Otra semana de varios negocios de lana a nivel local

Continúa el buen ritmo de negocios concretados a nivel local, en un mercado lanero que no logra destacarse en materia de valores.

En la corriente semana, sobresalen algunos negocios en lanas Merino, como por ejemplo 8.000 kg. con diámetro promedio ponderado 17,5 micras y 76,5% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 7,00 el vellón y U$S 1,00 los subproductos. También 8.500 kg. Con diámetro promedio ponderado 19,7 micras y 77,5% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde y con certificación RWS a U$S 5,70 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. 3.500 kg. de diámetro promedio ponderado 20.9 micras y 76,0% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde y con certificación RWS a U$S 4,60 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. Merino de 3.900 kg. de diámetro promedio ponderado 21,4 micras y 73,7% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 4,00 el vellón y U$S 0,80 los subproductos. En lanas Ideal 60.000 kg de varias zafras, con diámetro entre 23,4 y 24,3 micras y 80,0% de rendimiento al lavado, lote acondicionado, grifa verde a U$S 3,50 el vellón y U$S 1,00 los subproductos. Lana Corriedale (en parte cruza Merilin el vellón de borregos), 5.600 kg. lote acondicionado, grifa verde, diámetro promedio ponderado 23,5 micras y 76,9% de rendimiento al lavado a U$S 3,10 el vellón y 0,60 los subproductos. Lote cruza (Dohne Merino en Corriedale) de 1.500 kg., acondicionado, grifa verde, con diámetro promedio 24,0 micras y 75,9% de rendimiento al lavado a U$S 1,90 el vellón y 0,70 los subproductos. Otro lote de lanas Corriedale de 10.000 kg. (tres zafras), sin acondicionar, sin coreo (diámetro estimado en 28-29 micras) a U$S 0,60 el vellón y U$S 0,30 los subproductos.