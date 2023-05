Pablo Cuevas estará en la qualy de Roland Garros

Por Nicolás Caiazzo

Pablo Cuevas sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo a comienzos de

julio de 2022, mientras se encontraba entrenando en Alemania, y desde entonces no volvió a

competir de manera oficial.

Tras unas vacaciones en familia que hasta hicieron pensar a sus seguidores en el retiro, el

salteño de 37 años confirmó su inscripción en la qualy de Roland Garros, por lo que disputará

el abierto parisino por 16ª ocasión y 11ª al hilo.

Antes de Roland Garros se disputarán los challengers de Oeiras y Túnez a partir del 15 de

mayo, y para los dos está anotado. Los dos son sobre polvo de ladrillo y otorgan al campeón

125 puntos.

El uruguayo mejor rankeado de la historia ocupa actualmente el puesto 362 de la clasificación

ATP, pero utilizará el ranking protegido 218 para su inscripción en el torneo sobre la arcilla

francesa. De no haberlo utilizado, quedaba en la lista de turnantes a la espera de alguna baja

de último momento.

Cuevas tendrá que sortear tres rondas si quiere llegar al cuadro principal, algo que no logró en

París cuando empezó desde la qualy en 2007 ni en 2009. Sí pudo hacerlo en el US Open (2007 y

2008) y Wimbledon (2009).

Otro de los anotados en la qualy es Dominic Thiem, austríaco de 29 años que llegó a ser

tercero en el ranking en marzo de 2020 y que actualmente ocupa el puesto 93.

La actividad comenzará el lunes 22 de este mes para los cuadros de clasificación, y el principal

se pondrá en marcha el domingo 28.

DJOKOVIC CON EL SI A US OPEN

El tenista serbio Novak Djokovic disputará este año el US Open gracias a la decisión de las

autoridades estadounidenses de eliminar la vacunación obligatoria para los extranjeros.

El actual número uno del ranking ATP se perdió le edición 2022 del abierto estadounidense por

su negativa a vacunarse contra la covid-19, lo que impidió que pudiese viajar a territorio

norteamericano.

El lunes, el Gobierno estadounidense anunció que el 11 de mayo se pondrá fin al requisito de

vacunación obligatoria para los extranjeros que lleguen al país.

El US Open se disputa este año en Nueva York del 28 de agosto al 10 de setiembre.

A principios de 2023, Djokovic solicitó un permiso especial para entrar en Estados Unidos y

jugar los torneos Masters 1.000 de Indian Wells y Miami a pesar de no estar vacunado contra

la covid-19.

Finalmente, el tenista serbio no pudo competir en los dos torneos por carecer del certificado

de vacunación.

En 2022, tras una breve batalla judicial, Djokovic fue deportado de Australia, adonde había

viajado para participar en el primer Grand Slam de la temporada, por incumplir la normativa

de vacunación del país.

El balcánico de 35 años viajó a Melbourne gracias a una exención médica, pero tras su llegada

al país las autoridades australianas decidieron que el tenista no estaba autorizado a

permanecer en Melbourne.