OTRAS LOCALIDADES

Para cuidarnos y cuidarte

En redes sociales circula y leerlo causa escalofrío , siendo realidad al fin.-Por eso, desde esta corresponsalía para compartirlo y que en definitiva nos sirva a todos de reflexión para extremar los cuidados ante el covid-19.-

«Te das cuenta del primer síntoma, dolor de cabeza, luego dolor de garganta, pero crees que no es nada, así que pierdes el gusto y tienes una incomodidad respiratoria, crees que es ansiedad y luego viene la fiebre 38.3° a partir de ahora decides ir al médico, llegando al hospital pronto en el triaje, te ponen una máscara, te ponen en observación, realizan exámenes, te hacen numerosas preguntas, tu falta de aire aumenta, ves profesionales trabajando, uno encamina el examen, otro prepara medicación, hasta que la falta de aire se pone insostenible, el monitor comienza a alarmar, sientes el corazón latir más rápido y escuchas una voz diciendo prepara el material vamos a intubar, comienzas a sentir un sueño en el cual no puedes mantenerte despierto. A partir de ahí mi amigo ya te sedaron, ya no respondes por tí, estás ahora en manos de los profesionales de la salud, las imágenes de la tomografía no presentan ninguna mejora, mientras tanto… tu familia te acompaña desde lejos, sin dar un abrazo y decir un yo Te amo de cerca, mucho medicamento para mantenerte vivo, los profesionales empeñandose al máximo. Hasta que un día se tiene un gran movimiento de personas cerca de ti, pero estás en coma, varios ciclos de maniobras y medicaciones para ver el ritmo cardíaco y la presión arterial restablecida, los profesionales hicieron todo lo posible, pero tú…

Tú ya no estás ahí, y tu cuerpo comienza a perder el color de la vida, se ha ido el tiempo de conversar con la familia, no puedes abrazarlos, no puedes despedirte, solamente quedará el recuerdo, el recuerdo de todo lo que hiciste y viviste con tus familiares y amigos.

Entiende la importancia de usar el cubrebocas en decretó como si fuera un pie que necesitas para caminar, es la diferencia entre la vida y la muerte, quédate en casa, si tienes la oportunidad de quedarte en casa ¡QUÉDATE! para que no te pase esta historia!

¿Esto duele?

Esta es la realidad…»

Siete escuelas cerradas por casos de Covid; 100 docentes

y no docentes infectados

Son siete las escuelas cerradas en el departamento de Artigas, luego que se confirmaron casos de COVID 19. – Más de 100 docentes y personal no docente están infectados. Esta situación preocupa a las autoridades de la educación.

El inspector departamental de Enseñanza Inicial y Primaria, maestro Marcelo Alvariza, confirmó que en todo el departamento hay siete centros educativos que debieron cerrar sus puertas en los últimos días tras constatarse casos de Coronavirus. La Escuela N°5 de Tomás Gomensoro es en la que se registraron más contagios.

Alvariza manifestó su deseo de que se reduzcan los contagios, expresando preocupación por el inminente aumento de la movilidad de más de 300 maestros y funcionarios no docentes que viajarán al interior del departamento a partir del próximo lunes cuando comience la presencialidad en el segundo ciclo. (Clicregional)

Otro fallecido en el Departamento y ya

suman 102

Bajamos 23 casos en 24 horas en Bella Unión.-El lunes teníamos 348 activos y ayer martes la cifra oficial indicaba 325.-En Artigas fallecido un hombre, elevando la cifra de muertos por el virus a 102.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (8/6/2021): 809

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 367

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 325

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 65

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 40

-CASOS ACTIVOS EN SEQUEIRA: 7

-CASOS ACTIVOS EN BERNABE RIVERA: 4

-CASOS ACTIVOS EN TOPADOR: 1

-INTERNADOS EN CTI: 5

-EN CUARENTENA: 1.465

-TOTAL DE FALLECIDOS: 102 ( ciudad de Artigas y aledaños 60 , Bella Unión 38 , Tomás Gomensoro 4)

Hurto en finca de

barrio Tres Fronteras

Próximo a la hora 10:00 de hoy, se recepcionó denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión , de hurto de 3 camperas, un Jeans Color azul, dos calzas deportivas, dos championes color negro con blanco y color negro con rosado ambos marca PUMA, un par de zapatos de fútbol de color negro marca PUMA, una caja de jabón en polvo marca OMO, jabón líquido marca COU y una Garrafa para Gas de 13 kg. brasileña, desde el interior de una finca de calle Venezuela.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso continuar con actuaciones y derivar el evento a Investigaciones.

El otoño es la estación más fría

en Bella Unión y no el invierno

De 1981 a 2014 , hablamos de 32 años, ha sido la temperatura más baja registrada en la historia de datos oficiales de parámetros meteorológicos de Bella Unión.-Es en definitiva «LA HISTORIA OFICIAL « de Bella Unión.- Fue durante la existencia en Bella Unión de la Estación Agrometeorológica Nº 315.- La temperatura más baja registrada , tanto a nivel de casilla o abrigo como a la intemperie, no se produjo en invierno sino que fue en OTOÑO del año 2012.-El 8 de junio de aquel año( plena estación otoñal), la temperatura mínima al abrigo o casilla se situaba en los 3.8º bajo cero y a la intemperie, el termómetro registraba 11.0º bajo cero ( once grados bajo cero).- El invierno da inicio los 21 de junio, por tanto, esta mínima dió por tierra con la regla de que el invierno es más frío que el otoño.-En la historia de Bella Unión figura que la temperatura más baja se registró en otoño y no en invierno.-De las tantas cosas raras de esta comarca cañera.

El presidente Lacalle Pou

estará este viernes inaugurando la zafra azucarera

Productores de caña de azúcar han adelantado que este viernes 11, el presidente de la república, Dr. Luis Lacalle Pou estaría arribando a Bella Unión para inaugurar oficialmente la cosecha de caña 2021.-La zafra ya hace algunos días que comenzó y ahora la misma será inaugurada con la presencia del presidente de la nación.- Lo estarán acompañando , el secretario de presidencia, Alvaro Delgado y algunos ministros .-La actividad está prevista para la hora 12.-

Bomba extractora de agua es retirada de

su lugar

Tras denuncia de hurto de una bomba extractora de agua, (eléctrica, sumergible)

sustraída desde una chacra ubicada en Camino a ALUR, mediante el corte de cables,

caños y piolas de la instalación, efectivos policiales de seccional Séptima de Bella Unión concurrieron al lugar

y constataron daños en alumbrados de la chacra recuperando la bomba próxima al

lugar.Se trabaja para ubicar al autor del hecho.-