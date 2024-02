Otra productora hortícola de Corralito que con su familia adquiere dos puestos en la Central Hortícola del Norte

Esta señora, hija, esposa, madre, abuela, trabajadora rural, de la chacra, que empezó hace 40 años con su esposo, teniendo como único capital una bolsa de semillas de zapallitos y un carro de vara de un solo caballo y las ganas de enfrentar al mundo con pasión arrolladora, es hoy la conductora de una granja familiar en la zona de Corralito. El jueves cerró el boleto de compra de dos puestos en la CHN, junto a sus hijos. Alcanza con ver la sonrisa en su rostro junto a su hijo menor, Agustín, mostrando el citado documento en la foto. Con una historia personal cargada de vicisitudes, enfrenta el porvenir con coraje y el sueño de mantener a su familia ¨viviendo de la tierra¨ porque ¨ama la tierra¨. Es un claro ejemplo de que cuando la esperanza de progresar a través del trabajo duro se hace indomable, siempre hay una mujer, también, este es uno de esos casos. Entrevistamos a la productora y ahora emprendedora con un lugar en la CHN, Graziela Piastri Balbi.

¿Hace cuantos años que es productora rural?

Hace cuarenta años

¿Dónde está ubicado su centro de producción?

En paraje Corralito. Junto a Colonia Corralito.

¿Cuántas hectáreas son?

50 hectáreas, de producción son 30 y 30; son dos plantaciones al año.

¿Trabaja sola o en un contexto familiar?

No, en un contexto familiar. Siempre fue así. Pero, año a año fuimos adquiriendo, de entrada era mucho personal, cuando recién empezamos. Ahora tenemos más herramientas, lo cual nos facilita tener menos personal.

¿Qué es lo que más producen?

En este momento estamos produciendo más zanahorias y boniatos, para lo que tenemos mejor maquinaria para su plantación y cosecha.

¿Qué otros cultivos realizaban históricamente?

Choclos, todos los años. Zapallo coreano, zapallo Kabutia. Cebollas en sus tres variedades, colorada, Alvara, casera.

¿Se asesoran técnicamente para la producción?

Si, hace unos quince años tenemos una ingeniera, María Hilda Grasso; que asesora acá en la Colonia a unos cuantos productores, muy buena ingeniera.

¿Se ve que los índices de producción le han permitido crecer a lo largo de los años?

No solo los índices de producción, sino la calidad, porque hemos mejorado en semillas para el rendimiento de la producción. Un cantero de zanahorias que hace veinticinco años nos estaba dando ocho o diez bolsas, hoy estamos, con buenas semillas, buena fertilización en tierra, vienen todos los abonos muy buenos de TIMAC, y de todos lados; y, hoy estamos en 50 a 60 bolsas de producción por cantero. Serían unos 30.000 kilos por hectárea.

¿Ustedes piensan desarrollar cultivos diferentes o nuevos?

Si, obviamente. Teniendo ahora la facilidad que Salto Hortícola nos de esos puestos para que nuestros hijos, obviamente que los voy a encaminar yo, pero ellos van a seguir para adelante, yo pienso parte de producción, como legumbres, yo que sé, remolacha, repollo, acelga, rucula, todas esos tipos de plantaciones para tener algo más para vender en la Central.

¿Me dice que compraron puesto en la Central Hortícola del Norte?

Si, hicimos contrato con Agustín y Maximiliano. Dos puestos. Porque vemos que la producción que tenemos nosotros, vamos a tener que ponernos en contacto con toda esa gente del interior, que siempre nos ha comprado y nos han pagado muy bien. Pero hoy, yo veo que el costo de ellos mismos implica otro gasto en ir a las chacras. Entonces nosotros al adquirir esos dos puestos en la Central hortícola, ellos tienen la facilidad de tener todo concentrado y ordenar la venta, ahí. Y, a su vez nosotros podremos implementar otras cosas que no tenemos con los de la UAM. Porque esto no es que va a trabajar solo Salto Hortícola, yo como productora lo veo así. Veo que se están abriendo puertas para que los de la UAM lo que no producimos nosotros venga para acá. Y lo que ellos no producen se ira para allá.

¿Históricamente ustedes vendían a consignación?

Siempre a consignación, siempre a consignación.

¿Ahora van a vender ustedes?

Si, o sea, no toda la mercadería de entrada la vamos a poder vender porque se planta mucho. Pero vamos a tener otro tipo de ingresos, para que no sigamos decayendo, como hace que, año a año esto venga decayendo. Esto lleva a que viene menos plata a nuestro bolsillo. Porque los costos de producción subieron mucho y las ventas están para abajo.

¿Eso es así o es consecuencia de la intermediación?

No. Yo digo que el intermediario tiene un costo para revender. Porque hoy todo encareció. El personal, el camión, el puesto. Obviamente que también los precios de nosotros los dirigen los vendedores. Eso ya es así. Nosotros somos los últimos en saberlo, porque obviamente que la mercadería la ponemos arriba del camión, llega allá y ellos son los que determinan si vale 500, 200, 100, 50 o 40. O sea, el producto final lo tienen ellos. El producto final terminado, lo tienen ellos.

¿Y ahora con puesto propio eso cambia?

Eso va a cambiar, porque obviamente somos los dueños de la mercadería. Y esperemos que esto baje los costos. A todos les digo igual, ustedes piensen que si uno no innova, no renueva, no hay crecimiento. No podemos quedar esperando un camioncito que vaya a comprar 50 bultos a casa. Vuelvo a repetir, acá tenemos que trabajar todos; y, que porque somos productores los otros no van a vender, no es así. La idea es que todos marchemos juntos, cuanto más unidos estemos productores, vendedores, comisionistas, cuanto más unidos, nos va a ir mejor a todos.

¿Qué expectativa tiene de comienzo de actividades en la Central Hortícola del Norte?

Estuve conversando con ellos, con los de la directiva, y ellos están esperando esta semana que viene que se va a hacer una reunión, jueves o viernes, con los treinta, esperemos que vayan todos los de los puestos que están adquiridos; y, yo les propuse que si hay 20 puestos ya comenzar en marzo o comienzos de abril. Pero que ya se comience, porque empezamos con plantaciones de primicias, como zanahoria de Salto, verdura de Salto. Entonces yo diría de empezar lo antes posible, porque lo que no se empieza, no se continúa.

EMILIO GANCEDO