Oratoria Adriana Martínez, en el acto organizado por APC, Asociación Profesionales de la Comunicación, en la Plaza de las Comunicaciones.

«Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación».

Un día como hoy pero en 1815, el prócer José Gervasio Artigas envió un comunicado al Cabildo de Montevideo apoyando la publicación «Prospecto Oriental», la publicación del cura y editor, Mateo Vidal.

Artigas calificó la publicación como una «herramienta fundamental» y exhortó a los integrantes del cabildo a promover la libertad de prensa en el territorio nacional.

Sería importante que nos quedemos con esta frase y su significado promover la libertad de prensa en el territorio nacional.

En primer lugar felicitar a todos los periodista y comunicadores en su día y a todos aquellos que de alguna manera u otra están involucrados en esto de la comunicación e información

En segundo lugar agradecer a APC por la invitación y la oportunidad de esta oratoria, ya que no es usual que este espacio lo ocupe un director de un medio.

Hace exactamente un año planteábamos ante APC, las dificultades económicas ,que estábamos atravesando desde DIARIO EL PUEBLO, las mismas se debieron exclusivista al efecto de la pandemia, apostamos a la tecnología y perdimos, era imposible prever lo que sucedió.

No fue fácil el momento que nos tocó vivir, y si hoy me preguntan, si la tormenta pasó, la respuesta es no, pero hoy sabemos que estamos inmerso en esta tormenta.

Han sido momentos muy duros, esos momentos en que caes y que por un lado tenés aquellos que te pegan para que no te puedas levantar , muchas veces sentí que estaba en un ring, intentando levantarme y recibía o recibíamos golpes de un lado y de otro.

También estuvieron aquellos que nos brindaron una mano para ayudarnos a ponernos de pie y fueron muchos, imposible de nombrarlos.

Quiero utilizar este espacio para agradecer al personal de DIARIO EL PUEBLO; el que respondió de una manera increíble, al planteamiento realizado por la empresa afines del mes de noviembre cuando la situación era insostenible.

Uds, me disculparán, pero no puedo dejar de traer el tema, los funcionarios, se organizaron, se unieron en busca de soluciones en conjunto, la proclama leída en Plaza Artigas fue emocionante, personal, ex funcionarios, amigos, clientes, lectores, estaban todos los que tenían que estar, medios colegas, autoridades, todos en la misma vereda.

A aquellos que dijeron ,opinaron que la empresa puso a sus funcionarios ante la opinión publica, están lejos de la verdad, lejos de conocer como se dieron los hechos, porque la mezquindad de sus pensamientos impide ver que existen las empresas donde se puede convivir, trabajando juntos por un mismo objetivo.

Es un orgullo para DIARIO EL PUEBLO que sus funcionarios nos apoyaran y aún lo siguen haciendo, no muchas empresas ante un cierre , tienen el apoyo de su personal, sin general conflictos, al contrario, tendiendo puentes para encontrar soluciones.

En una reunión entre ellos y yo, sin contadores, ni abogados ni asesores, sin cartas, sin whats App, sin correos electrónicos, en un cara a cara, mano a mano, expuse las dificultades y todas las alternativas utilizadas para que la empresa pudiera seguir funcionando, desde vender pedazos de papel, como también se dijo, lo que no era más ni menos que conseguir inversores, tal como se hizo en la fundación del diario. Allá en el año 1959, con el aporte de unas 20 personas que estuvieron dispuestas a fundar un diario nuevo, lo que no tuvimos en cuenta, con el Estudio Merino, que nos acompañó en todo momento, es que eran otros tiempos, donde la confianza de una propuesta de negocio se respetaba, nos equivocamos, elegimos a alguien que no entendió la idea, la hizo pública y por supuestamente de manera deformada.

Golpeamos puertas que nunca se abrieron, y hoy lo seguimos haciendo, luego vino la posibilidad a acceder a un crédito, y allí una nueva incertidumbre, no alcanzaba, pero un funcionario me dijo, tómelo Adriana y después vemos, un crédito, el que hay que pagar, no un regalo como también se dijo.

Pero de todo este camino ,me quedo con todas aquellas personas que nos siguen eligiendo, que siguen confiando en nuestro producto, producto honesto e imparcial, esas personas porque primero son personas, son nuestros lectores y nuestros anunciantes, todos, desde el que compra el diario todos los días, el que nos elige los domingos, del que publica un clasificado económico, hasta las empresas que desde hace casi 30 años nos acompañan.

Pero también hay una realidad que no la podemos dejar pasar, estamos siendo sancionados económicamente.

De cada 5 salteños, uno lee DIARIO EL PUEBLO en papel, este argumento no siempre alcanza, no hemos sido tomados en cuenta a la hora de la distribución de publicidad de un evento de una importancia enorme para la ciudad.

Pero mas allá del aspecto económico que es importante, DIARIO EL PUEBLO, nunca negaría proporcionar la información a sus lectores,los que nunca serían rehenes, bajo ninguna circunstancia, porque a ellos nos demos y por eso, sin dar paso a la mezquindad y cumpliendo nuestro deber periodístico, ayer y hoy (sábado y domingo) incluimos en la portada, este evento que movilizó a miles de salteños.