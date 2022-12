Óptica Litoral comenzó a ofrecer atención y oftalmológica de primer nivel todas las semanas

En estos días, Óptica Litoral lanzó una propuesta que ha causado un fuerte y positivo impacto en la población, no solo en Salto sino en la región. La tradicional óptica de calle Artigas 918 ha logrado que cada semana llegue a nuestra ciudad un especialista que atiende durante toda una jornada.

La idea se venía manejando y analizando desde hace un tiempo, pero dada la seriedad de la empresa, no se había hecho pública hasta no haber ajustado hasta los últimos detalles.

Pero desde la semana pasada, esto ya es una realidad. El miércoles llegó desde Montevideo la joven Dra. Bettiana Vigil Bastitta (35 años, hija de salteños) y atendió a un buen número de pacientes que ya habían hecho su reserva en la propia óptica.

La noticia es altamente positiva, máxime teniendo en cuenta que se viven tiempos donde no es fácil obtener número para la atención de un especialista en esta área de la salud.

EL PUEBLO pudo dialogar con la Dra. Vigil, quien dejó al descubierto su sólida formación, además de la importancia que da al vínculo humano médico-paciente. Comenzó expresando que «estoy haciendo la residencia en el Hospital de Clínicas, porque se puede hacer ahí o en el Saint Bois; la parte de oftalmológica me empezó a gustar en 5to. o 6to. de Medicina. Recuerdo que en aquel momento hicimos unas pesquisas en escuelas y me interesó mucho, era increíble ver niños que no ven casi nada y no aprenden, y la diferencia con los que sí pueden acceder a lentes… Ahora estoy trabajando en el Pereira Rosell y se ve mucho la diferencia también…».

-Actualmente se escuchan muchos reclamos hacia esta área de la salud, entre otras…

Sí, hay muchos reclamos sobre todo por los tiempos, tanto en el ámbito privado como en el público. A veces uno atiende un niño, tiene que volver a verlo a los tres meses pero resulta que no hay lugar, entonces lo ves recién a los seis meses y eso quieras o no atrasa todo el desarrollo del niño. Otro tema es cómo conseguir los lentes, hay algunos hospitales que dan ayuda para los lentes, otros no, y allí ya estamos hablando de la parte económica entre un niño que tiene dinero y uno que no. Así que diría que hay muchos reclamos por las dos cosas, por los controles y por los lentes.

-¿Cual es el problema? ¿Faltan profesionales?

Creo que faltan profesionales y sobre todo para el interior del país, más hacia el norte del Río Negro porque nos cuesta más venir hasta acá. Lo que pasa es que para nuestra residencia no hay cargos en el interior, son todos en Montevideo.

-Por eso en gran medida surge esto de estar llegando a Salto…

Lo que voy a hacer es venir todas las semanas y hacer consultas de todo un día a la mayor cantidad de personas que se pueda, sean niños o adultos, y ya sea por lentes, controles de presión, patologías…

-La gente se queja mucho también porque entiende que falta un trato más humano de los médicos…

Eso es real. Pasa generalmente que en las mutualistas se ponen pacientes cada 10 minutos, que es lo que acá no vamos a hacer, entonces tenés solo 10 minutos para atenderlo. Si empezás a atender como se debería, se llena de reclamos afuera porque estás demorando y la mutualista también te reclama. Lo que tratamos de hacer acá es que eso no pase sino dar un tiempo mayor entre cada paciente y atenderlos mejor, es decir atender como se debe. Por suerte creo que los jóvenes estamos tratando de cambiar un poco eso, tratar de cambiar ese concepto de que el paciente es un número y se le pregunta solo si ve o no ve y para afuera…

-¿Cuáles son las principales consultas?

Ahora la gente está consultando mucho por el uso excesivo de las pantallas, hay gente mucho tiempo con el celular o trabajando muchas horas con la computadora. Eso aumenta la miopía, incluso en los niños… Lo ideal sería la regla del 20 y 20, trabajar 20 minutos y descansar 20. También está el tema de las cataratas en las personas más adultas, pero que ahora se vio también en los niños que están apareciendo cataratas por el sol. No era común la catarata en los niños, ahora ha aparecido más y lo ideal es el uso de lentes de sol en los niños, sobre todo por el reflejo en la arena ahora en el verano. Estamos teniendo también mucho el problema del «ojo seco», por las cataratas, que es cuando disminuye la producción de lágrimas, causa arenilla, dolor, pinchazos, molesta la luz, molesta el sol…

-¿Algo especial para tener en cuenta con los lentes?

Que estén polarizados y que tengan el filtro UV, esas dos cosas son lo básico.

POR ATENCIÓN: Por mayor información y para la atención oftalmológica semanal, es importante reservar número en Óptica Litoral. Artigas 918. Tel. 473 31546.