Pactan Inicio para el viernes 29 y el periodo de pases del 18 al 22

n la Liga Salteña de Básquetbol no faltan definiciones y en este caso con respecto a las categorías formativas. Los viernes y los sábados serán los días de disputa. Los detalles sustanciales para tener en cuenta, incluyendo el período de pases.



FECHA PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA:

VIERNES 29.04.22

Periodo de pases: del 18 al 22 de abril

DÍAS DE COMPETENCIA:

VIERNES: U13 Hora 19 Y 30 U17 Hora 21

SABADOS: U12 Hora 17 y 30 U15 Hora 19 , U19 Hora 20 y 30

CAMPEONATO SALTEÑO 2022

Se comienza con dos ruedas todos contra todos, de local y visitante en todas las categorías, esto lleva 10 fechas, aproximadamente 2 meses.

Luego de estas 2 ruedas, se clasifican los equipos 1, 2 y 3 que pasarían a la Copa de Oro y los equipos 4, 5 y 6 que pasarían a la Copa de Plata. Aquí se jugarían a dos ruedas en cada Copa. Esto daría el orden en cada Copa: Oro 1,2 y 3 y en la de Plata 4,5 y 6. Hasta esta fase los equipos suman para el acumulado, por lo que en los play off finales los partidos no suman.

Ahí se pasaría a los Play off semi finales: 1 vs 4 (1ero. Copa Plata) y 2 vs 3 en la Copa de Oro y el 5 vs 6 de la Copa de Plata, por la Copa de bronce. Se jugaría al mejor de 3 partidos. Finales: los ganadores de los play off semi finales de la Copa de Oro jugaran al mejor de 3 partidos para resultar campeón de cada categoria y los otros 2 de la Copa de Oro jugaran al mejor de 3 partidos, por el 3 y cuarto puesto. En todos los casos en que haya empates en la tabla de posiciones se aplicará el sistema FIBA para las definiciones. Teniendo en cuenta 1 semana de vacaciones de Invierno (Julio) y 1 semana de vacaciones de Primavera (Setiembre), el campeonato terminaría los 1eros días de octubre, faltarían las 3 ventanas de selecciones del Litoral (OBL) y los partidos con los equipos de Montevideo.

Este año el club FCFC participará con dos equipos en la categoría U17, o sea equipo “A” y equipo “B”.

El club Universitario no iría a participar en U17 ni en U19, hasta que en la jornada de la víspera la Comisión Directiva solucionó de raíz y se presentará en ambas.

Los encuentros de mosquitos y pre-minis lo seguirán organizando los clubes como en años anteriores.