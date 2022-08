Oscar Amaral: “Debemos sacar en limpio las enseñanzas que nos ha dejado lo que hemos vivido”

Nuestros comunicadores

Oscar Fabian Amaral García, nació en la ciudad de Salto, pero pocos días después lo llevaron a “ su primer gran viaje al campo”: Colonia Lavalleja, hogar de su familia materna, a 120 km de la capital departamental.

Oscar Amaral es un hombre de larga trayectoria en la radio y en el entorno de la comunicación en nuestra ciudad , cuya audiencia tiene gran destaque.

En este nuevo ciclo conoceremos la vida y pensamiento de nuestros comunicadores, que se han sabido ganarse un espacio en la opinión pública y que mantienen sus seguidores a lo largo de los años.





– ¿Cómo fue su etapa de niño?

– “Tuve una infancia complicada desde lo educativo pero impresionante por sus vivencias.

Mi padre trabajaba en el Instituto Geológico del Uruguay y su equipo de trabajo se trasladaba cada pocas semanas o meses de locación para nuevas perforaciones. Mi madre y yo lo acompañamos, esto significaba cambiar de escuela y amigos muy frecuentemente.

Cuando cumplí 10 años, nos radicamos en Salto, en la zona este, y allí me recibió la Escuela Nº8, y recién allí llegaron mis “amigos permanentes”.

La zona este de finales de los años 70 era un lugar muy bueno para crecer. Por alguna razón era un gran barrio, donde se mezclaba el arrabal y los “chetos” del centro, todos en una misma escuela, o en el liceo Nº 3. Si te sabías mover entre los mundos te formabas muy bien para la vida adulta.

en qué momento de su vida es consciente de su vocación por la comunicación, la radio y la locución

– ¿La adolescencia?

En mis años adolescentes, todos vivíamos a pleno la fiebre del disco, impulsada por John Travolta, Bee Gees y una interminable lista de grandes figuras de la música.

Los jóvenes éramos muy entusiastas y tratábamos de emular (muy artesanalmente) esas discotecas que veíamos en el cine, algunas instaladas en algún local ,en la zona este en el CRESS -Centro Recreativo del Este Salteño; otras, itinerantes que se montaban y desmontaban en casas de familia para fiestas de cumpleaños de quince, casamientos o los autoconvocados cócteles lluvia…. pedías permiso al padre o madre dueño de casa y las chicas llevaban los sólidos y los varones la bebida. La discoteca itinerante se montaba y la fiesta disco estaba lista.

Es en este contexto de época que aparecieron los primeros Disk Jockeys/locutores que aparecían tímidamente en las radios de AM colocando música cantada en inglés -cosa inaudita por aquellos tiempos- En este tiempo ingresé a la radio luego de buscarlo intensamente y practicando con dos radio-grabadores, uno para pasar la música, y mientras hablaba, la mezcla se grababa en el segundo”-

¿Cómo fueron sus primeros tiempos dentro del mundo radial?

– “Cuando salía de vacaciones o visitas ocasionales en otros departamentos yo me cortaba solo para ir a visitar emisoras de radio, pedía una visita guiada, me maravillaba y aprendía como se gestionaba. Si era posible alguna duda estas visitas me confirmaron que esa era mi vocación”.

Los primeros proyectos… su primera radio…

– “Cuando aún cursaba el secundario, era también Disk Jockey en una discoteca del centro que se llamaba Makenon, junto a un gran amigo, – con el cual aún compartimos la misma profesión- Sergio Hornos. En ese momento, usando los contactos que aún conservaba de mis visitas didácticas en otros departamentos, conseguimos espacios radiales para hacer programas de música juvenil en Paysandú, Bella Union y Artigas. Las grabaciones se hacían en “Makenon” en cintas de casettes y se enviaban por línea de ómnibus interdepartamental.

Exhibiendo este currículum exitoso conseguimos nuestro primer espacio radial en Salto. Nos recibe Radio Tabaré.

A partir de allí ya no nos despegamos más del amor por la comunicación. Abandonamos la discoteca, y avanzamos como personal dependiente de la radio como Operador/locutor e informativista. Alternamos esta tarea con la locución en “off” -fuera de cámara- en la TV, asumimos como periodista de TV y luego coordinador general de informativos de Canal 8 (único canal local, por aquél entonces), produjimos publicidad y programas de interés general, todo con el apoyo de Don Carlos Gelpi, referente y director de un holding que se completaba con las radios.

Fueron años de mucho aprendizaje y de una enorme responsabilidad que a la distancia no puedo dejar de agradecer a quienes me abrieron esas puertas

Poco después, otro de esos grandes maestros: Inocencio Digiácomo me convoca para que asuma la dirección artística de Radio Libertadores, una emisora cuyo permiso de operación se le había sido otorgado recientemente.

Nos encerramos 7 meses diseñando la primera programación, hasta que en 1997 salió al aire y captó inmediatamente la atención y fidelidad de la población.

Al mismo tiempo un grupo de mis queridos colegas me proponen para presidir APC (Asociación de Profesionales de la Comunicación). Otro año -difícil- de aprendizaje, responsabilidad y comunión con todos los colegas de la Prensa, Radio y la TV.

Llegando el 2000, otro amigo, Luis Eduardo Pirotto, me ofrece realizar en paralelo la gestión de programación de Emisora del Exodo (FM) y luego Mundo FM, hasta que, con otra etapa de aprendizaje realizada, desembarcamos en AMERICA CNN 103.3 FM en donde nos encontramos en la actualidad como Director Artistico y Co-conductor de El Semáforo, un magazine matutino, junto a otra gran amiga: Gabriela Cardozo.

Déjame mencionar que mi vida profesional está signada por amigos, colegas y profesionales muy generosos a la hora de compartir conocimientos técnicos y experiencias de vida. Yo soy un puzle de lo que ellos, con su infinito cariño (y algunos retos) supieron armar. Ellos saben quienes son, pese a que me sería imposible nombrarlos a todos”.

– ¿Supo fácilmente el camino profesional que quería seguir o hubo un instante en el que pensó tomar rumbo en la vida?

“Yo estudiaba para arquitecto, cuando cursaba mis últimos años de secundaria comencé en la discoteca y cuando di el salto a la radio, renuncié inmediatamente a la carrera universitaria, cursaba el primer año de la Facultad. Ni una sola duda… mi vocación me dio un golpe en pleno rostro. Así de repentino y así de categórico”.

– Un hecho que lo haya marcado profundamente…

– “Avanzar entre la multitud hasta llegar a medio metro del Papa Juan Pablo Segundo con un micrófono en la mano en una transmisión en vivo internacional… y llevarme el único -y magestuoso- piñazo en pleno rostro que me dieron en la vida, propinado por los guardaespaldas del sumo pontífice.

Valió la pena… el periodista y el micrófono sobrevivieron! (se rie).

Fue una inconciencia, hace poco habían atentado contra su vida.

– Desde su experiencia…. ¿Cómo define el universo de la comunicación?

– “En la actualidad, la comunicación esta pasando por uno de sus momentos mas complejos.

Hasta hace poco la comunicación masiva estaba bien delimitada. Existía un medio emisor (Prensa, Radio, TV, Cine) y los receptores …la población en general.

Hoy todos son potencialemente emisores masivos, es multidireccional, fundamentalmente a cuenta de las redes sociales, donde cualquier ciudanano se convierte en periodista de alcance mundial.

La mayor preocupación es que estos ciudadanos no han pasado por la etapa de aprendizaje técnico de cómo ser periodista. Es impensable por ejemplo, que un taxista haga una cirugía, un chofer de ómnibus diseñe y apruebe los planos de un edificio, por poner dos ejemplos extremos.

Esto preocupa porque los ciudadanos no están en condiciones técnicas de producir una noticia ni de decodificar para saber si es verdad lo que se publica.

Ahora mas que nunca los medios tradicionales están llamados a incorporarse a las redes como referentes, para que los ciudadanos tengan a mano una fuente en la que confían y puedan reducir su incertidumbre.

Paralelamente si hay algo que debería preocuparnos en la educación formal es la capacitación ciudadana para que esto se solucione.

Pasada esta etapa, el mundo de la comunicación será mas libre, mas plural y mas rico en materia de información y cultura”.

– Una frase… un pensamiento que lo ha tomado como ejercicio de vida…

“El cementerio está lleno de imprescindibles.

La escuché por primera vez de un gran amigo y publicista: Norberto Chumbo Sagnol.

Me la dijo para advertirme que cuando tu vocación te apasiona a cierto nivel, nos olvidamos de un entorno tan importante como el tiempo con la familia, los amigos o el descanso personal.

Vive de tal manera que, dosificando los tiempos del trabajo, la vida te haga feliz cada día.

¿Qué análisis hace del mundo post pandemia (aunque bien decir no ha terminado?

– ¿Aprendimos?… Todavia me hago la pregunta…. y me preocupa.

Esta pandemia sacó lo mejor de nosotros, aunque también hubo de los otros.

¿Aprendimos?, estamos pasando raya y haciendo cuentas?.

Tengo la sensación, (ojalá me equivoque) que ésta no será la última.

Deberíamos sacar en limpio las enseñansas que nos deja… las podemos necesitar en el futuro.

Cuando algunos sacan partido de la coyuntura para rédito personal o algunos grupúsculos de egoístas, nos pueden arrastrar a todos… No deberíamos dejar que nos lleven a ese lugar.

Vuelvo a la necesidad de decodificar adecuadamente los mensajes de las redes. Es una de las claves para la verdad y la verdad en este contexto… ¡Salva vidas!”