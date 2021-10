Oposición le pide a Maduro retomar diálogos,suspendidos por extradición de Saab

Luego de que el gobierno de Venezuela suspendiera los diálogos en México, tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, la delegación opositora invitó a Nicolás Maduro a volver a la mesa de negociaciones. «Ninguna persona es más importante que los venezolanos», dijeron.

Un día después de que el gobierno de Venezuela suspendiera los diálogos con la oposición México, luego de la extradición del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro, la Plataforma Unitaria de Venezuela le pidió retomar el proceso.

Los diálogos, que comenzaron el 13 de agosto en México, entraban en una nueva ronda ayer domingo 17 de octubre hasta el próximo jueves, pero la delegación de Nicolás Maduro, encabezada por Jorge Rodríguez y el hijo de Maduro, «Nicolasito» no se presentaron. Saab recientemente fue incluido como miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación. Caracas rechaza la extradición de Saab y anunció que no asistiría a la cuarta ronda, después de asistir a tres reuniones anteriormente. Sin embargo, el jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, quien habló de «suspensión», no dejó claro si el diálogo político llegó a su final o podrá retomarse en un futuro.

¿Qué dice la oposición?

La delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela ofreció una declaración desde México en la que ratificó su compromiso con el diálogo. En un comunicado aseguraron que el compromiso de trabajar por el pueblo venezolano «sigue firme».

«La crisis que vive el pueblo venezolano, los millones que han tenido que emigrar porque el país no les garantiza un futuro no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano, queremos abordar todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos que produzcan soluciones para el país», leyó un representante de la oposición.

La delegación opositora exhortó al gobierno de Maduro a retomar los diálogos. «Exhortamos a la contraparte a reanudar la negociación para producir las soluciones que necesita el pueblo venezolano». Invitó a los miembros oficialistas a presentarse a la siguiente cita, pactada en principio para el mes de noviembre.

Sobre el nombre de Alex Saab como un miembro de la delegación oficialista, el vocero opositor confirmó que no se había formalizado. Informó que el proceso se debe hacer a través de los países mediadores, pues según lo pactado el 13 de agosto, se debe comunicar cuáles son los negociadores e informar a los delegados. La oposición aseguró que el proceso es largo, complejo y llevará tiempo, pero es una oportunidad que puede producir acuerdos parciales antes de llegar a un documento final si las delegaciones cumplen con el calendario de negociación establecido con la mediación de Noruega.