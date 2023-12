“Otro Salto es posible, vamos a dejar todo en la cancha para estar a la altura de las circunstancias”

Volvió Carlos Albisu a un acto político

Bajo el eslogan “¡Elegí Hacer!”, Aire Fresco de Salto despidió anoche el año con un acto en calle Purificación entre Albisu y Chiazzaro donde según los organizadores, habían dos mil personas acompañando al Secretario de Presidencia y precandidato presidencial por el Partido Nacional Álvaro Delgado y al Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, aunque la parte más saliente fue la presencia del líder local Carlos Albisu, quien se dirigió a los presentes con un discurso corto, que no alcanzó los siete minutos, donde reafirmó su apoyo a la precandidatura de Delgado y dejó abierta la puerta para ser candidato a la intendencia.

DESDE EL PRIMER DÍA

“Sabemos que hay gente que vino de todos los rincones del departamento –comenzó diciendo Albisu-, hay no menos de 18 pueblos representados en cada uno de ustedes, todos los barrios de la ciudad están aquí representados por ustedes”.

“Gracias a ustedes por estar siempre, desde el primer día. Somos más, se han ido sumando, pero ha habido un punto común, siempre estuvieron, en las buenas, en las regulares y en las malas. Siempre han estado para sostenernos, porque han entendido esta manera de hacer política. Han entendido esta manera de encarar esta actividad, que no es otra cosa diferente a como hemos encarado nuestra vida, porque de eso se trata. Nada es diferente, así como podemos encarar nuestra profesión, la tarea que cada uno de ustedes realice en su vida privada es encarar esta tarea, que es de servicio, es tratar de ayudar y sobre todo de hacerse cargo. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer día que decidimos caminar por esta senda, no pasar desapercibidos, no hacer la plancha y usar esa caja de herramientas, estemos en el lugar que estemos y usar cada una de esas herramientas para tratar de solucionar los problemas de la gente. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad y ese ha sido el compromiso desde el primer día”.

“Otra de las cosas que hemos hecho, y lo decimos en cada una de las reuniones en cada uno de los actos, tratar de actuar desde la razón y sobre todo del corazón, porque si no le ponemos corazón a esto, como cualquier tarea que ustedes hagan, no va a salir bien, así hemos hecho. No andamos con la calculadora, así fue como el 15 de agosto de 2011 en la casa de Álvaro Delgado empezamos a caminar juntos en este Aire Fresco, que entendíamos que este era un Aire Fresco no solo para el Partido Nacional, sino que lo era para el país. Y vaya si el tiempo nos dio la razón. En aquel momento que empezábamos a trabajar con Álvaro y con Luis (Lacalle Pou) Diputados nacionales, muchos nos decían, pero mirá que no son los que van a ganar. Y le costó a la gente entender por dónde íbamos nosotros. Siempre fuimos por tratar de estar cómodos, no en la cómoda, que son cosas diferentes, sino estar cómodos, sentirnos a gusto, estimulados y motivados en tratar de caminar con la libertad que cualquier ser humano necesita para dar lo máximo, y más en una tarea de responsabilidad como la actividad política, estemos donde estemos. Estemos acá o en cualquiera de esas sillas o en el fondo de la plaza que estoy viendo a las más de dos mil personas que nos están acompañando hoy”.

SALTO NECESITA GOBERNANTES

“Y vaya si el tiempo nos dio la razón. Hoy tenemos uno de los mejores presidentes de la historia que ha tenido este país, y nos sentimos representados porque no le ha puesto pretexto a ninguna de los diferentes inconvenientes, que no solo Uruguay, no solo la región, sino el mundo ha tenido. Y ahí ha tenido un compañero de batalla como Álvaro Delgado, codo a codo, para poder enfrentar los diferentes problemas que se fueron metiendo, desde pandemias, guerras, problemas internacionales, diferentes problemas regionales, y ahí estuvo Álvaro. Esto lo decíamos hace unos meses en el Club Saladero, cuando decíamos que este Aire Fresco de Salto está para apoyar la continuidad, necesitamos seguir por esta senda de desarrollo, esta senda de empezar a levantar y poner de pie al Uruguay. Y esa continuidad es Álvaro Delgado, lo dijimos aquel día, lo decimos hoy, y vamos a trabajar hasta el final para que él sea el próximo presidente de todos los uruguayos”.

“Salto necesita gobernantes, necesita dirigentes y gente que esté tomando la posta para poder salir del pozo. Estamos en un departamento relegado, con un intendente más ocupado en hacer campaña que ha abandonado al departamento, y no en este período, ya al final del período pasado. Y eso es lo que nosotros queremos, hacernos cargo con cada uno de ustedes con el compromiso, con las ganas, con ir hacia adelante y recuperar ese orgullo de ser salteño. Ese orgullo que teníamos cuando íbamos a cualquier departamento, ese orgullo que teníamos cuando venía un intendente de otro departamento para ver qué estaba haciendo Salto, para copiar y pegar en su departamento. Hoy eso ya no ocurre, pero sabemos que estamos a tiempo para recuperarlo”.

“Estamos para agarrar la camiseta y esta bandera de Salto y ponerla en lo más alto nuevamente, y demostrar que Salto puede, demostrar que otro Salto es posible y créanlo que vamos a dejar todo en la cancha para poder estar a la altura de las circunstancias”, culminó Albisu.