidos apuntes, así surgieron en estos días que van transcurriendo de enero, diferentes textos creados por salteños e inspirados en ciertos hechos, o simplemente fechas, recientemente ocurridos. Así por ejemplo, esta página comparte hoy un texto escrito por Nedio Cavalheiro (músico) en homenaje al músico Horacio Lepera, fallecido hace poco más de una semana, y un poema-reflexión de la maestra Mónica Mengui, con el Día de Reyes como motivo. Hemos agregado el poema “Escuela Rural”, escrito en estos días por el salteño radicado en Ámsterdam, Jorge Menoni.

Pero hay uno, al que no podés dejar ir. Subiste una noche, al escenario con él, con su guitarra, su talento, pero también con sus incontrolables altibajos emocionales. Es que interpretar al Loco Horacio, no es fácil. Cada vez que flaquea tu salud, te morís y volvés a aparecer por la cornisa, con alegre optimismo y con mucha fe. Te hablo en presente e intento un lunfardo. Se me pianta un lagrimón, pero con la esperanza de verte regresar, equilibrista de las cornisas. Con la sonrisa a flor de labios, el humor y la Fe, una vez o diez veces más.

Nedio Cavalheiro

MAMÁ, ¿YO NO TENGO JUGUETE?

Hay niños con un juguete,

se sigue una tradición,

hay otros que no entienden por qué

a su casa hoy no llegó.

¿Todos tienen un celular?

Te invito a buscar

historias de aquellos Magos,

que le puedas regalar…

los verdaderos Magos no traen juguetes sino Amor de oro para dar.

La protección simbolizada en Mirra,

así te voy a cuidar.

El incienso es mi perfume,

El perfume más bello,

El de tu casa y tu hogar…

Eso me enseñaron los Magos…

Los Magos del más allá…

Que los juguetes a veces no llegan,

pero igual se puede jugar.

Mi niño hoy no tiene juguetes

Porque hoy es Mamá quien te invita a jugar. ¿A qué quieres jugar, mi niño?

Piensa un juego, el que tú quieras jugar. Los Magos te trajeron de regalo

El tiempo de Mamá para jugar.

¿Nos sentamos a juga

ese magnífico juego?

¿Ese que nunca tiene tiempo

Mamá para jugar?

Los Magos te regalan lo más valioso…Tiempo de Mamá para jugar.

Maestra Mónica Mengui de Gabrielli

ESCUELA RURAL

Las hojas de eucaliptos humeando en una lata vacía de tomates

una pata de pollo hirviendo en la olla

la túnica aún cuelga de la silla

Se mezclan los olores

se repone la niña de las paperas

Hoy faltó a la escuela, son menos para saltar la cuerda

el puente de Aviñón se abrirá,

todo pasan

todos pasan

menos ella

El cuaderno con el dibujo de Varela

sobre la cama

el sacapuntas

el libro de historia

la tarea de gramática

Escena cotidiana

pintada sobre la belleza

la campaña tiene caminos angostos

y largos

bucólicos

los gritos de los niños

alcanzan sus pensamientos

Hoy no tendrá recreo

unos ojos inmensos

se apoyan sobre la mesa

toman las manos de su madre

y sonríen

el sol da de lleno en los tejados

Se imagina caminando descalza

entre nidos de horneros y el vuelo de los saltamontes

el carro del lechero llegará más tarde

la mujer del panadero

le hornea galletitas de chocolate

Jorge Menoni