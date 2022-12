OSE presentó denuncia penal y ASSE inició investigación por audio sobre estreptococo que generó alarma

En las dos instituciones se tildó la divulgación de esos audios como un hecho “gravísimo”. Para OSE se generó un “estado de alerta masivo”.

Esta semana se viralizó una serie de audios que vinculaban el contagio del virus estreptococo con el agua potable de OSE. Estos audios fueron rápidamente desmentidos desde varios frentes.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que se trataba de un “bolazo”, mientras la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitieron comunicados echando por tierra las versiones.

De todos modos, más allá de esos desmentidos, tanto OSE como ASSE dieron un paso más. ASSE inició una investigación administrativa ya que tuvo conocimiento de que el audio fue divulgado por una funcionaria del Hospital de Salto, mientras OSE presentó una denuncia penal por el daño causado al ente y a la población en general.Lo que pasó del audio es un tema grave, (por) el cual ya estamos con investigación administrativa, y vamos a actuar al respecto porque esas cosas no pueden pasar, y menos de un centro de salud», dijo este jueves en rueda de prensa el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

«Vamos a tener que aplicar toda la escala de sanciones, que puede llegar hasta la destitución. Vamos a ver, esto después viene con sumario, pero una alerta pública y sobre todo de una característica falsa… es una aberración lo que se dijo, sabemos que esta bacteria no se transmite por el agua”, aseguró.

En dialogo con El País, Susana Montaner, vicepresidenta de OSE, confirmó que el ente presentó una denuncia penal “para ir a fondo”. No nos afecta solamente a nosotros. Hay un perjuicio de los intereses del Estado, y el prestigio de la empresa, pero también se está perjudicando a las familias más humildes, quienes quizás no pueden comprar agua embotellada y tienen al agua potable como principal consumo, dijo Montaner.

Montaner comentó que ya está identificada una funcionaria y que se aguarda identificar a otros, ya que son varios los audios que están circulando. Es un daño muy grave. Creo que tiene que haber responsabilidades. Porque no puede ser que se utilicen las redes para hacer daño. Creo que tenemos que ir al fondo, y quienes alegremente usan las redes para provocar este pánico, tengan un límite. Montaner dijo que el daño es “masivo”, porque más allá de los comunicados y las declaraciones públicas OSE sigue recibiendo consultas por este asunto. Consultada sobre si da el beneficio de la duda a quienes divulgaron los audios, señaló: “Le doy la duda, pero si es alguien que trabaja en Salud Pública, antes de exponer un audio de este tipo, podés consultar a un médico. Mínimamente antes de poner esta alarma pública, estando en un centro de salud, te das vuelta y preguntás”, sentenció.