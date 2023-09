OTRA SEMANA SIN CAMBIOS EN EL MERCADO DEL GORDO

La operativa del negocio ganadero no logra revertir la tendencia bajista de las últimas semanas, por lo que al cierre de la semana un nuevo ajuste es inminente en el mercado del gordo. Según el aporte de calificados operadores, se mantienen las entradas para luego del 10 de octubre en referencia a ganado gordo, con plantas pasando precios sobre mitad de semana para luego quedar sin referencias.

Si bien los pisos de precio se manejaron en US$ 2,80 para novillos y US$ 2,35 para vacas, los valores no se convalidan por parte de la oferta que goza de un muy buen comienzo de primavera y en lo posible, opta por dejar los ganados en el campo ganando kilos y a la espera de que los valores se recuperen a corto plazo. Los negocios que se cerraron esta semana se dieron entre US$ 2,90 y US$ 3,00 por kilo para los novillos y en el eje de US$ 2,60 por kilo para las vacas. La oferta es relativamente limitada con algunos productores que necesitan cargar si o si porque se está saliendo de verdeos de cara a la siembra de maíz o soja de la próxima zafra estival.

En los lanares las entradas están en el orden de dos semanas con algo de oferta que aparece tras las esquilas. Los valores para corderos pesados están en cerca de los US$ 3 por kilo con precios sobre US$ 2,42 por kilo para las ovejas.