OVNIS en Salto…¿Nuevas tecnologías que la gente desconoce?

El pasado fin de semana, se habló mucho en Salto sobre el avistamiento de OVNIs en el cielo de esta ciudad. El tema central que más da que hablar habitualmente en estos casos, es que hay quienes inmediatamente asocian esto con platillos voladores, naves extraterrestres, vida en otros planetas, etc. Sin embargo, hay que dejar claro que si OVNI significa Objeto Volador No Identificado, lo que se observó puede ser cualquier cosa, de lo más variado, que precisamente al no haberse podido identificar, son OVNIS.

Una cosa es un OVNI, y otra una nave extraterrestre

EL PUEBLO consultó al respecto a Pablo Villaverde, un muy dedicado y apasionado estudioso de estos temas, que hace unos años formó parte del GIFO (Grupo de Investigación del Fenómeno Ovni), quien recordó lo que había expresado en otra entrevista que dio a este diario hace un par de años: “Habiendo tantas galaxias por ahí afuera, no me extrañaría que por lo menos un planeta en cada galaxia tuviera vida…Vida inteligente o no, eso ya es otro tema. Mi interés va por ahí, por saber si hay algo más ahí afuera”, al tiempo que enfatizó en que es importante “separar por un lado Objeto Volador No Identificado y por otro Nave Extraterrestre. De naves extraterrestres no puedo hablar porque no tengo pruebas. Objetos voladores no identificados sí hay cientos y cientos de publicaciones donde aparecen fotos de avistamientos, informes, relatos sobre avistamientos, pero siempre de OVNIS, insisto, de objetos voladores no identificados. Lo de naves extraterrestres hay que separar, no son la misma cosa”.

Estudiar el universo implica estudiar ciencia

Coincide con ello la visión del Prof. Ricardo Nava, docente de Astronomía y encargado de observatorios astronómicos liceales: “lo que pasa es que hay un cliché de que cualquier cosa rara tiene que ver con mundos de ultratumba o con los extraterrestres, y si es posible las dos cosas juntas, y a su vez mezclamos Jesucristo, la sanación cuántica, los chanchos del monte, el Triángulo de las Bermudas y Harry Potter (risas) … Hay todo un cliché con eso, que nos lleva a presupuestos y a prejuicios … Ninguna de esas cosas puede ir con la ciencia verdadera; y estudiar el universo implica estudiar ciencia”, expresó.

Nuevas tecnologías

A su vez, volviendo a Pablo Villaverde y hablando puntualmente sobre lo sucedido este fin de semana en Salto, agregó: “hoy por hoy, con todas las tecnologías que hay, no es extraño que aumenten los casos de avistamientos. Drones por ejemplo, no hay una regularización o un control regulado para que se sepa a qué hora y en qué lugar está permitido volar drones. Acá en Uruguay cualquiera puede volar un dron de cualquier tipo y tamaño y no hay una regulación, o al menos yo la desconozco, y eso puede llevar a que se vean drones con diferentes características, diferentes herramientas como luces de posicionamiento o con luces de indicador de batería, y pueden ser vistos a distancia y causar inquietud en la gente, e incertidumbre de qué es lo que se está viendo. Es decir, existen nuevas tecnologías, como los trenes de satélites Starlink de 5G, que al ser desconocida esa tecnología por mucha gente obviamente que lo toman como un OVNI, que en definitiva están en lo correcto, porque es un Objeto Volador No Identificado, entonces puede ser cualquier cosa…Me parece que eso es lo importante a tener en cuenta, que las nuevas y diferentes tecnologías llevan a que también, por el desconocimiento de la gente, los avistamientos de OVNIS se vean aumentados hoy por hoy”.