Pablo Cuevas comienza la cuenta regresiva tras una artroscopía

Pablo Cuevas se sometió a una artroscopía en la rodilla derecha en el Blanc Hospital de Porto Alegre, especializado en cirugías. La operación estuvo a cargo del doctor Luiz Felipe Carvalho, «un genio» según el tenista uruguayo, quien le agradeció su «trato humano y la parte profesional». «Les cuento que debido al dolor que venía arrastrando en la rodilla desde hace unos meses me sometí a una artroscopia, todo salió bien!», escribió el jugador que actualmente ocupa el puesto 98 del ranking ATP y que en las próximas semanas podría perder algunas posiciones. La intervención incluyó la inyección de células de canguro, apostando a una recuperación que podría volver a tenerlo en las canchas para la disputa del Uruguay Open, previsto para la segunda semana de noviembre en el Carrasco Lawn Tennis. «Comienza la cuenta regresiva, rehabilitación y progresiva puesta a punto. Agradezco al cuerpo médico, grandes profesionales y personas. Gracias a todos por el interés que demuestran siempre, nos vemos pronto compitiendo», añadió el salteño de 35 años, quien por esta lesión fue baja en el equipo uruguayo de Copa Davis. Cuevas no gana un partido oficial desde el pasado 8 de julio, cuando venció al serbio Danilo Petrovic por la segunda ronda del Challenger de Salzburgo. Luego cayó con Juan Ignacio Londero en ese mismo torneo y posteriormente quedó eliminado en Bastad, Umag, Kitzbuhel y el US Open, sin estar al 100%.

Cuevas junto al doctor encargado del procedimiento