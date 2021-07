Pablo González, Fabricio Añasco y Sebastián da Cunha no jugarán

Para Ceibal pueden ser meses de ajetreo real. Por eso desde la Dirección Técnica de Julio Satín, la necesidad de arrancar en la medida «que sea posible». Y ese tiempo llegó.Los argumentos que el DT maneja, para un equipo que puede ser parte de la doble competición, si es que finalmente se juega el Torneo de OFI. Ceibal sería uno más en la Divisional «B».

Si de Ceibal se trata, bajas que padecerá y que el DT no oculta. A esta altura parecen definitivamente descartados para esta temporada, PABLO GONZÁLEZ, FABRICIO AÑASCO y SEBASTIÁN DA CUNHA. En los tres casos las razones son entendibles, por lo que de parte de la Comisión Directiva o del propio Julio Santín, no existirán insistencias. Lo que es….es

EN PROCESO DE VACUNACIÓN

Página 17 de esta misma edición, para consignar la puesta a punto de OFI en materia de decisiones. Para afrontar los partidos que impulse el organismo rector, la vacunación contra el Covid 19 no tiene que faltar. Caso contrario la imposibilidad de jugar.

A esos efectos en Ceibal la exhortación no ha faltado, a tal punto que la mayoría de los jugadores que incluye el plantel superior, ya con la primera dosis o la suma de las dos. No han faltado casos de Covid, por lo que el mecanismo de precaución se fue activando en el tiempo.

Al decir del propio Julio Santín, una bien entendida toma de conciencia.